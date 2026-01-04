Trap House, spiegazione del finale: Teresa tradisce Cody?

Chi non vorrebbe un papà come Dave Bautista? Da quando ha lasciato il ring della WWE per Hollywood, non c’è stato un solo momento in cui quest’uomo non sia stato spontaneamente simpatico. E ora è entrato nella fase più dolce della sua carriera, in cui può dare calci nel sedere ed essere un papà eccezionale sullo schermo in Trap House. Situata proprio al confine tra Stati Uniti e Messico, la città di El Paso diventa uno sfondo vivace e grintoso per lo svolgersi della storia.

È davvero piacevole vedere i figli adolescenti delle forze dell’ordine ribellarsi e affrontare proprio il cartello contro cui i loro genitori hanno combattuto per anni. L’intero cast si cala nei propri ruoli con tale facilità che il film procede con un ritmo sorprendentemente fluido. L’unico vero lato negativo è Tony Dalton; nonostante interpreti il leader del cartello con il suo solito carisma, non ha abbastanza spazio per esprimersi. Ma dato che il film finisce con un cliffhanger, c’è speranza. Forse il sequel darà finalmente a Dalton lo spazio che merita, idealmente con alcuni flashback avvincenti che mostrano la sua ascesa nei ranghi del cartello.

Cosa succede nel film Trap House?

L’agente della DEA Ray Seale lavora sotto copertura a El Paso con i suoi colleghi: Andre, Ellie e alcune altre persone di cui non conosciamo i nomi. Tutti i loro figli studiano nella stessa scuola e, anche se alcuni utenti di IMDb pensano che sia una strana coincidenza, in realtà non lo è. Tutti loro conoscono il lavoro dei propri genitori ed è intenzionale che stiano insieme. Quando uno degli agenti della DEA, Manny, muore durante un raid, sua moglie e suo figlio Jesse devono trasferirsi fuori città perché la DEA non li risarcisce abbastanza per sostenere le loro spese.

È qui che entrano in gioco il figlio di Ray, Cody, e i suoi amici Deni, Yvonne e Kyle. Cody è sconvolto dal fatto che la DEA non aiuti le famiglie dei propri agenti deceduti e chiede a Ray se tutto ciò che otterrà sarà una raccolta fondi su GoFundMe nel caso in cui Ray dovesse morire in servizio. Ma quando Ray porta Cody in una delle case-trappola del cartello, lui rimane scioccato nel vedere quanto denaro la DEA sequestra durante queste retate. A quanto pare usano i soldi per continuare le loro operazioni, quindi Cody ha l’idea di saccheggiare una casa-trappola e aiutare Jesse con i suoi amici, tutti figli di agenti della DEA. Cody ruba altre informazioni sul cartello dall’ufficio della DEA e, essendo il figlio del capo, non destano alcun sospetto. Rubano dall’armeria della DEA e prendono giubbotti antiproiettile, maschere antigas, caschi per la visione notturna, granate fumogene e tutti i taser su cui riescono a mettere le mani.

Custoditi da un tossicodipendente e da un membro di una gang di basso livello, riescono facilmente a portare a termine la rapina, ma ottengono solo cinquecento dollari in contanti dopo essere stati tenuti sotto tiro per alcuni secondi. Come dice Kyle, questi soldi non basteranno per mandare Jesse a Yale, quindi i ragazzi iniziano a pianificare una rapina più grande per guadagnare un po’ di soldi veri.

Quanto è davvero inutile questo cartello?

Il cartello di questo film ha sede a Juarez, che si trova proprio di fronte a El Paso. Nella scena iniziale, Ray e la sua squadra fanno irruzione in una stazione di servizio, che è una copertura per questo cartello per scavare un tunnel sotto il confine. Anche se questo tunnel viene sacrificato da uno dei loro agenti, il cartello non ha intenzione di rinunciare al traffico. Il leader, Benito, è piuttosto arrabbiato per la distruzione della stazione di servizio e ordina a uno dei membri della sua banda di sparare a suo cugino: roba normale, no? Benito sospetta che ci sia una talpa nella sua banda e manda sua sorella Natalia a scoprire l’identità degli agenti della DEA che operano a El Paso.

Non si sbaglia, perché vediamo la talpa incontrare Ray: è lo stesso tizio che ha dovuto sparare a suo cugino. Vuole uscirne, e Ray gli promette che gli procurerà la protezione testimoni, ma un paio di membri della banda uccidono il corriere, e quando Ray arresta un tizio, viene a sapere che Natalia è a El Paso, ovviamente sotto falsa identità. Nel frattempo, Cody fa un passo avanti e, dopo un’adeguata pianificazione questa volta, il loro obiettivo è uno dei corrieri di denaro di Benito, El Viejo. Si tratta di un uomo anziano che raccoglie il denaro da più luoghi ed è solitamente scortato da due membri della banda. Anche la DEA sta seguendo El Viejo, e Yvonne rimuove il dispositivo GPS della DEA dal suo camion e inserisce un loro piccolo dispositivo. Proprio come i loro genitori, continuano a raccogliere informazioni sui percorsi di El Viejo e, dopo giorni di pianificazione, finalmente lo colpiscono in una strada deserta.

Cody lancia delle granate fumogene per distrarli un po’ e sparano alle guardie con proiettili di gomma, quanto basta per tenerli a terra per un po’. El Viejo reagisce, sbattendo Demi a terra con violenza. Lei subisce chiaramente una commozione cerebrale e ci vogliono molti sforzi e fortuna per sopraffare i tre uomini e scappare con il furgone di El Viejo. Ma lui segue il furgone e Kyle usa le sue abilità di Fortnite per sparare all’auto che li segue, quanto basta per far sbattere El Viejo contro un palo. Benito è furioso, Natalia non ha idea di questo nuovo problema che hanno e entrambi pensano che sia la DEA a rubare loro.

