High Potential – Stagione 2, la spiegazione del finale di metà stagione e del colpo di scena

Il produttore esecutivo di High Potential, Todd Harthan, ha rivelato chi è l’uomo che appare nel finale sospeso dell’episodio 7 della seconda stagione e quale impatto avrà sulla trama futura. Nell’episodio 7 della seconda stagione di High Potential, Oz e Daphne esaminano le prove trovate nello zaino di Roman, che indicano che lui continuava a vegliare su Morgan e sui loro figli anche dopo essersi nascosto anni fa.

Esaminando le prove, la squadra trova la fotografia di un uomo misterioso con la barba. Tuttavia, non è chiaro chi sia quest’uomo, né quale possa essere il suo legame con Roman e la sua scomparsa. Alla fine dell’episodio, però, Arthur è sorpreso quando lo stesso uomo sale sul sedile posteriore della sua auto, lasciando intendere che in futuro ci saranno delle risposte sul luogo in cui si trova Roman.

Parlando con Deadline, Harthan ha fornito alcuni indizi su chi sia quest’uomo barbuto e su come potrebbe essere collegato alla trama più ampia di High Potential. Lo showrunner ha spiegato come il suo arrivo porterà la serie “in luoghi davvero interessanti”, segnalando che sarà una figura importante per lo sviluppo della trama. Leggi qui sotto cosa ha detto Harthan:

Non si tratta solo di un soldato semplice. Sa alcune cose, ha visto alcune cose e penso che sarà sorprendente quando lo raggiungeremo, come lo troveremo, dove lo troveremo e cosa avrà da dire. Penso che ci porterà in luoghi davvero interessanti, e l’unica cosa che posso anticipare, anche se non posso ancora dire chi sia, è che ci porterà nel mondo e nell’orbita di un nuovo personaggio e di un casting davvero incredibile a cui stiamo lavorando ora e che penso sarà davvero emozionante. Quindi, lui è una sorta di ponte verso la fase successiva di tutta la vicenda di Roman.

La dichiarazione di Harthan indica che il prossimo obiettivo dei personaggi di High Potential è scoprire chi è questo uomo misterioso e come è collegato a Roman. Non è chiaro se questo significhi che Morgan sia in pericolo. Alla fine dell’episodio 7 della seconda stagione, era intrappolata in un hotel con Rhys, un potenziale ladro e sospettato di omicidio, anche se il suo ruolo non è chiaro.

Considerando quanto continui a essere misteriosa la scomparsa di Roman, questa nuova figura potrebbe essere proprio ciò di cui la serie ha bisogno per fornire alcune risposte tanto attese. Il modo in cui Harthan descrive il suo arrivo indica che si tratta di qualcuno che possiede informazioni cruciali su ciò che è accaduto. Resta da vedere quali siano le sue intenzioni e quanto tempo impiegherà per fornire informazioni.

High Potential ha battuto il record di audience della ABC diventando la prima serie televisiva in prima serata trasmessa alle 22:00 a diventare la serie numero 1 dal 1999, quando ER era in onda. Questo non solo dimostra la popolarità della serie grazie al suo formato settimanale incentrato sui crimini, ma anche quanto sia avvincente la trama generale della serie.

Ora che è arrivato l’uomo barbuto, la serie sta per diventare ancora più interessante, perché lui avrà un ruolo importante nella trama generale di Roman. Dato che High Potential non tornerà prima del 6 gennaio 2026, ci vorrà un po’ di tempo prima che la serie riveli quale sia esattamente il suo ruolo e come questo sia collegato alla scomparsa del marito di Morgan.