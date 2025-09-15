Vincent D’Onofrio si candida per un ruolo da protagonista nel DCU

La star di Daredevil: Rinascita, Vincent D’Onofrio, ha espresso a gran voce il suo desiderio di interpretare Swamp Thing nel DCU di James Gunn per oltre un anno, e sembra che non abbia intenzione di arrendersi tanto presto. Un film su Swamp Thing è stato uno dei primi progetti annunciati quando James Gunn ha svelato il cast di film e serie TV di Chapter 1: Gods and Monsters per il DCU. Ma come molti altri progetti in quella lista, il film Swamp Thing sembra aver fatto pochissimi progressi da quando la DC Comics ha caricato il video di Gunn su YouTube nel gennaio 2023.

James Mangold (Logan, Quando l’amore brucia l’anima) è stato incaricato di scrivere e dirigere il film, ma Gunn ha recentemente ammesso che, sebbene il progetto non sia stato cancellato, Mangold è diventato troppo impegnato con altri progetti per concentrarsi su Swamp Thing. Ora, quasi tre anni dopo, sembra che Mangold si stia finalmente concentrando sull’Avatar di The Green.

Durante il suo tour stampa per Superman, Gunn ha aggiornato lo stato di Swamp Thing, affermando: “Abbiamo parlato con James l’altro giorno. No, non ha ancora consegnato una sceneggiatura. È stato distratto dal suo miliardo di film. Ma ne stiamo parlando di nuovo.”

L’attore che si è battuto per interpretare Alec Holland praticamente fin dall’annuncio del progetto è Vincent D’Onofrio, che nel MCU interpreta Kingpin. E di recente ha espresso nuovamente il suo desiderio sui social media. È un’indicazione che lo sviluppo di Swamp Thing sta per decollare sul serio? Dovremo aspettare per saperlo.