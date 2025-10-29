American Psycho: il remake di Guadagnino non avrà un cambio di genere

Il remake del classico cult American Psycho del regista Luca Guadagnino non prevede uno scambio di genere, nonostante le speculazioni online e le voci sul casting. Deadline ha riportato per primo che, nonostante le voci secondo cui Margot Robbie sarebbe stata scelta per interpretare la versione femminile di Patrick Bateman, interpretato da Christian Bale nell’originale, ufficialmente non sarà così. Ci sono state molte speculazioni online su chi sarà scelto per interpretare un personaggio così iconico, che hanno portato a migliaia di commenti su un potenziale film con cambio di genere.

American Psycho è uscito originariamente nel 2000 e vedeva Bale nei panni di un ricco banchiere d’investimento psicopatico con un ego smisurato e una sete di sangue incontrollabile. Il film è stato adattato dal romanzo di Bret Easton Ellis intitolato American Psycho. Nonostante non abbia ottenuto recensioni entusiastiche al momento della sua uscita, da allora ha trovato un pubblico più ampio che ne ha chiesto a gran voce il seguito.

Un anno fa è stato rivelato che Lionsgate e Guadagnino (noto per Challengers) hanno collaborato per reimmaginare il film originale diretto da Mary Harron. Ci sono state molte speculazioni su chi sarà l’“American Psycho”, con persone che indicavano Jacob Elordi o Finn Wittrock, ma la produzione è rimasta riservata su chi hanno in mente.

L’attrice Chloë Sevigny ha già proposto al regista di riprendere il suo ruolo dall’originale. Sevigny interpretava Jean, la segretaria di Bateman. “Quando ho saputo che [Guadagnino] forse lo avrebbe fatto… gli ho proposto di interpretare di nuovo Jean e di farmi ringiovanire”, ha dichiarato Sevigny.

Il cast originale includeva Jared Leto, Willem Dafoe, Reese Witherspoon, Justin Theroux e Matt Ross. Purtroppo, non è stato confermato nulla sul casting o sulla possibilità che gli attori precedenti riprendano i loro ruoli. Al fianco di Guadagnino c’è Scott Z. Burns (noto per The Bourne Ultimatum), che sta adattando il libro di Ellis.

Guadagnino ha recentemente distribuito After The Hunt, che ha ricevuto recensioni molto contrastanti e un deludente 38% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, i suoi altri progetti da regista, tra cui Chiamami col tuo nome e Challengers, sono stati molto acclamati e hanno ottenuto risultati significativamente migliori al botteghino. Margot Robbie (nota per Suicide Squad e Barbie) non interpreterà ufficialmente il ruolo di Bateman, ma apparirà in altri progetti, tra cui un adattamento di Cime tempestose, che uscirà il prossimo anno.