Marked: la spiegazione del finale della serie Netflix

Marked, di Netflix, è una serie sudafricana che racconta il percorso di un’ex agente di polizia di nome Babalwa (Lerato Mvelase) che lavora come guardia di sicurezza per una società di trasporto valori chiamata Iron Watch. Apparentemente, tutto sembra andare bene per lei e ha una famiglia molto affettuosa, ma nel profondo sa che nulla è ok. Sua figlia è malata di cancro e ha bisogno di un intervento chirurgico urgente.

Ma lei e suo marito, Lungile (Bonko Khoza), non hanno i soldi per pagare le cure. Quando tutte le porte si chiudono, Babalwa prende in mano la situazione e stringe un’alleanza con Zweli (Sphamandla Dhludhu), un piccolo gangster, per mettere a punto un piano pericoloso che non solo risolverebbe i suoi problemi finanziari, ma metterebbe anche a rischio delle vite. Tuttavia, è disposta a rischiare tutto per sua figlia e intraprende questo viaggio pericoloso.

Il riepilogo della trama di Marked

La serie, creata da Sydney Dire, Akin Omotoso e Steven Pillemet, inizia con Babalwa che porta con cautela il denaro alla sede dell’Iron Watch. Tuttavia, le cose cambiano rapidamente quando il veicolo blindato viene attaccato e Babalwa usa la sua intelligenza per allontanare gli aggressori. Il suo lavoro straordinario non solo le fa guadagnare le lodi del suo capo, Zerakaiah, ma lui la aiuta anche dandogli dei soldi extra. Raggiunge casa e, quando tutta la famiglia si siede a tavola per cenare, Palesa sviene e ha una crisi epilettica.

Pochi istanti dopo, si scopre che ha il cancro. Il medico rivela che Palesa avrebbe bisogno di una craniotomia, una procedura medica che rimuoverà il tumore dal suo cervello. Ma servirebbero 1,2 milioni di rand (la valuta sudafricana) e bisognerebbe aspettare la data successiva. Di conseguenza, la guardia incontra Baba G, una persona influente ma pericolosa, che vuole l’aiuto di Babalwa nella prossima rapina. Inizialmente, Babalwa rifiuta.

Tuttavia, quando nessuno, compreso il suo capo, la aiuta finanziariamente insieme a Lungile, incontra Baba G e gli dice che lo aiuterà nella rapina. L’idea di avere un ex agente di polizia che assiste nella rapina agita Zweli, che lavora con Baba G da anni. Ma Baba G ignora Zweli e chiede l’aiuto di Babalwa. Lei dice a Baba G di dire ai suoi uomini di rubare la sua auto vicino all’Avondale Mall e, una volta completata la rapina, di darle i soldi per le cure di sua figlia.

Tuttavia, qualcuno commette un errore e la rapina ha luogo prima che raggiungano il centro commerciale. Si scopre che Zweli e il suo gruppo, compreso Razor, hanno completato la rapina e rubato oltre 7 milioni di rand. Dopo aver saputo cosa è successo, Baba G rifiuta di prendere i soldi e chiede a Zweli di portarli via. Razor si arrabbia e uccide Baba G davanti a tutti. Ruba i soldi, spingendo Zweli e Babalwa a collaborare.

Mentre la polizia cerca i colpevoli della rapina, l’agente Cognac Modise crede che Babalwa sia a conoscenza della rapina e stia collaborando con i colpevoli. Nel frattempo, il tempo stringe per Babalwa, che ha bisogno di soldi per le cure di sua figlia. Di conseguenza, escogita un piano per compiere un’altra rapina e questa volta avrà bisogno dell’aiuto di Zweli perché stanno per rapinare Iron Watch. Alla fine della stagione, l’ex agente di polizia e Zweli si rendono conto che avranno bisogno di una banda per portare a termine con successo la rapina.

