HomeCinema News2025

I fratelli Russo ripetono lo stunt di Endgame mentre una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday infiamma Internet

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Avengers: Doomsday film 2026

I fratelli Russo invitano ancora una volta gli appassionati di cinema a osservare attentamente una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday; com’era prevedibile, il web è in fermento. Ricorda ciò che hanno fatto nel 2018, dopo Avengers: Infinity War, quando hanno pubblicato un’immagine in bianco e nero dal set che i fan hanno esaminato attentamente per scoprire la parola “Endgame”, indovinando correttamente che il prossimo film degli Avengers sarebbe stato Avengers: Endgame.

Ora, a più di un anno dall’uscita di Avengers: Doomsday il 18 dicembre 2026, i fratelli Russo hanno condiviso una nuova foto in bianco e nero dal set che invita ancora una volta i fan a “guardare attentamente” alla ricerca di potenziali indizi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da The Russo Brothers (@therussobrothers)

Questa sfida ha suscitato diversi tipi di reazioni sui social media. Ecco alcune delle più significative da X/Twitter.

Altri ancora hanno preso sul serio il compito e hanno avanzato varie teorie su quale segreto di Avengers: Doomsday potrebbe essere svelato nella foto. Una delle teorie più popolari finora, come ipotizzato da @Austin_Medzz, è che il set potrebbe anticipare una battaglia tra gli Avengers e gli X-Men.

Spiegazione delle teorie dei fan sulla foto del set di Avengers: Doomsday

La teoria Avengers vs X-Men sembra essere la preferita dai detective di Internet. Avrebbe senso, dato che sappiamo che Avengers: Doomsday vedrà la partecipazione di molti personaggi classici degli X-Men, tra cui il Professor X di Patrick Stewart, Magneto di Ian McKellen, Mystique di Rebecca Romijn, Cyclops di James Marsden, Nightcrawler di Alan Cumming, Beast di Kelsey Grammer e Gambit di Channing Tatum. Lo scontro tra le due squadre di supereroi ha anche un precedente nella Marvel, poiché nel 2012 è stata pubblicata una serie completa di fumetti incentrata su questa idea.

Tuttavia, non è l’unica teoria. Alcuni credono di vedere il nome “Wanda” nella foto, che presumibilmente si riferirebbe al personaggio di Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Wanda sembra essere morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia dopo aver compiuto una svolta malvagia, anche se il personaggio è recentemente ricomparso nella nuova serie animata Marvel Zombies. Olsen ha dichiarato all’inizio di quest’anno che non sarebbe apparsa in Avengers: Doomsday, ma non sarebbe la prima volta che un attore depista il pubblico per creare un’apparizione a sorpresa in un film Marvel.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Mentre aspettiamo di avere conferma sul significato della foto dal set dei fratelli Russo, sappiamo che Robert Downey Jr. tornerà nell’MCU per interpretare il cattivo di questo nuovo film degli Avengers, Doctor Doom.

Altri fedelissimi della Marvel che appariranno in Avengers: Doomsday sono Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Simu Liu, Winston Duke, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Letitia Wright, Tenoch Huerta, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.

Articolo precedente
Una battaglia dopo l’altra: la medaglia Bedford Forrest e il suo legame con il mondo reale spiegati
Articolo successivo
Elizabeth Harvest: le curiosità sul film con Abbey Lee e Ciarán Hinds
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved