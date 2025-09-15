The Mandalorian and Grogu: la prima sinossi rivela che il Bambino è “l’erede della Forza nella galassia [di Star Wars]”

Una breve sinossi di The Mandalorian & Grogu è stata pubblicata nell’ambito del Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai, e indica che il Bambino avrà un ruolo chiave nella galassia lontana lontana.

The Mandalorian è stata la prima serie TV di Star Wars e la serie che la Disney ha promosso in occasione del lancio della sua nuova piattaforma streaming, Disney+, nel 2019. Tutte e tre le stagioni sono state ben accolte (la prima stagione ha stabilito un traguardo elevato, che la seconda e la terza serie di episodi non hanno raggiunto agli occhi di alcuni fan), e la storia dei protagonisti continuerà come film, The Mandalorian & Grogu.

Il piano originale prevedeva una quarta stagione per The Mandalorian, ma, come per Oceania 2, quella storia è stata condensata in un film, dato che la Disney sta spostando la sua attenzione sugli incassi al botteghino piuttosto che sul numero di abbonati.

La speranza di Lucasfilm è che il prossimo blockbuster dia vita a un nuovo franchise di Star Wars per il grande schermo. I fan, nel frattempo, vogliono solo vedere lo studio fare la cosa giusta con questi personaggi prima che l’eventuale film crossover di Dave Filoni prenda forma. Si prevede che quel progetto chiuderà questa era di narrazione post-Il Ritorno dello Jedi.

Una sorta di sinossi per The Mandalorian & Grogu è stata ora rivelata al Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai: “Erede della Forza nella galassia e compagno adorabile del Mandaloriano, Grogu ha conquistato il mondo con il suo fascino malizioso e accattivante fin dal suo debutto”, si legge. “Presto saranno disponibili prodotti a tema Grogu per tutti i canali, categorie e fasce d’età: la tempesta Grogu sta per scatenarsi!”

Ovviamente non è molto su cui basarci, ma descrivere Grogu come “l’erede della Forza nella galassia” indica che quel personaggio avrà un ruolo importante nel futuro di Star Wars. Considerando la lentezza con cui invecchia, saremmo sorpresi se il Bambino non venisse in qualche modo preso in considerazione nei film ambientati dopo L’Ascesa di Skywalker.

All’inizio di quest’anno, Pedro Pascal ha affermato che è “incredibile dover far parte di qualcosa che ha avuto un’influenza così incredibile su di me da bambino. Era un mio desiderio segreto fin dall’inizio, per quanto fosse sofisticato dal punto di vista cinematografico”.

“Posso dirvi che quello che realizzeranno [The Mandalorian e Grogu], li supererà come registi, ed è un’esperienza fantastica, un’esperienza meravigliosa ed emozionante”, ha aggiunto prima di condividere il suo entusiasmo per la possibilità di condividere lo schermo con Sigourney Weaver. “Sentite, non so da dove cominciare quando si parla di Sigourney Weaver. È una delle mie attrici preferite. È un’icona per me”.

“Lei, più di chiunque altro nella mia educazione, ha interpretato tutti i generi: commedia, fantascienza, azione, horror drammatico, biografico”, ha continuato Pascal. “L’ho vista sul palcoscenico, in piccoli film e in grandi film, quindi questo è probabilmente uno dei momenti più importanti per me e uno dei più grandi onori della mia carriera.”

Con Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e Jonny Coyne, The Mandalorian & Grogu è diretto da Jon Favreau e da lui prodotto con Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. Il film arriverà nei cinema americani il 22 maggio 2026.