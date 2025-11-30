Playdate, la spiegazione del finale: come il tema della famiglia ritrovata eleva questa commedia d’azione

Playdate è una serie originale Amazon con Kevin James, Alan Ritchson, Benjamin Pajak e Banks Pierce, con alcune apparizioni speciali di Sarah Chalke, Alan Tudyk, Stephen Root e Isla Fisher. Playdate è anche in buone mani, poiché è stata scritta da Neil Goldman, famoso per Community e Scrubs, e diretta da Luke Greenfield, noto per commedie come The Girl Next Door e Let’s Be Cops.

C’è Brian, il cui figliastro viene vittima di bullismo perché diverso. E anche Brian stesso subisce il bullismo degli adulti. Anche se finge di essere sicuro di sé, ha le sue insicurezze, tra cui la preoccupazione di legare con il suo figliastro molto piccolo, Lucas, e di esserci per lui. Quando Brian perde il lavoro, decide di diventare un papà casalingo. Ma il primo giorno lo aspetta una sorpresa.

Entrano in scena Jeff e suo figlio CJ, un ragazzino comicamente forte. Jeff, un veterano di guerra diventato guardia di sicurezza, è nuovo in città e si affeziona immediatamente a Brian e Lucas, sperando di diventare loro amico. È aggressivamente cordiale e insiste per portare CJ, Brian e Lucas ovunque. Tuttavia, Brian si insospettisce quando nota che Jeff è un po’ troppo strano. E non nel senso che “non è il più brillante del gruppo”, come lui. Ma strano nel senso che Jeff non sa cosa significhi il nome di suo figlio, CJ. Non aiuta il fatto che strani uomini armati inizino ad apparire ovunque vadano i quattro.

Cosa succede in Playdate

Brian non rimane all’oscuro a lungo, poiché CJ rivela che Jeff non è suo padre. Inconsapevolmente, Jeff era di guardia a CJ, che era tenuto prigioniero in una struttura. Quando Jeff lo ha trovato, ha fatto evadere CJ e è fuggito con lui.

Ben presto, gli uomini armati, teppisti assoldati dalla struttura, trovano Jeff e lo attaccano. I nostri quattro eroi finiscono in un inseguimento in auto prima di ottenere una tregua. Fanno una sosta a casa del padre di Jeff nella speranza che lui accolga i ragazzi. Quando lui rifiuta, i quattro decidono di affrontare i cattivi. Interrogano la babysitter di CJ e finiscono per scoprire tutta la verità. Tuttavia, i cattivi minacciano la moglie di Brian e lui tradisce la banda. Rivela la loro posizione e i cattivi prendono CJ.

Qual è la storia di CJ?

CJ assomiglia esattamente al giovane Jeff. Tuttavia, in seguito, i quattro scoprono che CJ è il clone di Jeff, creato dallo scienziato pazzo Simon Maddox. CJ sta letteralmente per “Clone di Jeff”. Maddox lavora per il colonnello Kurtz, che vuole un esercito di super soldati. Kurtz crede che Jeff sia il soldato perfetto, ma il suo punto debole è l’empatia. Infatti, Jeff è stato espulso dall’esercito perché si è rifiutato di uccidere un bambino.

Kurtz procura segretamente a Jeff un lavoro come guardia di sicurezza nella struttura di Maddox. Con il pretesto di effettuare controlli antidroga, prelevano campioni da Jeff che vengono utilizzati per creare centinaia di cloni. Si dice che questi cloni siano una versione migliore di Jeff. Si muovono, pensano e agiscono allo stesso modo di Jeff, ma non si stancano e non provano emozioni.

Tuttavia, CJ sembra essere il primo esemplare, motivo per cui viene tenuto separato dal resto dei cloni. E ha un cuore, poiché inizia a provare emozioni man mano che frequenta Jeff, Lucas e Brian.

Quando Jeff cerca di salvare CJ alla fine del film, viene aggredito e fatto prigioniero. Come prova finale, Kurtz ordina a CJ di uccidere Jeff. Jeff cerca di ragionare con CJ, ma sembra inutile. CJ non ha mai avuto intenzione di uccidere Jeff. Invece, spara a Maddox e combatte con Jeff per sconfiggere l’entourage di Kurtz. Una volta che tutti sono stati sconfitti, CJ abbraccia Jeff per la prima volta.

Come fanno Brian e Jeff a salvare CJ?

Brian si sente in colpa per aver tradito Jeff e CJ e si offre di aiutare a salvare il ragazzo. Allo stesso tempo, Kurtz tende una trappola facendo credere che CJ abbia attivato il localizzatore GPS di Lucas. Brian, Lucas e Jeff seguono il localizzatore e arrivano a una seconda struttura. Ma presto vengono attaccati da centinaia di cloni di CJ.

Brian scappa mentre Jeff viene portato da Kurtz. Una volta che CJ e Jeff hanno eliminato tutte le guardie, Kurtz cerca di uccidere Jeff. Tuttavia, Brian si schianta con la sua auto contro la struttura. Manca Kurtz, ma è sufficiente a distrarlo e Jeff mette KO Kurtz. Jeff poi fa esplodere il posto, uccidendo tutti gli altri cloni.

Alla fine del film, Jeff e CJ si presentano a casa di Brian alle 2 del mattino. Vogliono dormire lì perché la loro casa è stata bruciata da un altro gruppo di cattivi.

In che modo il tropo della famiglia ritrovata eleva la commedia d’azione?

Playdate include diversi temi come l’empatia e la fiducia in se stessi. Ma sono tutti legati al concetto del tropo della famiglia ritrovata, che eleva il film da una commedia d’azione semplice e superficiale a un film che ha un cuore. Playdate non è così profondo, ma il tropo porta ad alcuni momenti emotivi e salutari.

Lucas è vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe perché è scarso nello sport ed è piuttosto effeminato. Come suo patrigno, Brian è preoccupato per lui, ma non perché si vergogna, bensì perché tiene a Lucas e non vuole che venga vittima di bullismo. Brian teme anche di non essere un buon padre, poiché è troppo vecchio per entrare in sintonia con Lucas. Tuttavia, alla fine del film, Lucas rivela di voler bene a Brian e che lui è il miglior padre che possa avere. Si prendono sinceramente cura l’uno dell’altro, anche se sono completamente opposti.

Finiscono per essere l’antitesi di Jeff e del suo padre biologico, ma assente, Gordon. Gordon abbandona Jeff quando ha 4 anni, perché non vuole essere un padre. Si prende cura di Jeff e lo tiene d’occhio, ma questo è tutto ciò che vuole dalla loro relazione. Arriva persino a deludere Jeff quando i cattivi li inseguono e si rifiuta di badare a Lucas e CJ.

Come Brian, anche Jeff si fa avanti per il bene di CJ, molto prima di scoprire che CJ è il suo clone. Dopo averlo fatto evadere dalla struttura, ha intenzione di consegnare CJ alla polizia, ma li induce a credere che sia un rapitore. Questi cercano di arrestarlo e lui scappa con CJ. Non avendo altri piani, Jeff decide di adottare CJ.

Anche l’amicizia tra Jeff e Brian rientra in questa categoria di famiglia ritrovata, con Jeff che alla fine del film si trasferisce praticamente a casa di Brian. Inizialmente, Brian accompagna Jeff con riluttanza per svelare il mistero di CJ, ma presto inizia a prendersi cura di loro. Si sente in colpa per aver tradito Jeff e CJ e si unisce alla missione di salvataggio per salvare CJ.