Wake Up Dead Man – Knives Out, la spiegazione del finale: chi muore, chi è l’assassino e perché lo fa

Wake Up Dead Man – Knives Out presenta diversi livelli di intrigo nascosti nel corso del film, sfruttando la sua natura ricca di colpi di scena per riflettere su temi come la fede e l’empatia. Il terzo film di Rian Johnson, incentrato sul detective Benoit Blanc, sposta l’azione in una cittadina sonnolenta e profondamente religiosa.

Sebbene il film sia preferibile vederlo “alla cieca”, così che ogni svolta narrativa possa emergere in modo naturale, la storia di Wake Up Dead Man è strettamente connessa ai temi centrali della trama complessiva. È probabilmente il miglior film della saga Knives Out e merita un’analisi approfondita dei suoi significati. Ecco cosa accade in Wake Up Dead Man e cosa significa davvero.

Il mistero centrale di Wake Up Dead Man – Knives Out, spiegato

Wake Up Dead Man è il film di Knives Out più stimolante dal punto di vista intellettuale, con un mistero che si svela a strati nel corso della narrazione. La domanda centrale del film riguarda l’omicidio di monsignor Jefferson Wicks. Inizialmente, il mistero sembra presentarsi come un atto di vendetta da parte di qualcuno della sua congregazione, seppur in circostanze apparentemente impossibili.

Jud Duplenticy appare come il sospettato più ovvio, a causa dei suoi conflitti con Wicks e della sua frustrazione per la furia moralista che il monsignore riversa nei suoi sermoni. Quando il resto della congregazione affronta Wicks per la sua identità di padre segreto di Cy Draven, Wicks minaccia di rivelare tutti i loro segreti, fornendo così a ciascuno un possibile movente.

Per un certo periodo, il pubblico viene indotto a credere che Wicks sia miracolosamente tornato in vita, salvo poi essere ritrovato morto nel seminterrato di Nat Sharp accanto al cadavere di Sharp, sciolto dall’acido. Tuttavia, la verità è molto più complessa di quanto sembri. La morte di Wicks è stata orchestrata da Sharp, dalla parrocchiana Martha Delacroix e dal suo compagno sentimentale Samson.

Dopo essere stata costretta a rivelare il segreto riguardante il nonno di Wilcox e il suo preziosissimo diamante, Martha rimane sconvolta nello scoprire che Wilcox intende profanare la tomba del padre per impossessarsene. Inorridita all’idea che il diamante avesse “corrotto” un’altra anima, Martha recluta Nicks e Samson per uccidere Wicks e mantenere il diamante al sicuro.

Anni prima, Martha era stata incaricata dal nonno di Wicks di impedire che il diamante finisse nelle mani di persone che lo avrebbero usato per scopi egoistici. Questo spiega perché Martha si sia dedicata così profondamente alla chiesa: la sua fede nel sacerdote e nella sua visione del mondo si è tradotta in decenni di servizio leale — fino ad arrivare all’omicidio.

Piuttosto che permettere al diamante di tornare nel mondo, Martha preferisce uccidere Wicks. Arriva persino a ragionare sul fatto che, inscenando una resurrezione miracolosa, potrebbe onorare la sua predicazione generando fervore religioso nel suo nome, recuperando il diamante e mantenendo la promessa di tenerlo nascosto.

Wake Up Dead Man uccide più personaggi di qualsiasi altro film di Knives Out

Wake Up Dead Man presenta quattro morti rilevanti ambientate nel presente, mentre le morti del nonno e della madre di Wicks giocano un ruolo importante nella narrazione complessiva. Alla fine si scopre che Wicks è stato ucciso direttamente da Nicks, che apparentemente si era unito alla cospirazione per impedire a Wicks di rovinargli la carriera medica rivelando il suo alcolismo.

Martha cuce un coltello finto nella veste di Wicks e droga la fiaschetta che lui teneva nascosta. Dopo il suo collasso, Nicks controlla Wicks, lasciandogli però abbastanza tempo da solo per estrarre il coltello finto e pugnalarlo mortalmente con quello vero. Al funerale di Wicks, Nicks porta via il corpo mentre Samson prende il suo posto nella bara.

