The Toxic Avenger: spiegazione del finale e della scena post-credits

The Toxic Avenger nasconde dietro la sua comicità brutale un cuore piuttosto tenero, che emerge chiaramente nel finale sorprendentemente dolce del film. L’ultimo capitolo della serie cult, The Toxic Avenger, è un reboot vietato ai minori che punta molto sull’umorismo infantile e sulle scene di combattimento cruente.

Potenziato dai fanghi tossici e trasformato in un mostro inarrestabile, il modesto uomo comune Winston interpretato da Peter Dinklage cerca ancora di fare la cosa giusta per il suo figliastro e di combattere le corporazioni che hanno rovinato la sua vita e il mondo. Nonostante il numero di esplosioni, decapitazioni e omicidi in The Toxic Avenger, il remake acclamato dalla critica ha in realtà un finale piuttosto felice per gli eroi e i loro cari.

Anche il chiaro accenno del film a un potenziale sequel è filtrato attraverso un’altra gag sovversiva sull’industria e un’occasione per il simpatico ragazzo dalla voce gentile interpretato da Dinklage di parlare direttamente al pubblico. Ecco come finisce The Toxic Avenger, come prepara il terreno per un sequel e la trama sorprendentemente dolce di questo brutale supereroe.

Winston ottiene un lieto fine in The Toxic Avenger

Il lieto fine di Winston alla conclusione di The Toxic Avenger è una vittoria indiscussa per lui e per gli altri personaggi eroici del film, che prepara un futuro felice (e potenzialmente pericoloso) per il ragazzo medio diventato eroe radioattivo. La battaglia di Winston contro Bob Garbinger e i suoi alleati criminali occupa gran parte della seconda metà del film dopo la trasformazione di Winston.

Dopo essere sopravvissuto a un attentato della mafia, agli esperimenti di Garbinger e a un brutale scontro con il CEO mutato, Winston si risveglia in un ospedale. È sano e salvo, considerato un eroe dal pubblico e (grazie a una donna che ha aiutato in precedenza e che si rivela essere un’agente federale) le sue azioni meno lodevoli saranno efficacemente “nascoste sotto il tappeto”. Come The Toxic Avenger del 2025 si confronta con il film originale2:41

Nel complesso è un lieto fine per Winston, con persino il suo rapporto con il figliastro Wade migliorato dalla sua ritrovata fiducia. Winston è un eroe per la comunità in generale e in particolare per Wade, i crimini di Garbinger sono stati smascherati e gli eroi sono accettati da una comunità che inizialmente li aveva emarginati. È un finale divertente dopo tutto lo spargimento di sangue precedente.

Spiegazione della scena post-crediti di The Toxic Avenger

La scena post-crediti di The Toxic Avenger prepara il terreno per un pericolo futuro che tornerà in un prossimo film, almeno all’inizio. Kissy Sturnevan è la principale assistente di Bob e lo aiuta a realizzare i suoi capricci e desideri. Sebbene inizialmente sia titubante riguardo alla sua decisione di rapire Wade, l’ingestione dello stesso materiale radioattivo che ha trasformato Winston e Bob la rende ancora più malvagia.

Kissy combatte contro J.J., ferisce Winston e cerca di far uccidere Wade. Tutto questo la rende pericolosa (e potenzialmente anche più vendicativa) quanto Bob. Anche se Bob viene ucciso alla fine del film, Kissy sopravvive, come rivelato nella scena post-crediti. Anche se ferita, è già pronta a tornare come cattiva.

Non è una cattiva direzione da prendere per un potenziale sequel di The Toxic Avenger, soprattutto se ciò significa che il potenziale seguito riporterà in scena J.J. Tuttavia, la scena post-crediti si dissolve in una scena diversa, in cui Winston parla direttamente al pubblico di come preparare un perfetto toast al formaggio.

Insieme alla battuta del film sulla realizzazione di Toxic Avenger 2 se questo film incasserà 1 miliardo di dollari sul mercato interno, è una frecciatina alla forma generale dei franchise previsti e dei sequel pre-programmati. È una battuta perfettamente sciocca che rompe la quarta parete in un film pieno di battute simili, che prepara un sequel prendendo in giro il concetto stesso di farlo.

Come The Toxic Avenger prepara un sequel

Tuttavia, vale la pena considerare come The Toxic Avenger potrebbe potenzialmente trasformare la sua forte accoglienza da parte della critica in un potenziale sequel. La direzione più ovvia sarebbe quella di riportare Kissy come nuova cattiva, in cerca di vendetta su Winston e i suoi cari per aver fatto fuori Bob. La sua trasformazione in uno stato simile a quello del Joker potrebbe diventare una grave minaccia per il franchise.

Un altro filo conduttore è Fritz, il fratello maltrattato di Bob e capo della sicurezza. Inizialmente alleato di Bob, Fritz si è rivoltato contro di lui e ha aiutato a salvare Wade. Un sequel potrebbe esplorare il suo destino dopo essere sopravvissuto al taglio della gola da parte di Bob, preparandolo a rimanere un amico della famiglia di Winston o a diventare un cattivo che prende il posto di Bob.

Un possibile sequel di The Toxic Avenger potrebbe anche prendere spunto in modo più diretto dai film precedenti. La versione del personaggio interpretata da Peter Dinklage è una rivisitazione, senza molti degli elementi presenti nelle versioni precedenti (come l’interesse amoroso). Un sequel di The Toxic Avenger potrebbe introdurre questi elementi, anche se in modi nuovi per adattarsi alla nuova continuità.

Il vero significato di Toxic Avenger

The Toxic Avenger è in definitiva una storia molto dolce su un uomo che cerca di reagire contro una società che lo ha lasciato senza speranza. Sebbene il film ritragga la disperazione e le circostanze disastrose del mondo in modo così estremo da sembrare una commedia dark, il mondo di The Toxic Avenger è davvero desolante all’inizio del film.

Alla fine del film, la folla che si era rapidamente radunata in una rivolta ora festeggia Winston. Le bugie abbracciate dalla società sono state smascherate. La gente, spinta da Winston e dai suoi alleati, ha iniziato a ribellarsi contro un mondo che vuole essere insensibile e crudele.

Questo è simboleggiato in modo esilarante da due giornalisti che compaiono nel corso del film. Mentre la conduttrice donna racconta la notizia e prova empatia per Winston, il conduttore uomo più anziano si lamenta e fa allarmismo sulle potenziali minacce a cui potrebbe essere collegato.

Alla fine del film, la conduttrice gli dice di stare zitto, mentre l’influenza ribelle di Winston si diffonde.

Come persona normale, Winston era abbastanza simpatico. Come eroe, Winston è inarrestabile. Ispira anche le persone a combattere, nonostante le loro circostanze, che si tratti di smascherare la verità su un insabbiamento aziendale o semplicemente di partecipare a un talent show. Questo conferisce alla commedia macabra di The Toxic Avenger un nucleo emotivo accattivante.