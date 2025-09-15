Velluto blu: la spiegazione del finale del film di David Lynch

Il film di David Lynch, Velluto blu, è una storia surreale e da incubo che rappresenta gli anni ’80, ma il suo finale lascia molte domande senza risposta. Uscito nel 1986, il film segnò il ritorno di Lynch alla ribalta dopo il passo falso dell’adattamento cinematografico di Dune del 1984. Il film rifletteva in modo inquietante la realtà delle piccole città americane, mostrando il lato oscuro che si nascondeva sotto la superficie. Sebbene sia stato un po’ un fallimento al botteghino, incassando solo 8,5 milioni di dollari, è stato accolto positivamente dalla critica e ha persino valso a David Lynch la sua seconda nomination all’Oscar come miglior regista.

A differenza degli altri film di Lynch che approfondivano interamente il surreale, Velluto blu era ancora una storia molto misteriosa, intervallata dalla visione ultraterrena tipica del regista. Queste caratteristiche lo hanno reso uno dei film più accessibili di Lynch, ma anche uno dei più rivedibili, e la sua popolarità è cresciuta nei decenni successivi alla sua uscita. Velluto blu ha continuato la collaborazione di David Lynch con l’attore Kyle MacLachlan e ha anche introdotto Laura Dern nella scuderia di attori abituali del regista. Anche se i film successivi avrebbero offerto un Lynch più schietto, questo è stato il connubio perfetto tra il surreale e il cinematografico.

Cosa succede nel finale di Blue Velvet?

Dopo che Dorothy, ferita, è stata lasciata nel giardino di Jeffrey dai teppisti di Frank Booth, ha abbracciato Jeffrey e lo ha definito il suo “amante segreto”. Anche se questa rivelazione ha spinto Sandy a schiaffeggiare Jeffrey per la sua infedeltà, lui ha poi chiesto a Sandy di raccontare a suo padre, un agente di polizia, tutte le prove che avevano scoperto. Su segnalazione di Jeffrey, la polizia fa irruzione nella proprietà di Booth e uccide molti dei suoi uomini. Poi, in una delle scene più cupe di un film di Lynch, Jeffrey torna nell’appartamento di Dorothy e trova il marito di lei e l’uomo con la giacca gialla morti. Frank arriva travestito e Jeffrey lo aggredisce con una pistola.

Sandy e Jeffrey si sono riuniti dopo la sua straziante esperienza nell’appartamento di Dorothy e i due si sono abbracciati nonostante il loro precedente litigio. La scena poi sfuma nel bianco e rivela Jeffrey, presumibilmente in un futuro prossimo, che si rilassa nel suo giardino fino a quando Sandy lo chiama in casa. Una volta dentro, Jeffrey, Sandy e la zia di Jeffrey osservano un uccello appollaiato sul davanzale della finestra e la zia di Jeffrey esclama disgustata mentre l’uccello mangia un insetto. Dorothy è stata poi vista mentre guardava suo figlio giocare nel parco e lo ha abbracciato felicemente.

Chi erano gli uomini morti nell’appartamento di Dorothy?

Durante il climax, il film ha fornito molte informazioni senza necessariamente spiegarle, e l’identità degli uomini nell’appartamento di Dorothy non è stata esplicitamente rivelata. Velluto blu presenta molti tratti distintivi di Lynch e la sua propensione per il tableau è esemplificata durante lo scontro finale culminante. L’uomo morto legato alla sedia era in realtà il marito di Dorothy e, sebbene nel corso del film fosse stato mostrato poco di lui, il fatto che fosse legato era l’unico indizio fornito. Frank aveva tenuto in ostaggio il marito di Dorothy per assicurarsi la sua fedeltà e il modo brutale in cui aveva incontrato la morte non faceva che rendere Frank ancora più malvagio.

