Appuntamento con l’amore: 10 curiosità sul film con Julia Roberts

Appuntamento con l’amore (in originale Valentine’s Day) è un film del 2010 diretto dal mago delle commedie romantiche, Garry Marshall. Film corale, ruota attorno a 10 differenti storie ambientate a Los Angeles il giorno di San Valentino, è stato un vero successo al box office, tanto da guadagnarsi un sequel Capodanno a New York.

Il cast, ricco di star, comprende: Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Eric Dane, Emma Roberts, Taylor Swif, Taylor Lautner, Queen Latifah, George Lopez, Topher Grace, Carter Jenkins, Shirley MacLaine, Héctor Elizondo e Kathy Bates.

La trama di Appuntamento con l’amore

Il film intreccia diverse storie ambientate durante la giornata di San Valentino a Los Angeles, mostrando amori, tradimenti e nuove possibilità di vita.

Il fiorista Reed Bennett chiede alla fidanzata Morley Clarkson di sposarlo: lei accetta, ma poche ore dopo cambia idea e lo lascia. Intanto la capitana dell’esercito Kate Hazeltine, in congedo per un solo giorno, incontra in aereo Wilson Holden. A destinazione, accetta di viaggiare nella sua limousine, instaurando un rapporto di amicizia.

La maestra Julia scopre che il medico di cui è innamorata, Harrison Copeland, è sposato. Dopo aver quasi preso un volo per raggiungerlo, sceglie di smascherarlo in pubblico, mettendo nei guai il matrimonio dell’uomo. Nel frattempo, il suo alunno Edison, che aveva ordinato fiori per Julia, decide su consiglio della maestra di regalarli alla compagna di classe Rani, innamorata di lui. La babysitter di Edison, Grace, vuole perdere la verginità con il fidanzato Alex, ma il piano fallisce: i due decidono di aspettare. I nonni del ragazzo, Edgar ed Estelle, affrontano una crisi dopo che lei confessa un tradimento, ma alla fine si riconciliano rinnovando le promesse nuziali.

Altri personaggi vivono esperienze parallele: i liceali Willy e Felicia assaporano l’innocenza del primo amore; la segretaria Liz nasconde al fidanzato Jason il suo lavoro come operatrice telefonica, ma vengono ispirati dal perdono tra Edgar ed Estelle; la pubblicista Kara, disillusa dall’amore, si avvicina al giornalista Kelvin.

Il giocatore di football Sean Jackson decide di fare coming out in diretta televisiva e viene raggiunto dal suo compagno Wilson. Alla fine della giornata, i destini si incrociano: Kate torna dal figlio Edison, Kara e Kelvin si baciano, Willy e Felicia vivono la loro prima uscita romantica, mentre Reed, lasciato da Morley, trova conforto in Julia.

10 curiosità su Appuntamento con l’amore