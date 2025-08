Buffy l’ammazzavampiri: rivelata la trama del reboot in un nuovo report

I fan potrebbero aver appena scoperto dove andrà a parare il reboot della serie Buffy l’ammazzavampiri. E se le indiscrezioni sono vere, sarà praticamente perfetto.

Secondo Fear HQ, la nuova serie di Buffy l’ammazzavampiri sarà incentrata su “Nova, una sedicenne appassionata di libri che scopre di essere un’ammazzavampiri in una Sunnydale ricostruita, divisa tra la grintosa Old Sunnydale e l’elegante New Sunnydale.

Durante il Vampire Weekend, un festival che celebra il passato oscuro della città, i vampiri Jack e Shirley emergono da un cantiere edile, uccidono un adolescente e pianificano un rituale per creare un esercito di vampiri al Cursed Circle”.

La serie revival vedrà la star originale di Buffy l’ammazzavampiri, Sarah Michelle Gellar, riprendere il ruolo della protagonista al fianco della nuova cacciatrice, Ryan Kiera Armstrong, nei panni di Nova, la prossima prescelta. Mentre le discussioni su un reboot o un revival circolano nel settore da anni, i dettagli hanno iniziato a trapelare regolarmente solo negli ultimi mesi.

Buffy l’ammazzavampiri avrà anche Faly Rakotohavana nel ruolo del nerd privilegiato del liceo Hugo, Ava Jean in quello della “benefattrice cronica” Larkin, Sara Bock in quello della leader della chiesa del liceo Gracie, Daniel di Tomasso in quello del padre fotoreporter di Nova, Abe, e la star del revival di Frasier, Jack Cutmore-Scott, in quello di un insegnante della nuova Sunnydale High School.

L’episodio pilota della nuova serie Buffy l’ammazzavampiri è stato scritto da Nora e Lilla Zuckerman e sarà diretto da Chloé Zhao. Da quando è stata diffusa la notizia del suo ritorno, Gellar si è dimostrata piuttosto aperta riguardo al suo lavoro nella nuova serie e alla sua eccitazione per il ritorno nei panni di Buffy Summers.

La serie sequel di Buffy l’ammazzavampiri è entrata in pre-produzione alcune settimane fa, con una lettura del copione avvenuta il 21 luglio. La Gellar ha condiviso alcune foto su Instagram per celebrare l’occasione. La prima mostra un cartello con il suo nome, mentre la seconda immagine anticipa la sceneggiatura del pilot. Il titolo della serie sequel è nascosto, ma è abbastanza breve da non includere il nome originale.

Sarah Michelle Gellar sta addestrando la prossima cacciatrice

Il 1° agosto, Gellar ha condiviso sui social media un video della sua routine di allenamento con Armstrong, che mostra la coppia mentre si prepara a combattere i vampiri prima delle riprese. Il video è stato condiviso con una semplice didascalia che recita: “Non sudiamo… brilliamo”. Il video era accompagnato dalla canzone più che appropriata “Scandal” dei The Warrior (con Patty Smyth). La data di uscita della nuova serie di Buffy non è ancora stata fissata.