L’identità dell’altro uomo era un po’ più ovvia, e la sua giacca giallo brillante rivelava che si trattava del misterioso uomo con la giacca gialla che era stato visto collaborare con Frank. L’uomo con la giacca gialla era un membro delle forze di polizia di Lumberton, e Jeffrey lo aveva effettivamente visto nella stazione di polizia quando era andato a presentare le sue scoperte al padre di Sandy. Velluto blu è stato il capolavoro di Lynch perché ha dimostrato che era in grado di creare un’atmosfera surreale con la stessa abilità con cui sapeva intrecciare un intrigante mistero che ricordava i migliori film noir classici.

Cosa è successo a Dorothy alla fine di Velluto blu?

Il finale letterale di Dorothy, come si vede nel film, era un misto di felicità e tristezza, poiché si era ricongiunta con suo figlio, ma suo marito era stato ucciso. In senso più figurato, Dorothy ha subito il peso maggiore della punizione del film, poiché sembrava che personaggi come Jeffrey e Sandy ne fossero usciti indenni. Il finale ha anche rivelato che il padre di Jeffrey si era ripreso dal suo problema di salute all’inizio del film e che Jeff ha avuto il suo lieto fine. Anche se Velluto blu non è stato uno dei film più strani di Lynch, è stato il più moralista, ed era chiaro che Dorothy non si adattava all’immagine pittoresca della piccola città di Lumberton.

Cosa rappresentano gli uccelli?

Nel corso del film vengono fatti frequenti riferimenti agli uccelli. In una scena, Sandy descrive un sogno in cui vedeva un mondo avvolto dall’oscurità, e l’improvviso arrivo di migliaia di pettirossi che portavano luce e amore in quel luogo desolato. I pettirossi rappresentavano l’amore per la giovane e ingenua Sandy, e in particolare rappresentavano la sua relazione nascente con Jeffrey. Nel mondo di Velluto blu, i pettirossi diventano il simbolo della bontà incorruttibile che si ricollega all’immagine incontaminata di Lumberton (come si vede all’inizio e alla fine).

La scena iniziale rivela che milioni di insetti striscianti vivono appena sotto la superficie, e l’inquadratura finale di un pettirosso che mangia l’insetto sembra suggerire che la bontà ha prevalso sul male. Lungi dall’essere un dettaglio nascosto in Velluto blu, gli uccelli erano una delle immagini più evidenti del film e questo era molto probabilmente fatto apposta. Lynch ha sempre dato ai suoi film significati multipli, e il semplice messaggio del bene contro il male era solo un sotterfugio per la narrazione molto più complessa che veniva raccontata in altre parti del film. Semmai, gli uccelli erano solo un simbolo per Jeffrey e Sandy e non per Dorothy.

Il vero significato del finale di Blue Velvet

Velluto blu era sia uno sguardo moralistico sulle piccole città e sull’influenza corruttrice del mondo esterno, sia una satira intelligente delle classiche idee alla Norman Rockwell su quelle piccole comunità. Le immagini delle staccionate bianche e dei pompieri che salutavano non erano necessariamente letterali, ma rappresentavano la visione cliché di quella che era una vita ideale. Oltre ad essere uno dei migliori film gialli di tutti i tempi, Velluto blu aveva anche molto da dire sulla direzione politica che il mondo stava prendendo negli anni ’80, in particolare la sua svolta verso una visione più tradizionale della comunità.

I politici e la società in generale cominciarono a guardare agli anni ’50 come a un’età dell’oro, ma Blue Velvet di Lynch servì a ricordare che non tutto era perfetto in quei giorni santificati. Sebbene Jeffrey fosse l’eroe del film, il finale mostrava che lui era riuscito a cavarsela indenne nella sua immacolata vita suburbana, mentre era ovvio che Dorothy non ci fosse riuscita. Il desiderio di avventura del giovane lo portò a scontrarsi con il mondo reale, e lui riuscì a fissare quell’oscurità senza doverci vivere dentro. Jeffrey affrontò Frank Booth solo perché questi minacciava l’immagine idilliaca, altrimenti le cose sarebbero continuate come prima.