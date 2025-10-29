Secret Team 355: la vera storia dietro il film

Secret Team 355 (qui la recensione) si ispira a una leggendaria spia femminile della Rivoluzione Americana nota come Agente 355, ma come si collega la sua storia al film? Diretto da Simon Kinberg, autore della saga degli X-Men, il film Secret Team 355 segue la missione dell’agente americano della CIA Mace Brown (Jessica Chastain), il cui mandato consiste nel recuperare un microchip in grado di armare qualsiasi forma di tecnologia, dai silos missilistici ai telefoni cellulari. La missione di Mace la vede anche collaborare con un gruppo di altre spie donne, tra cui Khadijah ( Lupita Nyong’o), Marie Schmidt (Diane Kruger) e Graciela (Penélope Cruz).

Anche l’agente cinese Lin Mi Sheng (Fan Bing-bing) si unisce al gruppo, mentre il collega di Mace, Nick Fowler (Sebastian Stan), finisce per essere un jolly della storia. Come ci si aspetterebbe da un film d’azione e di spionaggio, Secret Team 355 presenta molti colpi di scena, doppi giochi e un grande gioco del gatto e del topo di agenti segreti che si superano a vicenda. Come anticipato, nonostante non sia un film basato su una storia vera, affonda comunque le sue radici nell’era coloniale degli Stati Uniti. Ha infatti più che altro un legame spirituale con il suo omonimo attraverso le attività spionistiche delle sue protagoniste. In questo articolo, forniamo una panoramica su chi era l’Agente 355 e su come ha influenzato la storia del film.

Tutto ciò che il film Secret Team 355 rivela sull’Agente 355

Nonostante il titolo, Secret Team 355 non fa un’immersione profonda nella storia dell’Agente 355. Il principale riferimento del film a tale figura si ha quando Mace assume la designazione 355, mentre la squadra di cinque spie donne conduce operazioni simili in un contesto moderno. Inoltre, l’Agente 355 viene citato nella scena finale, quando la vendicativa Mace e i suoi collaboratori recuperano il chip da Nick Fowler. Mace fa a quel punto riferimento alla leggenda dell’Agente 355 mentre Nick si rende conto di essere stato avvelenato, dimostrando di paragonare la missione che lei e i suoi alleati hanno intrapreso a quella dell’Agente 355.

Nel complesso, Secret Team 355 non è però molto legato alla storia della leggenda dell’Agente 355 nella storia del film. Tuttavia, sembra che Kinberg intendesse stabilire un legame tematico tra le cinque eroine del film e la leggenda dell’Agente 355 nella sceneggiatura sua e di Teresa Rebeck. Anche l’Agente 355 faceva infatti parte di un giro di spionaggio noto come Culper Ring, e il cast di personaggi spionistici di Secret Team 355 forma anche un parallelo libero con un’organizzazione di intelligence simile. Questa organizzazione si rivelò una risorsa importante per i rivoluzionari coloniali durante la Rivoluzione Americana e fu coinvolta in numerose e note operazioni di intelligence. Una in particolare coinvolse anche l’uomo il cui nome è diventato sinonimo di “traditore”.

La spiegazione del reale agente 355 e de Culper Ring

Sebbene l’identità dell’Agente 355 sia sconosciuta, si dice che sia stata una spia durante la Rivoluzione americana e che abbia fatto parte del Culper Ring. Si trattava di una rete di spionaggio organizzata da George Washington e Benjamin Tallmadge, con Robert Townsend e Abraham Woodhall come capi. Tallmadge, Woodhall e Townsend adottarono rispettivamente gli pseudonimi di John Bolton, Samuel Culper Sr. e Samuel Culper Jr. per le operazioni del Culper Ring, tutti e tre alle dipendenze di Washington. La funzione principale del Culper Ring era quella di fornire informazioni sulle attività dell’esercito britannico. Il Culper Ring fu anche determinante nel fornire informazioni su numerosi attacchi e attività dietro le quinte delle forze britanniche durante la guerra rivoluzionaria.

Tra le operazioni del Culper Ring vi fu quella di fornire informazioni che avvertirono George Washington che il Tyron’s Raid era in realtà un’operazione del generale Henry Clinton volta a indebolire le forze americane. Forse la cosa più famosa è però che il Culper Ring scoprì il complotto di Benedict Arnold per consegnare una base americana agli inglesi. Il Culper Ring comprendeva anche alcune spie donne, come Sarah Townsend, e il non meglio identificato Agente 355, che sarebbe stato uno dei protagonisti di numerose operazioni di spionaggio del Culper Ring. Per quanto riguarda l’identità della donna, non sono mai state raccolte prove concrete. Tuttavia, ancora oggi esistono diverse teorie in merito.

Le teorie sulla vera identità dell’Agente 355

Un candidato suggerito per l’identità dell’Agente 355 è Anna Strong, nota per aver avvisato il Culper Ring della posizione di una delle loro spie, Caleb Brewster. Altre possibilità per l’identità dell’Agente 355 sono la già citata Sarah Townsend ed Elizabeth Burgin. È stata teorizzata anche la moglie comune di Robert Townsend, ma nel tempo è stata avanzata anche un’altra proposta. Questa vuole che non sia mai esistito un vero e proprio agente 355 in sé. Piuttosto, una donna non identificata potrebbe aver semplicemente fornito informazioni al Culper Ring senza esserne effettivamente un membro.

Secondo questa ipotesi, il numero 355 non sarebbe stato il nome in codice di un membro femminile del Culper Ring. In ogni caso, chiunque sia stata l’Agente 355, o se sia mai esistita una vera e propria Agente 355, la leggenda dei servizi forniti al Culper Ring deriva dalle sue attività. A causa della natura velata di chi fosse quest’agente, praticamente ogni teoria su chi potesse essere o sulla possibilità che fosse semplicemente una donna senza legami che forniva informazioni utili è ugualmente possibile.

Quasi certamente il mondo non conoscerà mai la vera identità dell’Agente 355, con secoli di teorie e molteplici possibilità ad oggi offerte. Allo stesso tempo, il mistero dell’Agente 355 è parte di ciò che rende la sua storia così affascinante. Secret Team 355 riprende quindi la storia dell’Agente 355 e la trasporta nel XXI secolo, raccontando una storia di spie che salvano il mondo dall’ombra. Il film collega poi le due storie attraverso le comuni abilità spionistiche e le azioni di protezione dei loro paesi e del mondo in modo clandestino.