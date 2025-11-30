Tutti i diavoli sono qui, la spiegazione del finale: I criminali erano morti?

Il thriller poliziesco di Barnaby Roper, Tutti i diavoli sono qui (All the Devils Are Here), con Eddie Marsan, Sam Claflin, Tienne Simon e Burn Gorman, racconta la storia di quattro criminali che finiscono insieme in un rustico cottage nel mezzo del Dartmoor. Il titolo del film è preso in prestito da La tempesta di William Shakespeare: “L’inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui”. Il titolo è autoesplicativo: stiamo per assistere a una settimana trascorsa insieme da alcuni dei criminali più violenti e privi di coscienza, ed è quasi certo che le cose andranno molto male. Hanno aspettato una settimana come ordinato dal loro capo? Oppure si sono innervositi e hanno preso in mano la situazione?

I criminali erano già morti?

Nel finale di Tutti i diavoli sono qui (All the Devils Are Here), diventa evidente che i rapinatori, Ronnie, Grady, Numbers e Royce, erano già morti e che il vecchio cottage fatiscente era solo l’inferno. I famigerati criminali avevano saccheggiato una banca e si stavano dirigendo verso la periferia remota, dove avevano ricevuto l’ordine di consegnare tutto il denaro a un tizio designato dal loro capo, il signor Reynolds. Il tizio li avrebbe poi accompagnati in un cottage dove sarebbero rimasti tutti per circa una settimana in attesa che le acque si calmassero. Dopodiché avrebbero ricevuto istruzioni sulla loro prossima mossa. Ma le cose non sono andate come previsto.

Durante la rapina, Grady, il membro più impulsivo della banda eterogenea, picchiò a morte la guardia di sicurezza della banca. Questo non faceva parte del piano e Ronnie, l’esperto capo della banda, era estremamente deluso dalla mancanza di disciplina di Grady. Riuscirono a prendere i soldi e a fuggire. Royce era al volante quando è stato distratto dalla conversazione tra Grady e Ronnie e ha finito per investire uno sconosciuto. Mentre ci veniva fatto credere che nulla fosse andato storto e che la banda di rapinatori avesse continuato il suo viaggio, incontrando Numbers e arrivando al cottage, il finale ha rivelato che in realtà hanno avuto un incidente e sono morti sul colpo. Royce ha frenato immediatamente dopo aver investito lo sconosciuto e, di conseguenza, l’auto si è ribaltata e alla fine ha preso fuoco. Quindi, era impossibile che Ronnie, Grady e Royce avessero guidato la stessa auto e incontrato Numbers la mattina dopo. Presumibilmente, Numbers era andato in overdose mentre aspettava l’arrivo della banda, ed era così che si era unito a loro nel viaggio verso l’inferno.

Chi era la ragazza?

Erano passati sette giorni da quando Ronnie, Grady, Royce e Numbers aspettavano le istruzioni del loro capo. Avevano finito il cibo, i tubi avevano iniziato a perdere, il bagno era allagato e tutto intorno stava cadendo a pezzi. Dovevano trovare una via d’uscita, ma Ronnie si rifiutava di agire di propria iniziativa, perché sapeva che il suo capo non avrebbe gradito se lo avesse scoperto. In qualità di capo della banda, era suo dovere assicurarsi che tutti seguissero gli ordini e, mentre Numbers e Royce non causavano alcun problema, Grady era piuttosto difficile da gestire. Voleva prendere tutti i soldi che avevano rubato e andarsene, ma Ronnie sapeva che era una pessima idea, perché il signor Reynolds alla fine li avrebbe rintracciati e sarebbe stata la fine. L’insoddisfazione per la situazione e la sfiducia reciproca erano diventate piuttosto evidenti, e in quel momento di incertezza entrò una donna di nome “C.”. Lei affermò di essere stata mandata dal loro capo, che le aveva chiesto di portare loro beni di prima necessità perché sarebbero rimasti lì ancora per un po’.

Grady sessualizzò immediatamente “C” e Ronnie era chiaramente a disagio con la sua visione del mondo. Ronnie aveva una figlia della sua età e quando la vide pensò immediatamente a lei. Era in prigione quando lei era nata e, quando finalmente fu rilasciato, scoprì che lei aveva detto a tutti i suoi amici che suo padre era morto prima della sua nascita. Per lei era morto da molto, molto tempo. Durante la sua permanenza in prigione, quando imparò a leggere e scrivere, pensò che sarebbe diventato un uomo diverso, ma non appena uscì, tornò a fare esattamente lo stesso tipo di lavoro che lo aveva portato dietro le sbarre. Si rese conto che non c’era via di fuga dalla vita criminale una volta che ci si era dedicati. Non ebbe mai la possibilità di diventare un padre di famiglia e parlare con “C” gli ricordò tutte le cose che si era perso nella vita. Il finale di