È interessante notare che lei sa chi può aiutarla in questo compito e si rivolge ad alcuni membri della chiesa per chiedere aiuto. Tutto questo è nuovo per lei, perché è sempre stata dall’altra parte e ha catturato i rapinatori. Tuttavia, la vita le ha riservato un giro completo e ora è costretta a indossare una maschera, impugnare un’arma e commettere un crimine. Il suo viaggio la porta negli angoli più oscuri della coscienza umana e, con l’aumentare della tensione, Babalwa deve decidere se andare avanti con il piano o fare un passo indietro.

La spiegazione del finale: Babalwa ha salvato sua figlia?

Qualunque cosa Babalwa faccia nella narrazione, è per sua figlia Palesa, che soffre di cancro. Ha bisogno che sua figlia stia bene e lavora duramente per poterle dare una vita agiata. Nel frattempo, suo marito Lunglie lavora per la chiesa e sta cercando di diventare pastore per poter provvedere alla famiglia. Quando Palesa ha una crisi epilettica, tutto cambia per loro perché si rendono conto che hanno bisogno di più di un milione di rand per le sue cure. Inoltre, i tempi sono limitati e il cancro potrebbe diffondersi. La coppia prova di tutto per raccogliere i soldi necessari per le cure.

Chiedono aiuto alla chiesa, ma non ottengono nulla in cambio. D’altra parte, Babalwa chiede assistenza finanziaria al suo capo, Zerakaiah, che è un uomo ricco. Tuttavia, lui rifiuta, costringendo Babalwa a prendere misure estreme. Dopo aver esaurito tutte le opzioni, Babalwa incontra Baba G e gli dice che lo aiuterà a portare a termine una rapina. Elabora un piano e chiede a Baba G di procedere. Tuttavia, il piano non va come previsto e Babalwa rimane ferita durante la rapina. Qualcuno ha rovinato il piano rubando il veicolo e portando via i loro soldi.

Mentre Zerakaiah chiede l’aiuto della polizia, Babalwa, Tebza e gli altri vengono interrogati uno per uno per saperne di più sull’incidente. Pochi istanti dopo, la protagonista incontra Baba G e gli chiede la sua parte, ma Baba G le dice che non ha mai ricevuto i soldi. Si scopre che Zweli ha rovinato il loro piano e ha usato la sua squadra per la rapina per dimostrare a Baba G che è in grado di portare a termine operazioni del genere e che non hanno bisogno dell’aiuto di Babalwa. Baba G dice che non vuole quei soldi, il che frustra Razor, che uccide Baba G. I soldi sono spariti e la situazione di Babalwa è rimasta invariata.

Ora Babalwa ha bisogno di soldi per l’intervento chirurgico della figlia e Zweli ha bisogno di soldi per reclutare alcuni uomini e uccidere Razor. Babalwa escogita un piano per compiere un’altra rapina. Sebbene Zweli sia contraria, Babalwa la convince a portare a termine il compito. Nel frattempo, la polizia sospetta che Tebza possa essere responsabile della rapina e dell’omicidio di Baba G a causa della carta d’identità trovata nelle foto della scena del crimine. Ma quando viene scagionato, minaccia il suo supervisore dicendogli che un giorno rapinerà Iron Watch e porterà via i soldi. La sua dichiarazione dà a Babalwa l’idea di rapinare Iron Watch e portare via quasi 72 milioni di rand.

Con la fiducia di Zweli e reclutando membri della sua chiesa, Babalwa elabora un piano per rapinare Iron Watch. Non sarà facile per Babalwa perché è sempre stata una persona retta e non farebbe nulla che andasse contro la sua morale. Tuttavia, per sua figlia, dimentica tutto e vuole portare a termine questo lavoro. Con l’aiuto di Zweli, l’ex poliziotto, crea un piano dettagliato per la rapina. Nonostante le numerose difficoltà, riescono a portare a termine la rapina e a portare via il denaro. Tuttavia, non viene mai mostrato se Palesa sia stata curata per la sua malattia.

