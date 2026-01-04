28 anni dopo: spiegazione del finale: chi muore e perché finisce così

Il finale di 28 anni dopo uccide uno dei personaggi più avvincenti del film in modo straziante ma perfettamente appropriato, gettando al contempo le basi per numerose potenziali trame di sequel con una scena finale davvero selvaggia. Terzo capitolo tanto atteso della saga horror 28, iniziata con 28 giorni dopo nel 2003, 28 anni dopo rivisita i resti dell’Inghilterra devastata dal virus della rabbia. Invece di concentrarsi sui personaggi ricorrenti come Jim, interpretato da Cillian Murphy, 28 anni dopo sposta l’attenzione su un nuovo gruppo di personaggi: una famiglia che sta andando in pezzi a causa della malattia che ha colpito la madre.

28 anni dopo è un film inquietante e bellissimo che non smette mai di essere avvincente, anche quando si immerge nel caos sanguinario di un attacco degli Infetti. Il finale del film funziona perfettamente come culmine del viaggio di Spike, che lo porta dalla sua prima caccia sulla terraferma a una decisione fatidica che potrebbe definire il suo futuro. Lungo il percorso, il film getta molti semi per il prossimo 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, diretto da Nia DaCosta. Ecco come finisce 28 anni dopo e come prepara il terreno per il sequel.

Perché Jimmy appare solo alla fine di 28 anni dopo

Jimmy Crystal appare nella scena iniziale da bambino e come misterioso leader nella coda

Jimmy Crystal appare solo nell’apertura e nella coda di 28 anni dopo, con il suo personaggio caotico pronto a giocare un ruolo importante nel sequel in uscita, The Bone Temple. Jimmy viene presentato nella primissima scena di 28 anni dopo come un bambino nelle Highlands scozzesi, quando l’epidemia iniziale del virus della rabbia imperversava in Gran Bretagna. Unico sopravvissuto della sua famiglia, Jimmy fugge dal caos e non ricompare fino alla scena finale di 28 anni dopo, ormai adulto, alla guida di una banda di teppisti vestiti in modo simile sulla terraferma.

Il motivo per cui Jimmy non ha un ruolo di rilievo in 28 anni dopo è che la storia non riguarda realmente lui. Sebbene Jimmy sia il personaggio principale nella sequenza iniziale, il film è molto più radicato nel dramma familiare che esiste tra Spike, suo padre Jamie e sua madre Isla. Pertanto, il film è quasi interamente incentrato su questi personaggi, con Jamie assente per gran parte della seconda metà della narrazione. Questo conferisce a Jimmy un’aura eccitante e misteriosa che probabilmente verrà affrontata in The Bone Temple.

Chi muore in 28 anni dopo

La morte di Isla è il momento più emozionante di 28 anni dopo

Alfie Williams, Jodie Comer e Ralph Fiennes camminano attraverso una foresta di alberi di ossa in 28 anni dopo. Ci sono molte morti in 28 anni dopo, ma quasi tutte le vittime sono personaggi senza nome o persone che sono state infettate dal virus della rabbia. In tutto il film, ci sono solo due morti degne di nota. La prima è quella di Erik, il soldato svedese della NATO che si ritrova bloccato e solo sulla terraferma dopo che la sua barca è affondata al largo della costa e gli infetti hanno massacrato il suo plotone. Dopo aver salvato Spike e Isla da un’orda, Erik viaggia con loro per un po’, ma sta per sparare al bambino non infetto prima di essere catturato e decapitato dall’Alpha soprannominato “Samson”.

La morte più importante nel film è quella di Isla. La madre di Spike si mostra malata fin dalla sua prima scena, con frequenti emorragie nasali e difficoltà a rimanere lucida. Quando Spike e Isla trovano il dottor Kelson, questi è in grado di diagnosticare che lei ha il cancro e che è già in fase terminale. Desiderando morire in pace, Isla permette a Kelson di drogare Spike per impedirgli di interferire e abbraccia suo figlio un’ultima volta prima di allontanarsi con Kelson per essere sottoposta a eutanasia senza dolore. Sia lei che Erik vengono poi aggiunti alle statue di ossa di Kelson.

Alpha e il bambino non infetto di 28 anni dopo spiegati

Le nuove varianti del virus della rabbia cambiano il futuro del franchise. Un infetto che ruggisce in 28 anni dopo

28 anni dopo apporta alcune importanti novità alla trama dell’universo di 28 Days Later, mostrando come il virus della rabbia si sia evoluto in quasi trent’anni. Tra queste novità c’è la scoperta di nuovi ceppi di infetti, che reagiscono alla malattia in modo diverso. Alcuni diventano gonfi, incapaci di correre come i loro compagni infetti. Altri diventano molto più pericolosi a causa di una mutazione specifica, descritta da Jamie come “infetti sotto steroidi”.

Soprannominati “Alfa”, questo ceppo di infetti acquisisce un enorme aumento di forza, velocità e resistenza rispetto alla maggior parte degli infetti. Diventano più alti, hanno muscoli più grandi e sono generalmente in grado di superare il tipo di ferite che mettono fuori combattimento gli altri. Sebbene non siano immortali (come dimostrato dall’Alfa che viene abbattuto nel momento culminante della prima caccia di Spike) e possano persino essere storditi dal giusto cocktail chimico, sono molto difficili da uccidere. Gli Alfa conservano anche più intelligenza rispetto alla maggior parte degli Infetti, oltre alla crudele abitudine di collezionare le teste delle loro vittime.