Tutti i diavoli sono qui (All the Devils Are Here) conferma che “C” era la donna investita dalla banda di rapinatori. Forse voleva suicidarsi, ed era per questo che aveva scelto di mettersi davanti a un’auto, o forse era stato davvero un incidente. Ma allora, se il cottage era un inferno, perché aveva fatto visita ai rapinatori? Si può anche supporre che “C” fosse la figlia di Ronnie. Lui aveva sempre desiderato incontrarla e, dato che non sapeva che aspetto avesse, forse era per questo che non era riuscito a riconoscerla. E in tal caso, era indirettamente responsabile della morte di sua figlia. Si può anche supporre che Ronnie non si fosse mai reso conto di quanto la sua assenza avesse influenzato la vita di lei e che, in qualche modo, l’abbandono da parte del padre naturale avesse influito mentalmente su “C” e l’avesse spinta oltre il limite. Era tutta una coincidenza divina? O “C” era solo una sconosciuta che voleva vedere soffrire coloro che l’avevano uccisa? Sta al pubblico indovinare.

Come ha fatto Ronnie a capire cosa stava succedendo?

Alla fine, quando “C” non tornò entro un paio di giorni con la spesa fresca e le istruzioni del loro capo, la banda iniziò a perdere le speranze, specialmente Grady. Temeva che il loro capo avesse intenzione di pugnalarli alle spalle. Pensava che il signor Reynolds stesse aspettando che morissero e che, proprio quando sarebbero stati troppo stanchi per reagire, i suoi uomini avrebbero preso i soldi che avevano rubato. Per prima cosa ha cercato di convincere Ronnie a collaborare per eliminare Numbers e rubare il denaro, ma Ronnie non era pronto a tradire il suo capo. Era nel giro da troppo tempo e credeva nell’importanza di mantenere le promesse. Ronnie perse la calma quando Grady fece dei commenti superficiali su “C”, quindi lo mise KO e lo legò a una sedia. Riferì il suo piccolo errore di valutazione a Numbers, ma lui non sembrò affatto infastidito. Era troppo occupato a sballarsi.

Numbers, alias Charles, era un pedofilo con oltre sette denunce di abusi sessuali, e il signor Reynolds lo aveva aiutato a uscire dalla situazione e lo aveva assunto per lavori in base alle necessità. Quando Grady riprese conoscenza, cercò di adescare Royce, un giovane che voleva credere di non essere come i criminali efferati che lo circondavano. Durante tutto il film, ci si chiede se Royce riuscirà a redimersi o se cederà al male. Durante il finale del film, si conferma che Royce ha scelto il male perché era l’opzione più facile. Grady ha suggerito di uccidere Ronnie e Numbers, prendere i soldi per sé e scappare, e Royce ha accettato di farlo. Non era nato criminale, era solo una vittima di una società malvagia in cui uomini come lui venivano assunti da capi come il signor Reynolds, che promettevano di prendersi cura di lui purché il ragazzo facesse ciò che gli veniva detto. Quindi, Royce ha fatto esattamente quello che gli era sempre stato detto: ha ignorato la moralità e ha servito i propri interessi.

Sfortunatamente, Grady non aveva mai avuto intenzione di condividere la ricchezza con lui, ed evidentemente Royce aveva visto molto poco del mondo ed era abbastanza ingenuo da fidarsi di qualcuno come Grady. Prima di uccidere Numbers, Grady scoprì che la chiave dell’auto era nella cassetta degli attrezzi, ma c’era una trappola metallica che Numbers, alias Charles, aveva preparato, e Grady rischiò di perdere le dita. Proprio quando Royce pensava che fosse finalmente giunto il momento di andarsene, Grady lo pugnalò. Stava uscendo quando Ronnie tentò di strangolarlo, e i due finirono per azzuffarsi. Sorprendentemente, anche dopo essere stato pugnalato, Royce è venuto in soccorso di Ronnie e ha sparato a Grady. Alla fine capiamo che, dato che erano tutti morti, non potevano davvero uccidersi di nuovo anche se lo avessero voluto. Ronnie non voleva più rimanere nel cottage, ma “C” gli disse che doveva farlo; erano le istruzioni del capo.

Gli uomini saranno mai liberi?

I criminali avevano lavorato per il diavolo per tutta la loro vita terrena. Il signor Reynolds, il capo che non abbiamo mai visto sullo schermo, e il suo braccio destro, Harold Laing, assumevano persone vulnerabili o con precedenti penali per reati minori, come Grady, in cambio di un compenso, e le coinvolgevano ulteriormente nel mondo del crimine. Così, quando Ronnie, Grady, Numbers e Royce morirono, le loro anime furono trasportate in uno spazio dove dovevano pagare per i loro peccati. Il fatto che l’orologio di Ronnie non funzionasse, che il televisore fosse guasto e che tutto intorno a loro fosse praticamente fermo confermava che avevano lasciato il mondo mortale. Volevano uccidersi a vicenda, ma in questo spazio la morte non era davvero una soluzione definitiva. Dovevano riflettere su se stessi e pentirsi degli errori commessi durante la loro vita. Si spera che alla fine si rendano conto che, anche se hanno inseguito il denaro per tutta la vita, alla fine non ha alcun valore nell’aldilà. E forse solo dopo aver cercato di migliorare, le loro anime sarebbero state liberate dallo spazio in cui erano intrappolate.