Babalwa ha dovuto affrontare molte difficoltà per ottenere il denaro e la serie si conclude con una nota ambigua, poiché non risponde direttamente alla domanda. Doveva essere così fin dall’inizio. La narrazione potrebbe riguardare una madre che fa di tutto per sua figlia, anche se questo significa sacrificare la sua tranquillità e la sua identità. Alla fine, se ne va non solo con i soldi, ma con cicatrici più profonde di qualsiasi ferita. Questo potrebbe essere il punto: la storia non riguarda la sopravvivenza, ma come le persone buone possano essere spinte al limite, costringendole a fare cose che non avrebbero mai immaginato di essere in grado di fare.

La rapina è riuscita?

Oltre a concentrarsi su come Babalwa arrivi a estremi per salvare sua figlia, Marked parla anche della rapina che le permetterebbe di ottenere i soldi che desidera. Dopo il primo tentativo fallito, l’ex poliziotta ritiene che una rapina sia l’unico modo per ottenere 1,2 milioni di rand per l’intervento chirurgico. Con l’aiuto di Zweli, vuole fare un altro tentativo e ottenere i soldi. Tuttavia, la polizia le sta alle calcagna e l’agente Cognac Modise crede che lei o il suo amico Tebza siano responsabili della rapina avvenuta in precedenza. Ma Tebza viene scagionato quando le autorità scoprono che nella rapina era coinvolto un gangster, il quale dice al suo supervisore, che era anche lui sospettoso nei confronti di Tebza, che un giorno rapinerà Iron Watch.

La sua dichiarazione le dà l’idea di rapinare il suo posto di lavoro e ottenere i soldi. Ne parla con Zweli, che le dice che avranno bisogno di una banda per portare a termine una rapina così grande. Anche in questo caso, rapinare Iron Watch è pericoloso perché è pesantemente sorvegliato e dispone di diversi protocolli di sicurezza. Babalwa gli dice che possono portare a termine il compito durante il blackout, e anche se ci vogliono solo 3 minuti perché il generatore inizi a funzionare, possono farlo scattare in modo da portare a termine la loro missione. Ma ora hanno bisogno di persone che sostengano il suo piano e la aiutino a realizzarlo. Quindi, chiede aiuto ai membri della chiesa.

Di conseguenza, recluta Ntsiki, Tatenda, la signora Radebe e suo marito per il lavoro. Tutte le persone che ha reclutato per il lavoro stanno soffrendo in un modo o nell’altro, e il motivo è la mancanza di denaro. Ntsiki lavora per un operatore di telecomunicazioni e potrebbe aiutare a tagliare tutte le linee di comunicazione in modo che nessuno possa chiamare la polizia. D’altra parte, Tatenda può far scattare i generatori, mentre la signora Radebe, che lavorava come attrice, potrebbe fingersi una poliziotta per creare un diversivo.

Nel frattempo, coinvolge anche Tebza nel piano perché è l’unica persona di cui si fida. Babalwa li convoca tutti e li informa del piano. Zweli porta con sé uno dei suoi uomini, Amkhela, perché avranno bisogno di un po’ di forza bruta durante la rapina. Tutti accettano il piano e Babalwa assegna loro i rispettivi compiti. Ben presto si rendono conto che avranno bisogno di armi e di un’auto della polizia per portare a termine il piano. Mentre Babalwa, Tatenda, Tebza e Amkhela procurano le armi per il piano, Zweli e gli altri membri del gruppo trasformano l’auto della signora Rabede in un’auto della polizia. Ora sono tutti pronti per la rapina.

