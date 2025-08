Una Vita Onesta: tutto quello che c’è da sapere sul thriller

Simon, uno studente borghese dai modi gentili, arriva alla facoltà di giurisprudenza solo per scoprire che i suoi modesti sogni vengono infranti a ogni passo dalle ricche élite che lo circondano. Mentre la disuguaglianza e l’ipocrisia del sistema accademico iniziano a divorarlo, si innamora di Max, una rivoluzionaria anarchica, che lo trascina in una rete di inganni, criminalità e lotta di classe.

Una Vita Onesta, disponibile su Netflix, con Simon Lööf e Nora Rios, è un adattamento dell’omonimo romanzo di Joakim Zander, acclamato dalla critica. “Un thriller di formazione ambientato in un’università mi è sembrato il materiale cinematografico perfetto”, ha dichiarato a Netflix il regista Mikael Marcimain (Blackwater). “È una storia d’amore anarchica e avvincente”.

Quando uscirà Una Vita Onesta?

Guardalo in streaming ora

Chi fa parte del cast di Una Vita Onesta?

Simon Lööf (Threesome) nel ruolo di Simon

Nora Rios (Caliphate) nel ruolo di Max

Peter Andersson (The Unlikely Murderer) nel ruolo di Charles

Christoffer Rigeblad nel ruolo di Ludvig

Nathalie Merchant (Shetland) nel ruolo di Dinah

Willy Ramnek Petri (The Ugly Stepsister) nel ruolo di Robin

Arvid von Heland (Blatten) nel ruolo di Gustaf

Cosa succede in Una Vita Onesta?

Simon (Lööf) si iscrive alla facoltà di giurisprudenza a Lund, in Svezia, con il semplice sogno di fare qualcosa di importante. Ma quando Simon arriva, incontra dei coinquilini facoltosi che sembrano determinati a rovinargli le possibilità di successo. Dall’ingannare Simon per fargli servire una cena formale al fargli pagare il doppio per la stanza più piccola della casa, i suoi coinquilini – e i sistemi sociali di cui abusano – intaccano la psiche di Simon, minandone le ambizioni e rendendolo vulnerabile. Entra in scena Max (Rios), una bellissima anarchica, che Simon salva dall’arresto per vandalismo di un negozio. Quando lui si fa picchiare da un poliziotto per lei, lei fa di tutto per ritrovarlo.

L’incontro con Max e i suoi complici radicali trascina Simon in un territorio pericoloso; ora crede che se il sistema non funziona per lui, può semplicemente scegliere di vivere al di fuori di esso come un fuorilegge. All’inizio, i suoi crimini alla Robin Hood, come il furto di orologi di lusso, sono emozionanti e danno un nuovo scopo alla sua vita. Ma quando una notte con la banda di Max si trasforma in violenza, Simon deve scegliere se seguire la strada del conformismo o della ribellione.

Una Vita Onesta è basato su un libro?

Sì, la serie è basata sul romanzo An Honest Life di Joakim Zander.

Una Vita Onesta è basato su una storia vera?

No, la serie è basata su un romanzo.

Dove è ambientato Una Vita Onesta?

Una Vita Onesta è ambientato a Lund, in Svezia.