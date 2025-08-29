Bella Ramsey agli Hater di The Last of Us: “Se non vi piace la serie, giocate al videogioco”

Bella Ramsey non le manda a dire a chi ha criticato la serie The Last of Us. In una nuova intervista, Ramsey suggerisce infatti ai critici di giocare al videogioco invece di guardare la terza stagione della serie HBO. “Non posso farci niente comunque. La serie è già uscita. Non c’è nulla che possa essere cambiato o modificato. Quindi penso che non abbia davvero senso leggere o guardare nulla“, ha detto Bella Ramsey durante un’apparizione al podcast The Awardist.

”Le persone hanno ovviamente diritto alle loro opinioni. Ma questo non influisce sulla serie, non influisce in alcun modo su come la serie continua o altro. Per me sono cose molto separate. Quindi no, semplicemente non mi interessa“. Con l’avvicinarsi della terza stagione dell’adattamento live-action del videogioco post-apocalittico della Naughty Dog, Bella Ramsey ha quindi dato un suggerimento agli haters: “Non siete obbligati a guardarlo. Se lo odiate così tanto, c’è sempre il gioco. Potete semplicemente giocarci di nuovo”, ha detto. “Se invece volete guardarlo, spero che vi piaccia”.

Di cosa parla The Last of Us

Basato sul pluripremiato videogioco di Naughty Dog, The Last of Us è ambientato 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, interpretato da Pedro Pascal, un sopravvissuto incallito, viene assunto per far uscire clandestinamente Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma presto in un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altra per sopravvivere.

La seconda stagione riprende cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel ed Ellie sono coinvolti in un conflitto tra loro e in un mondo ancora più pericoloso e imprevedibile di quello che si sono lasciati alle spalle. A loro, come protagonista della serie si aggiunge la Abby di Kaitlyn Dever, la quale ha un conto in sospeso con Joel. Proprio quest’ultima è stata indicata come personaggio principale della prossima stagione, sulla quale vige però ancora molta segretezza.