Il giorno è finalmente arrivato, ma il loro piano inizia a sgretolarsi prima ancora di iniziare, perché Ntsiki viene licenziata dalla sua azienda. Quindi, chi taglierà le linee di comunicazione adesso? Inoltre, Tebza riceve la notizia che non ci sarà il blackout a causa di un evento politico. Prima che potesse comunicare questa notizia a Babalwa, i restanti membri del gruppo entrano nell’Iron Watch e iniziano a mettere in atto il loro piano. Tuttavia, una delle guardie chiama la polizia e estrae la pistola per fermare i rapinatori. Prima che potesse fare qualcosa, viene ferito da un proiettile e la rapina prosegue secondo i piani.

Quando arriva la vera polizia, si trova faccia a faccia con la signora Radebe e suo marito, vestiti da falsi poliziotti. È allora che arriva Ntsiki e distrae la vera polizia facendo esplodere un veicolo. Altrove, il gruppo raggiunge il caveau e si trova di fronte a un ostacolo perché non conosce il codice esatto per accedervi. Babalwa sa cosa fare e chiede a uno dei membri del gruppo di far entrare Zekaraiah nel caveau. Lui è l’unico a conoscere il codice. Mentre apre il caveau, qualcuno lo attacca alle spalle e il gruppo entra nel caveau. Prendono i soldi e completano la loro missione.

Per Babalwa, questa rapina non è mai stata solo una questione di soldi; si trattava di guadagnare più tempo per sua figlia, una seconda possibilità di vita. Ogni rischio, ogni momento di violenza era alimentato dalla silenziosa preghiera di una madre per salvare la persona che ama di più e che dà un senso alla sua vita. Non era alla ricerca della ricchezza, ma della speranza in un mondo che non le aveva dato nulla. In quel caveau, non stava rubando, ma stava combattendo contro la corruzione.

Chi ha ucciso Zekaraiah?

Uno degli aspetti più importanti di Marked è la natura di Babalwa e il fatto che non fa mai del male a nessuno per il proprio tornaconto. Era un’agente di polizia ed è stata espulsa dal corpo perché ha denunciato la corruzione all’interno del dipartimento di polizia. Questo mette in luce la sua vera natura e il fatto che non sopporta la corruzione e tutto ciò che è illegale. Quando Zekaraiah non la aiuta finanziariamente, Babalwa si irrita per il modo in cui lui e sua moglie ignorano le sue suppliche. Questo aspetto mette in luce i due lati della società: chi ha tutto e chi deve lottare ogni giorno per guadagnarsi da vivere.

Inoltre, il modo in cui Zerakaiah e sua moglie le hanno detto di no ha mostrato il loro comportamento classista. Questo è uno dei motivi per cui Babalwa pensa di rapinare l’Iron Watch. Ma per farlo avrebbe bisogno dei codici del caveau di Zerakaiah. È qui che entra in gioco Zweli, che sta frequentando la figlia di Zerakaiah, Nelisa. Diventa intimo con lei e le confida persino di voler commettere una rapina. Quando Zerakaiah e sua moglie non sono a casa, Nelisa chiama Zweli e apre il portatile di suo padre. In questo modo, lui scopre la password del portatile. Il giorno dopo, quando i suoi genitori arrivano, Nelisa dice loro che lui è il suo ragazzo. Lo invitano a pranzo e Zerakaiah rimprovera Zweli perché non ha un lavoro.

Con la scusa di andare in bagno, Zweli entra nell’ufficio di Zerakaiah per aprire il suo computer portatile. Nelisa lo vede e Zweli è costretto a dirle la verità. Lei capisce che Zweli l’ha usata per ottenere i codici del caveau e gli chiede di andarsene. Ma quando suo padre le dice che lui non è una brava persona, lei lo accusa di essere classista. Alla fine, gli dà il codice di accesso al caveau. Sebbene il codice abbia aiutato il gruppo a raggiungere una parte del caveau, avevano bisogno dell’aiuto di Zerakaiah per raggiungere la parte principale. Dopo aver accettato il suo aiuto, prendono i soldi e Zerakaiah crede che sia stato Zweli a farlo. Il gruppo ottiene i soldi e Babalwa ne dà una parte a Zweli affinché possa iniziare una nuova vita.