La più grande novità nella trama di 28 anni dopo è la scoperta che una donna infetta può dare alla luce un bambino che non ha il virus della rabbia. Mentre cercano Kelson, Spike e Isla scoprono una donna infetta incinta che non li attacca mentre partorisce. Isla aiuta a garantire che la bambina nasca sana e salva, e lei e Spike salvano la bambina da Erik e poi dal suo padre biologico, l’Alfa noto come Samson. Secondo Kelson, sembra che la placenta sia stata in grado di proteggere la bambina mentre era nell’utero, assicurando che non fosse infettata dal virus della rabbia.

Lo scopo dei templi di ossa del dottor Kelson

I monumenti di ossa non sono così inquietanti come sembrano

Per gran parte di 28 anni dopo, si sottintende che il dottor Kelson sia una figura pericolosa. Di lui si parla solo a bassa voce dagli abitanti dell’isola di Spike, ma è anche l’unico medico conosciuto nelle vicinanze dell’insediamento. Spike porta Isla da lui per avere una diagnosi e rimane sorpreso nel trovare un uomo sorprendentemente allegro. Kelson ha conservato gran parte della sua sanità mentale e si è adattato ai pericoli della terraferma. È anche colui che sta costruendo i “templi delle ossa”, che si rivelano essere monumenti dedicati a tutte le persone che sono morte nel corso degli anni.

Sebbene Jamie e i suoi compagni fossero inorriditi dall’approccio disinvolto di Kelson alla raccolta dei cadaveri, in realtà questo era solo parte del suo processo di pulizia dei corpi e conservazione delle ossa per realizzarne il monumento. Il rispetto di Kelson per i caduti è il motivo per cui costruisce i monumenti. Come Kelson spiega a Spike dopo la morte di Isla, il medico crede che ricordare la vita sia importante quanto riconoscere la morte. Le scene di Kelson sono tra le più emozionanti di 28 anni dopo e svolgono silenziosamente un ruolo importante nella decisione finale di Spike di rimanere sulla terraferma.

Cosa rivela 28 anni dopo sul resto del mondo

Il resto dell’umanità è sopravvissuto al virus della rabbia grazie a una vera e propria quarantena sulle isole britanniche

28 anni dopo riprende la storia decenni dopo gli eventi degli ultimi due film. 28 settimane dopo si concludeva con l’implicazione che il virus della rabbia fosse arrivato in Francia e potesse diffondersi nel resto del mondo. Tuttavia, questa ipotesi viene rapidamente smentita, poiché 28 anni dopo rivela che questa potenziale seconda epidemia è stata rapidamente debellata. Di conseguenza, il virus della rabbia è stato contenuto con successo nelle isole britanniche. Chiunque sia rimasto nel Regno Unito è stato costretto a cavarsela da solo, con pattuglie NATO regolari posizionate in tutto il paese per garantire che nessuno entri o fugga.

Queste pattuglie della NATO si muovono nell’Oceano Atlantico e sono relativamente al sicuro dagli Infetti. Tuttavia, le navi possono comunque essere affondate, come Erik e il suo plotone scoprono a loro spese quando la loro nave urta degli scogli e affonda. Erik offre uno sguardo interessante sul resto del mondo, che sembra avere cose come Internet, telefoni cellulari e botox. Sembra che il resto del mondo di 28 Years Later sia stato in grado di seguire la stessa traiettoria del mondo reale, solo senza il coinvolgimento del Regno Unito in alcun evento globale.

Come 28 anni dopo prepara il sequel, The Bone Temple

Il finale di 28 anni dopo prepara molte potenziali trame per il sequel in uscita

Il finale di 28 anni dopo vede Spike sfuggire a “Samson” e salvare Kelson dall’Alpha, riuscendo infine a tornare a casa. Sebbene porti con sé la bambina e la lasci crescere nel villaggio (con una nota che specifica che è stata chiamata così in memoria di Isla), Spike conclude il film tornando sulla terraferma. Questo prepara Spike a diventare il vero protagonista della moderna serie 28 Days, seguendo le sue avventure sulla terraferma. Ci sono molti posti in cui il personaggio potrebbe andare, specialmente se cerca di portare avanti la filosofia di Kelson.

Il sequel più ovvio è l’arrivo di Jimmy e del suo gruppo di seguaci. Descritti come persone pericolose di cui Jamie e il resto del villaggio dell’isola hanno imparato a diffidare, l’approccio gioioso alla carneficina che il gruppo abbraccia suggerisce che potrebbero diventare antagonisti adatti per il prossimo film, 28 Years Later: Bone Temple. Il film potrebbe anche approfondire l’evoluzione del virus della rabbia, la risposta della NATO alla perdita di un plotone sulla terraferma e l’eventuale sviluppo di tratti unici da parte di Isla, nata da una donna infetta.

Il vero significato di 28 anni dopo

Piuttosto che essere solo una storia horror su una minaccia mostruosa e la malvagità dell’uomo, 28 anni dopo è rimasto nella memoria per anni perché è anche un dramma dolorosamente umano sul dolore e la resistenza di fronte alla tragedia. 28 Years Later ha un nucleo emotivo molto simile, anche se lo spostamento dell’attenzione dai sopravvissuti a una famiglia è un modo appropriato per ampliare questi elementi emotivi. L’arco narrativo di Spike nel film lo vede crescere da ragazzo a uomo, ma senza perdere la gentilezza che lo contraddistingue.

Nonostante abbia perso così tanto, compresa sua madre, Spike impara ad accettare la morte e ad andare avanti. Non diventa come suo padre, ma continua a fidarsi di lui e del villaggio abbastanza da proteggere Isla. 28 anni dopo parla anche dell’importanza di affrontare la morte e ricordare la vita. Kelson insegna a Spike a non dimenticare mai la morte e a ricordare sempre la vita. Per questo costruisce monumenti per i morti che non ha mai conosciuto. È importante, soprattutto in un mondo cupo come quello di 28 Years Later, conservare la propria umanità concentrandosi su queste verità.