Quando arriva il momento della “resurrezione” di Wicks, è Samson a uscire dalla tomba, travestito da lui. L’idea era che la resurrezione giustificasse i sermoni feroci di Wicks, distruggesse la tomba e permettesse a Martha di recuperare il diamante per nasconderlo di nuovo. Tuttavia, Nicks decide di tenere il diamante per sé e uccide Samson.

Dopo aver visto il corpo di Samson, una Martha devastata affronta Nicks, avvelenandolo con un’overdose dei farmaci che lui stesso intendeva usare contro di lei. In seguito, sopraffatta dal senso di colpa, Martha torna in chiesa per un ultimo sermone. Dopo aver assunto una dose letale dello stesso medicinale, riesce a sopravvivere abbastanza a lungo da confessare i suoi crimini e ricevere l’estrema unzione da Jud.

Sebbene ogni film di Knives Out abbia avuto almeno una vittima, Wake Up Dead Man è di gran lunga il più letale. Oltre alle morti di Wicks, Nicks, Samson e Martha, ci sono anche quelle del nonno di Wicks e di sua figlia nella backstory del film, oltre alla rivelazione che Jud aveva ucciso un uomo in passato.

La morte è un elemento chiave di Wake Up Dead Man, con una combinazione di omicidi premeditati, uccisioni impulsive e suicidi. Tuttavia, quasi tutte vengono trattate come tragedie. Persino la morte di Nicks, che in un altro film sarebbe stata un momento di trionfo, lascia Martha distrutta e vuota.

Come Wake Up Dead Man accenna al passato di Benoit Blanc

Uno degli aspetti più intriganti di Wake Up Dead Man è il modo in cui suggerisce elementi del passato di Benoit Blanc. Parlando del suo rapporto con la religione, Blanc conferma di essere ateo, sottolineando la sua preferenza per la logica e la ragione rispetto alla fede. Tuttavia, la scena suggerisce anche un motivo più personale per la sua avversione alla religione.

Blanc rivela a Jud che sua madre era una donna religiosa e che da bambino andava in chiesa con lei. A un certo punto, però, tra loro deve esserci stata una rottura: Blanc la descrive come una donna crudele prima di cambiare rapidamente argomento. Questo offre una nuova prospettiva sul detective interpretato da Daniel Craig.

Sembra che Blanc sia stato spinto a cercare la verità in ogni cosa anche come reazione alla sua educazione in un ambiente di fede. Pur mantenendo un apprezzamento per ciò che uomini di chiesa virtuosi come Jud possono fare per gli altri, Blanc non si fa illusioni su come la religione possa essere abusata per ottenere ricchezza, potere e influenza.

Sebbene il film non lo dica apertamente, c’è anche la possibile implicazione che l’avversione di Benoit Blanc per la religione derivi dalle convinzioni rigide di sua madre. Glass Onion ha rivelato discretamente che Blanc ha una relazione sentimentale con un uomo. Se sua madre era molto devota, potrebbe aver reagito negativamente alla sua sessualità, creando una frattura tra loro.

Il vero significato della “Donna Scarlatta”

Uno dei temi sottostanti di Wake Up Dead Man riguarda la “Donna Scarlatta”, ovvero Grace Wicks, la madre di Wicks. Nei racconti di Martha e nei sermoni di Wicks viene descritta come una donna senza cuore, interessata solo alla ricchezza del padre. Dopo la morte di quest’ultimo, avrebbe gravemente danneggiato la chiesa, per poi morire a sua volta.

Quando il diamante viene rivelato, si scopre che Grace devastò la chiesa nel tentativo di trovare la ricchezza. Ogni scena la ritrae come una donna crudele, ma Jud, Vera e Blanc si rivelano empatici nei suoi confronti. Intrappolata in una famiglia che non la accettava, Grace viene demonizzata dopo la morte dal figlio che la condanna.

Persino Martha è costretta a riconoscere come il suo odio verso Grace fosse mal riposto. Sul letto di morte, mentre prega per il perdono, Jud le dice che deve anche liberarsi del suo rancore verso Grace. Solo allora Martha prova una pace autentica nei suoi ultimi momenti. Questo riflette uno dei temi più importanti del film.

