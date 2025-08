War of the Worlds, la spiegazione del finale: Ice Cube riesce a salvare il mondo?

In War of the Worlds (2025) disponibile su Prime Video, Ice Cube interpreta un analista del terrorismo interno di nome William Radford. Il suo lavoro è “proteggere le persone” spiandole attraverso le telecamere della NSA, rispondendo alle minacce e mantenendo lo stato di equilibrio delle cose.

In realtà, però, Will passa la maggior parte del tempo a abusare del suo potere di padre iperprotettivo, usando telecamere e droni per spiare la figlia incinta Faith, il suo fidanzato Mark e il figlio Dave.

La maggior parte del film si concentra su queste dinamiche familiari, mentre Will si destreggia tra le responsabilità familiari (che ha trascurato) e un gioco del gatto e del topo con un hacker di nome Disruptor. Quest’uomo minaccia di divulgare al mondo documenti classificati Goliath, che includono informazioni al governo su una grande invasione.

Cosa vogliono i robot in War of the Worlds?

Questa imminente invasione si presenta sotto forma di giganteschi robot tripodi, che si schiantano sulla Terra e distruggono l’intera infrastruttura, abbattendo aerei, consumando dati e causando blackout globali. Scopriamo cosa hanno fatto i robot tramite un foglio di calcolo compilato con del testo.

Tuttavia, grazie a Sandra, il contatto di Will alla NASA, scopriamo esattamente cosa stanno facendo questi robot. Stanno dando la caccia a tutti i data center governativi top secret in tutto il mondo. I robot si nutrono di dati, il che a sua volta li rende più intelligenti. Questo è ciò di cui l’hacker, Disruptor, ci aveva messo in guardia.

Chi è l’hacker?

Per tutto il film, Dave ha cercato di parlare con suo padre, che ha ampiamente ignorato le sue chiamate, concentrandosi invece su Faith e sulla minaccia dei robot. Tuttavia, quando osserva attentamente Disruptor e inizia ad analizzare i pattern vocali, si rende conto di sapere chi è in realtà questo hacker. Si scopre che l’hacker è in realtà Dave, suo figlio!

Dave condivide i file con Will, che è scioccato nello scoprire che questi documenti Goliath confermano che il governo era a conoscenza dell’invasione e l’ha tenuta segreta per tutto questo tempo. Questi file risalgono alla fine degli anni ’40 e descrivono in dettaglio il data mining e la natura esatta di questi robot. Al centro di tutto c’è il Direttore Briggs, che è stato consumato dal potere e ha mantenuto il segreto per tutto il tempo.

Come farà il gruppo a fermare i robot?

Will e Dave lavorano insieme per caricare online un video che racconta la verità sul governo. Lo stesso video, aggiungerei, che al momento è offline perché la rete è andata in tilt. Comunque, non pensateci troppo.

La vera mossa qui è usare il Codice Cannibale di Faith per distruggere i robot. Come biologa, Faith è riuscita a riprogrammare il DNA per attaccare le cellule cancerose. Se riuscissero a usare questo per riprogrammare il DNA alieno affinché si cannibalizzi, distruggerebbero completamente i robot e porrebbero fine alla minaccia globale.

Dave lavora con il gruppo per distruggere questi robot, che alla fine scopriremo essere in realtà degli ibridi. Sono sia biologici che robotici, il che spiega il loro desiderio di mangiare dati. Tuttavia, il gruppo deve agire in fretta perché il DHS e Washington stanno per essere bombardati dal governo.

Come si ferma la minaccia?

Will decide di rimanere indietro e sacrificarsi. Non dice ad alta voce ai suoi figli come si sente, ma scrive loro un’e-mail in cui esprime quanto sia orgoglioso di loro e quanto si dispiaccia di essere stato così iperprotettivo. Da quando Erika (la moglie di Wills) è morta, si è dedicato al lavoro e alla protezione dei suoi figli, anche a scapito della propria salute.

Will invia l’e-mail ai figli, effettua un ordine su Amazon e poi aspetta che Mark invii all’edificio un drone Amazon Prime con una chiavetta USB collegata.

Il drone arriva al centro di sicurezza, dove Will carica il Codice Cannibale e crolla. Così facendo, i bombardamenti cessano, i robot vengono sconfitti e i dati ripristinati. Tutto torna alla normalità.

Come finisce War of the Worlds (2025)?

Briggs viene arrestato per cospirazione volta a violare il Primo e il Quarto Emendamento, mentre Sandra diventa il nuovo leader della NASA. Will decide anche di non tornare a lavorare per la NSA, rendendosi conto di non voler più far parte di questo mondo.

Invece, si impegna di più per essere presente per i suoi figli. Tuttavia, si impegna anche a stare al fianco di Dave e ad hackerare il governo di tanto in tanto se mai dovesse superare i limiti.