Come fa Ray a scoprire la verità?

Cody ha cercato di fare colpo sulla nuova arrivata, Teresa, e dopo diversi tentativi riesce ad avvicinarsi a lei. I due iniziano a conoscersi collaborando nel laboratorio di chimica, e Cody e lei legano grazie ai loro genitori iperprotettivi e ad argomenti generici. Ma lui promette a Teresa che la renderà felice di essersi trasferita qui, e così fa. Cody la porta a fare un’escursione e, dopo aver raggiunto la vetta, il tramonto fa da sfondo al loro primo bacio. In men che non si dica, la loro relazione diventa seria e, dato che Cody non ne ha mai abbastanza dell’adrenalina di rubare al cartello, pianifica un altro colpo grosso.

Dice ai suoi amici che dopo aver aiutato Jesse, sarebbe bello avere un po’ di soldi per i propri desideri, ma Yvonne non è pronta a impegnarsi e Deni finalmente mostra i segni delle ferite riportate in battaglia. La sua testa commossa le fa male da tempo e ora non riesce più a sopportarlo e viene ricoverata in ospedale. Nonostante ciò, Cody si limita a scusarsi con Deni e vuole ancora colpire un camion di birra del cartello con il solo aiuto di Kyle. Nel frattempo, El Viejo si arrende a Ray e Andre e, per la sua sicurezza, rivela loro le informazioni sul camion della birra (che in realtà trasporta droga, non birra).

Ora sia la DEA che Cody vogliono rapinare lo stesso camion. Nel frattempo, Natalia tende una trappola agli agenti della DEA e alimenta la voce che sia stato scavato un altro tunnel in un luogo diverso. Quando Ray e la sua squadra fanno irruzione nel posto, trovano solo diverse telecamere ad alta definizione che li riprendono, e il cartello ha finalmente scoperto la loro identità. Arriva anche la fatidica notte e la DEA ha circondato la pompa di benzina dove il camion dovrebbe fermarsi. Ray sospetta che il cartello sia stato colpito da questo nuovo gruppo e l’uso di proiettili di gomma implica che si tratti di qualcuno delle forze dell’ordine. Quando Ray rivede il filmato delle telecamere a circuito chiuso dell’attacco a El Viejo, Cody fa un movimento che fa nei suoi incontri di wrestling, e Ray non vuole davvero crederci, ma sa che è suo figlio a guidare questo caos.

Alla stazione di servizio, Cody spegne la corrente per cogliere di sorpresa l’autista del camion della birra, e la lite porta a una sparatoria tra gli agenti della DEA, che sono ancora all’oscuro di tutto, e alcuni membri del cartello. Kyle si nasconde sotto il camion, vedendo sua madre sparare ai cattivi, e Cody sceglie il momento giusto per salire sul camion e partire. Ray vede il volto di Cody mentre guida e ordina ad Andre di non inseguire il camion. Andre sente che Ray si sente ancora in colpa per la morte di Manny, ma Ray è distrutto nel vedere la verità con i propri occhi.

Teresa tradisce Cody?

Proprio mentre Ray torna a casa per affrontare Cody il giorno dopo, sta preparando la cena per ospitare Teresa e sua madre. Ray non ha altra scelta che trattenere la sua rabbia fino a quando tutto andrà bene, e indovinate un po’, la madre di Teresa è Natalia, la sorella di Benito che ha lavorato sotto copertura per smascherare gli agenti della DEA. La cena va alla grande, e Natalia e Ray legano persino per il fatto di essere entrambi genitori single. Ma Teresa non è solo una ragazzina, dato che ha messo sotto controllo tutta la loro casa. Ma ciò che nemmeno Teresa si aspettava era di trovare un oggetto appartenente al cartello, che Cody aveva conservato come ricordo dal camion della birra. Il camion della birra non contiene denaro, solo mattoni di cocaina, e Cody avrebbe potuto farne a meno.

Ray cerca di andarci piano con Cody e gli chiede di andare a pescare con lui il giorno dopo, ma prima che la notte finisca, il cartello rapisce Deni dall’ospedale. Teresa stessa chiama Cody per spiegargli che deve restituire il camion se vuole salvare la sua amica, e Cody ovviamente non lo dice a Ray e se ne va da solo. Ha preparato una sorta di miscela per far saltare in aria il camion, se necessario. D’altra parte, due persone attaccano Ray, che viene persino colpito prima di riuscire a neutralizzarle. Ma non si indeboliscono quei muscoli con un semplice proiettile, vero? Ray prende i suoi compagni e rintraccia Cody, e mentre Cody sta per essere ucciso dal cartello, la DEA arriva in soccorso.

Natalia e Teresa portano Dani nel nuovo tunnel che hanno scavato, e Benito si sacrifica per salvare la sua famiglia mentre la DEA gli spara. Cody li segue nel tunnel e, mentre Natalia cerca di ucciderlo, Ray arriva in suo soccorso e la uccide. Teresa non ha altra scelta che salvare la propria vita, e Ray picchia un po’ suo figlio per fornirgli una copertura. Dice a Cody di dire agli altri che è andato a trovare Deni in ospedale e che entrambi sono stati rapiti contemporaneamente. Cody finalmente capisce quanto suo padre tenga a lui e, sebbene Andre abbia capito la verità, tiene la bocca chiusa, sapendo che anche se i ragazzi hanno preso la strada sbagliata, le loro intenzioni erano innocenti. Il film si conclude con Jesse che torna a El Paso e Teresa che prende il controllo del cartello, in attesa del momento giusto per vendicare la sua famiglia.