Grace era vista da Wicks solo come un simbolo dei difetti del mondo, un esempio da usare per colpire gli altri. Jud, invece, sostiene che lo scopo della fede sia perdonare ed essere perdonati. Empatizzando con Grace, Jud dimostra la sua umanità e dona a Martha una pace finale.

Come il finale di Wake Up Dead Man potrebbe influenzare i futuri film di Knives Out

Uno dei maggiori punti di forza dei film di Knives Out è la loro natura autoconclusiva. Ogni film è un mistero a sé stante, con Benoit Blanc come unico personaggio ricorrente. Tuttavia, questo potrebbe cambiare dopo il terzo film.

Durante il climax, Benoit Blanc inizia a rivelare la verità, ma poi dichiara apertamente di non poter risolvere il caso. Cy e Lee sfruttano subito la cosa, presentandola alla stampa come prova di un miracolo divino che ha sconfitto il più grande detective del mondo. In realtà, Blanc aveva risolto il caso, ma voleva permettere a Martha di morire con dignità.

Per questo non la smaschera, consentendole di confessare in privato a Jud e Geraldine anziché diventare uno spettacolo mediatico. Il finale rivela che ci sono ancora credenti di Wicks che citano l’ammissione di Blanc come un fatto, anche se il crimine viene reso pubblico dopo la morte di Martha. Questo potrebbe complicare le indagini future di Blanc e dare alle persone un motivo per dubitare di lui.

Il vero significato di Wake Up Dead Man – Knives Out

Al centro di Wake Up Dead Man c’è una storia di fede e redenzione. Per molti, la fede è un’arma o uno scudo. Personaggi come Wicks la usano per opprimere e distruggere gli altri. Martha la usa per giustificare la sua visione del mondo. Cy e Lee cercano di trarne profitto, mentre Simone cerca guarigione attraverso di essa.

Blanc e Vera hanno una visione dura della chiesa, con Vera che si sente intrappolata al suo interno (da qui la sua empatia per Grace). Nicks sembra frequentarla solo per abitudine, mentre abbraccia i sermoni furiosi di Wicks e affronta la rabbia per l’abbandono della moglie.

Gli unici due personaggi con una fede sincera sono Jud e Samson. Per questo Jud complica inconsapevolmente il caso nascondendo la fiaschetta che ha avvelenato Wicks. Ignaro dei farmaci al suo interno, temeva la reazione di Samson, un alcolista in recupero con una fede profonda in Wicks.

Samson è una delle poche persone veramente innocenti del film, e persino la sua disponibilità ad aiutare a sbarazzarsi del corpo di Wicks nasce dal suo amore incondizionato per Martha. Questo rende la sua morte improvvisa e non pianificata per mano di Nicks ancora più straziante, dando il via all’atto finale del film.

La fede di Jud rappresenta invece il meglio di ciò che la chiesa può essere. Non cerca l’assoluzione per il suo passato violento per semplice rimorso, ma perché crede sinceramente che Gesù lo ami e lo perdoni. È per questo che Jud si scontra spesso con Wicks: la sua visione empatica entra naturalmente in conflitto con quella più dura del monsignore.

È anche il motivo per cui Jud tenta ripetutamente di costituirsi per crimini che non ha commesso, temendo di causare ulteriore dolore. Ed è il motivo per cui, nonostante tutto, concede a Martha l’estrema unzione.

Questo collega il film tematicamente al primo Knives Out, in cui il complotto per incastrare Marta fallisce a causa dell’empatia verso Fran e dell’incapacità di lasciarla morire, anche a costo di perdere tutto. C’è un’umanità nella visione del mondo di Jud che si diffonde agli altri personaggi, una convinzione che viene infine condivisa nei momenti conclusivi del film.

Sebbene Blanc non creda nel divino, crede nell’umanità. La sua disponibilità a lottare per Jud — così come per le altre persone che lo coinvolgono — riflette la stessa empatia che guida Jud. Questo conferisce a Wake Up Dead Man – Knives Out un forte nucleo emotivo e morale, rendendolo un film tematicamente ricco.