Mentre escono dalla chiesa, Zerakaiah entra e vede Babalwa con Zweli. Quando capisce che Babalwa fa parte del piano, chiama la polizia, spingendo Zweli a fermarlo. Mentre lottano, Babalwa tira fuori la pistola e lo uccide. La serie si conclude con Babalwa e Zweli che seppelliscono il corpo di Zerakaiah. Mentre copre la tomba sotto il peso del silenzio, la notte sembra più pesante che mai, densa di senso di colpa e verità non dette. Babalwa è scioccata nel vedere ciò che è diventata, sapendo che alcune scelte ti fanno guadagnare tempo, mentre altre ti portano via un pezzo dell’anima. Uccidendo Zerakaiah, si è trasformata in una persona che non ci pensa due volte prima di tagliare il traguardo, qualunque siano i metodi che usa per farlo.

Modise ha catturato Babalwa dopo la rapina?

Oltre alla rapina, Babalwa deve affrontare un’altra sfida nel corso della narrazione, e il suo nome è Contsable Cognac Modise. È uno degli agenti che indagano sulla rapina iniziale e sull’omicidio di Baba G. Modise non è un eroe ed è tornato nella polizia dopo aver frequentato un centro di riabilitazione per alcolisti. Quando vede che Babalwa è stata colpita durante la rapina iniziale, Modise la interroga e crede che sia lei la responsabile. Modise sa che lei ha parlato della corruzione nel dipartimento di polizia, ed è per questo che è stata espulsa dalle forze dell’ordine. Di conseguenza, Modise nutre rancore nei confronti di Babalwa e vuole vederla soffrire.

Indaga a fondo sul caso e la segue sempre. Arriva persino ad arrestare Zweli e a costringerlo a dirgli che Babalwa sta pianificando una rapina. Zweli le dice che non possono compiere questa rapina se Modise è ancora in servizio. Di conseguenza, lei pensa a come tirarlo fuori da quella situazione. Mescola le sue bevande analcoliche con l’alcol, riaccendendo il suo amore per l’alcol. Così, lui ricomincia a bere, il che fa arrabbiare il suo supervisore, che la licenzia. Modise è devastato e vuole rovinare la vita di Babalwa. Contatta Razor e gli chiede aiuto per rovinare tutto a Babalwa e Zweli. Ne nasce una rissa in cui Zweli uccide Razor, mentre Modise finisce per affrontare Babalwa accusandola di essere diventata una bestia.

Rivela anche che Babalwa ha denunciato la sua corruzione alla polizia, rovinandogli la vita. Lei ammette di essere diventata una bestia, ma non esita a dire che è stata la società a costringerla a diventare così. Babalwa gli dà dei soldi e se ne va. In questo momento sembra che si sia trasformata completamente in una bestia che non si cura delle conseguenze. Sa che non c’è redenzione per lei, solo sopravvivenza. Di conseguenza, sente di aver smesso di scusarsi per le scelte che la società le ha lasciato. Ha scelto di reagire in un mondo che mastica le persone e le sputa fuori. E ora, tutto ciò che rimane è il silenzio dopo la tempesta.

Cosa ci lascia la serie Marked?

Marked ci lascia con un messaggio potente sul peso delle scelte quando tutto sembra perduto. La serie mostra come la disperazione, la povertà e l’amore per una figlia malata possano spingere una donna integerrima come Babalwa a tradire ogni principio pur di salvarla. Il finale – con tanto di furto milionario e omicidio – non offre risposte rassicuranti, ma ci fa riflettere su chi diventa chi per sopravvivere. Inoltre, ci insegna che i confini morali si assottigliano quando si tratta di proteggere chi amiamo, e che a volte il silenzio e la solitudine sono il prezzo più alto da pagare.