L’ultimo spettacolo, affinché “esibire animali diventi prima o poi inaccettabile”. Parola al regista Andrea Morabito

L’ultimo spettacolo è in sala il 7, 8 e 9 aprile distribuito da Mescalito Film. Il documentario pone l’attenzione su questo tema importante ed è una storia di liberazione animale, la storia del più grande sequestro di animali da un circo in Italia e racconta come 20 animali siano stati salvati dal Circo Martin in Sardegna, grazie alla tenacia dei volontari e degli attivisti della LAV di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta del processo. L’ultimo spettacolo può quasi considerarsi un legal drama, perché narra del processo per maltrattamento di animali, durato dieci anni, che ha portato ad un risultato mai raggiunto prima: la condanna in via definitiva in Cassazione per Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del Circo Martin. Un traguardo raggiunto anche grazie ad un pool di avvocate determinate a non fare alcun passo indietro di fronte alle intimidazioni e alle lungaggini del processo. La loro tenacia ha contribuito a portare in salvo gli animali del Circo Martin e ad una sentenza che ha fatto giurisprudenza nel diritto animale. Il docufilm di Morabito, attraverso la vicenda accaduta nel 2014, rivolge lo sguardo anche all’attuale situazione dei circhi in Italia.

L’ultimo spettacolo è l’opera prima di Andrea Morabito, giornalista e regista LAV che ha saputo raccontare in 74 minuti la storia della più grande liberazione di animali da un circo. Abbiamo raggiunto telefonicamente Morabito, che con parole incisive e entusiastiche ci ha raccontato la genesi del film.

“È una necessità ma anche un sogno che si realizza” dice Andrea Morabito, regista all’opera prima che lavora con LAV dal 2020 “La storia degli animali del Circo Martin aveva bisogno di tempo per essere raccontata in tutti i suoi particolari. Negli anni io stesso, e la LAV, abbiamo avuto la possibilità di mostrarla attraverso le news e i video per i social, ma è una storia simbolica di quello che accade agli animali all’interno dei circhi. In un anno fondamentale come questo, in cui entro il 18 agosto il Ministero della Cultura si deve esprimere sulla possibilità di interrompere per sempre il coinvolgimento degli animali nei circhi, questa storia diventa necessaria e rappresentativa di una battaglia. Per me già dal 2020 era diventato un sogno raccontare questa storia, perché per tanto tempo ho filmato questi animali di nascosto nella speranza di cogliere dettagli i primi piani, e intanto mi incuriosivo e studiavo la loro storia. Capivo come si era arrivati a questo risultato.”

L’ultimo spettacolo è un documentario dal formato classico, con filmati di repertorio e interviste, che adotta un ritmo di un legal drama. Ci sono dei film che ti hanno ispirato nella realizzazione del film?

“Mi sono formato con documentari come The Cove o Blackfish, produzioni americane che si presentano anche come legal drama, o reportage d’inchiesta, sono storie sempre legate al mondo animale. The Cove per esempio è un documentario che ha vinto agli Oscar e racconta di maltrattamenti sugli animali, per me è diventato una bibbia, mi ha insegnato a capire in che modo si fa emergere non solo un fatto, ma anche l’esperienza emotiva di chi ha partecipato. In questo modo sono riuscito a trovare il modo affinché le persone che ho intervistato tirassero fuori emozioni di dieci anni fa per il film.”

Com’è andata la collaborazione con LAV nella fase di assemblaggio del film?

“La raccolta di immagini si è svolta due fronti: abbiamo usato materiale d’archivio che nel corso degli anni LAV ha accumulato, per raccontare i passaggi cruciali di questo evento, il sequestro gli animali, il trasporto degli stessi nel centro di recupero, le investigazioni nei circhi, tutto lavoro fatto negli anni anche prima che arrivassi io. All’interno della LAV si è creato un team produttivo, e ogni reparto ha svolto un ruolo. Il dipartimento comunicazione per esempio è diventato proprio il cuore produttivo del film. La parte di riprese vere e proprie è stata l’ultima e grazie a questo processo abbiamo raccolto le testimonianze non solo di chi lavora con LAV ma anche di chi ha collaborato con questa operazione nel corso degli anni. Con tutto il materiale a nostra disposizione, abbiamo poi realizzato una sceneggiatura e siamo andati avanti con il montaggio”.

Il film si trasforma, legal drama in forma di documentario, ma anche una storia di resistenza e un approfondimento scientifico, dal momento che mette insieme non solo l’esperienza di LAV, ovvero chi ha salvato questi animali, ma anche l’attivismo, la giurisprudenza, l’etologia. Come hai unito questi aspetti in maniera organica?

“La trama principale del film riguarda gli animali del Circo Martin. L’unione di questa storia con le altre discipline è derivata dal naturale fluire del racconto. Il tutto nasce dalla necessità di rispondere a una domanda ‘C’è differenza tra quello che è avvenuto nel 2014 e quello che vediamo oggi?’ Cercando una risposta, il discorso si è naturalmente allargato a tutte le discipline che sono collegate alla soluzione migliore al problema.”

Continua Andrea Morabito: “La risposta la lascio ai protagonisti del film ma queste testimonianze ci servivano per far capire che smettere di far esibire gli animali era importante non solo di quel circo ma è una necessità tutta’ora viva. Bisogna trovare una soluzione unica e questa può essere la legge sul riordino dello spettacolo e sul superamento degli animali nei circhi, grazie alla quale una volta per tutte si può mettere fine all’utilizzo degli animali per l’intrattenimento.”

L’ambizione di L’Ultimo spettacolo è questa?

“Il film non vuole solo sensibilizzazione o intrattenere, il film nasce per un’esigenza politica, ovvero far comprendere quanto sia importante rivalutare il ruolo degli animali che abbiamo nella società. Non considerarli più solo delle marionette. Ci piacerebbe che questa “tradizione” venisse superata. Ci sono stati in passato dei circhi che esibivano persone con delle disabilità e quella tradizione, per fortuna, è stata superata, ci sono stati degli zoo che esibivano persone che provenivano da altri paesi. Oggi questa cosa qui non la accetterebbe nessuno. Speriamo che anche esibire animali diventi prima o poi inaccettabile.”

Ancora oggi si stima che siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a spettacoli e addestramenti basati su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi e ambienti inadeguati, sottoposti a spostamenti molto stressanti. Da anni è prevista l’approvazione di un decreto attuativo che vieti l’uso degli animali in questi spettacoli, come avviene già in molti altri paesi europei, approvazione che è stata numerose volte rimandata e che deve essere approvato entro il prossimo 18 agosto pena la decadenza della Legge-delega sullo spettacolo.