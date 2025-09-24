Appuntamento con l’amore: 10 curiosità sul film con Julia Roberts

Appuntamento con l’amore (in originale Valentine’s Day) è un film del 2010 diretto dal mago delle commedie romantiche, Garry Marshall. Film corale, ruota attorno a 10 differenti storie ambientate a Los Angeles il giorno di San Valentino, è stato un vero successo al box office, tanto da guadagnarsi un sequel Capodanno a New York.
Il cast, ricco di star, comprende: Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Eric Dane, Emma Roberts, Taylor Swif, Taylor Lautner, Queen Latifah, George Lopez, Topher Grace, Carter Jenkins, Shirley MacLaine, Héctor Elizondo e Kathy Bates.
La trama di Appuntamento con l’amore
Il film intreccia diverse storie ambientate durante la giornata di San Valentino a Los Angeles, mostrando amori, tradimenti e nuove possibilità di vita.
Il fiorista Reed Bennett chiede alla fidanzata Morley Clarkson di sposarlo: lei accetta, ma poche ore dopo cambia idea e lo lascia. Intanto la capitana dell’esercito Kate Hazeltine, in congedo per un solo giorno, incontra in aereo Wilson Holden. A destinazione, accetta di viaggiare nella sua limousine, instaurando un rapporto di amicizia.
La maestra Julia scopre che il medico di cui è innamorata, Harrison Copeland, è sposato. Dopo aver quasi preso un volo per raggiungerlo, sceglie di smascherarlo in pubblico, mettendo nei guai il matrimonio dell’uomo. Nel frattempo, il suo alunno Edison, che aveva ordinato fiori per Julia, decide su consiglio della maestra di regalarli alla compagna di classe Rani, innamorata di lui. La babysitter di Edison, Grace, vuole perdere la verginità con il fidanzato Alex, ma il piano fallisce: i due decidono di aspettare. I nonni del ragazzo, Edgar ed Estelle, affrontano una crisi dopo che lei confessa un tradimento, ma alla fine si riconciliano rinnovando le promesse nuziali.
Altri personaggi vivono esperienze parallele: i liceali Willy e Felicia assaporano l’innocenza del primo amore; la segretaria Liz nasconde al fidanzato Jason il suo lavoro come operatrice telefonica, ma vengono ispirati dal perdono tra Edgar ed Estelle; la pubblicista Kara, disillusa dall’amore, si avvicina al giornalista Kelvin.
Il giocatore di football Sean Jackson decide di fare coming out in diretta televisiva e viene raggiunto dal suo compagno Wilson. Alla fine della giornata, i destini si incrociano: Kate torna dal figlio Edison, Kara e Kelvin si baciano, Willy e Felicia vivono la loro prima uscita romantica, mentre Reed, lasciato da Morley, trova conforto in Julia.
10 curiosità su Appuntamento con l’amore
- Sandra Bullock rifiutò il ruolo di Julia Roberts in questo film.
- Durante i titoli di coda, l’autista dice a Kate che stanno passando per Rodeo Drive, chiedendole se ha mai fatto shopping lì. Questo si riferisce al ruolo di Julia Roberts in Pretty Woman (1990), e lei risponde: “L’ho fatto una volta. È stato un grosso errore. Grande. Enorme”. In Pretty Woman (1990), Vivian, interpretata dalla Roberts, dice ai commessi: “Grande errore. Grande. Enorme”. Con lo stesso tono.
- Julia Roberts è stata pagata 11.952 dollari per ogni parola pronunciata in questo film: 251 parole in cambio, a quanto si dice, di uno stipendio di 3 milioni di dollari.
- Julia Roberts, Hector Elizondo, Kathleen Marshall e Larry Miller sono apparsi in Pretty Woman (1990) e Se scappi ti sposo (1999) (entrambi diretti da Garry Marshall). L’hotel in cui cenano i personaggi di Topher Grace e Anne Hathaway è il Beverly Wilshire Hotel, lo stesso che appare in Pretty Woman (1990).
- Il secondo miglior debutto per una commedia romantica, subito dopo Sex and the City (2008) con 57 milioni di dollari.
- Jamie Foxx ha registrato una canzone per il film intitolata “Quit Your Job”. Sebbene sia presente nel film, la canzone non è mai stata inclusa nella colonna sonora a causa del testo scurrile.
- Quando Edgar è al cimitero prima dell’inizio del film, sullo schermo compare il titolo “Hot Spell” (1958), e nelle foto sono raffigurati i due personaggi principali. Ha detto che la donna sullo schermo è la sua tripletta. Quando gli è stato chiesto se intendesse letteralmente l’attrice sullo schermo, ha risposto “Sì, letteralmente”. L’attrice era Shirley MacLaine, che interpretava sua moglie in questo film.
- Quando vediamo Julia Roberts e Bradley Cooper per la prima volta, il Capitano dice “…tre giorni di pioggia”. I due hanno recitato insieme in uno spettacolo teatrale di Broadway intitolato “Three Days of Rain” nel 2006.
- Quando Taylor Lautner fu scelto, si vociferava che avrebbe interpretato un giovane interesse amoroso per Anne Hathaway. Invece, la parte fu assegnata a Topher Grace, e Lautner finì per essere scelto al fianco di Taylor Swift.
- Al momento dell’uscita del film, il cast stellare era stato complessivamente candidato a sedici Oscar per la recitazione nel corso della loro carriera, di cui quattro vinti. Le nomination sono condivise dagli attori e dalle attrici Kathy Bates (tre), Jamie Foxx (due), Anne Hathaway (una), Queen Latifah (una), Shirley MacLaine (sei) e Julia Roberts (tre).