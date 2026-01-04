Avatar: Fuoco e Cenere supera il miliardo in meno di 20 giorni di programmazione

Avatar: Fuoco e Cenere sta superando rapidamente il traguardo del miliardo di dollari al botteghino globale dopo meno di 20 giorni di programmazione. Gli incassi comprendono 306 milioni di dollari sul mercato domestico e 777,1 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale complessivo di 1,083 miliardi di dollari.

Il terzo capitolo ha raggiunto la soglia del miliardo un po’ più lentamente rispetto al suo predecessore, Avatar: La via dell’acqua del 2022, che entrò nel club del miliardo dopo soli 14 giorni, e rispetto a Avatar del 2009, che centrò l’obiettivo dopo 17 giorni. Naturalmente, entrambi i film rimasero grandi catalizzatori sul grande schermo — dominando il botteghino per sette fine settimana consecutivi — e finirono per diventare due dei maggiori successi cinematografici di tutti i tempi. L’originale avventura dei Na’vi ha incassato 2,9 miliardi di dollari, mentre il sequel ha generato 2,3 miliardi di dollari.

Resta da vedere se questo terzo capitolo avrà la tenuta necessaria per superare i 2 miliardi di dollari di incassi mondiali. Il raggiungimento di questo ambito risultato dipenderà in larga misura dal pubblico internazionale, che è stato in gran parte responsabile dell’ascesa stratosferica dei primi due film. (Il primo “Avatar” ha incassato l’enorme cifra di 2,1 miliardi di dollari solo dai mercati esteri, mentre il sequel ha generato ben 1,65 miliardi di dollari nei territori internazionali). Per il terzo capitolo, i mercati esteri con i maggiori incassi includono la Cina con 138 milioni di dollari, la Francia con 81 milioni, la Germania con 64 milioni e la Corea con 44 milioni.

Avatar: Fuoco e Cenere è la terza uscita Disney del 2025 a superare il miliardo di dollari, dopo Lilo & Stitch e Zootropolis 2. (Per contestualizzare, nessuno dei suoi rivali ha prodotto un singolo film da un miliardo di dollari dal 2023). Questi titoli hanno coronato un anno eccezionale per lo studio, che ha generato oltre 6,58 miliardi di dollari di ricavi globali per la prima volta dall’era COVID. Disney è lo studio leader in termini di quota di mercato, avendo superato gli incassi dei concorrenti di almeno 2 miliardi di dollari al botteghino.

Avatar: Fuoco e Cenere è il quarto film diretto da James Cameron a superare il miliardo di dollari di incassi, incluso “Titanic”. Cameron, l’unico regista nella storia ad avere all’attivo tre blockbuster da 2 miliardi di dollari, aveva pianificato un totale di cinque film ambientati nel mondo di Pandora. Tuttavia, in seguito ha scherzato sul fatto che terrà una conferenza stampa per decidere se procedere con “Avatar 4” e “Avatar 5”, oppure se il franchise si concluderà con la terza avventura.

“Ci stiamo portando avanti [con ‘Avatar 4’] perché, prima di tutto, dobbiamo fare dei soldi con questo film”, ha dichiarato Cameron a Variety prima del weekend di apertura di Fuoco e Cenere. “Ogni volta che usciamo, dobbiamo dimostrare ancora una volta la validità di questo folle modello di business.”