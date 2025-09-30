I fratelli Russo ripetono lo stunt di Endgame mentre una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday infiamma Internet

I fratelli Russo invitano ancora una volta gli appassionati di cinema a osservare attentamente una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday; com’era prevedibile, il web è in fermento. Ricorda ciò che hanno fatto nel 2018, dopo Avengers: Infinity War, quando hanno pubblicato un’immagine in bianco e nero dal set che i fan hanno esaminato attentamente per scoprire la parola “Endgame”, indovinando correttamente che il prossimo film degli Avengers sarebbe stato Avengers: Endgame.

Ora, a più di un anno dall’uscita di Avengers: Doomsday il 18 dicembre 2026, i fratelli Russo hanno condiviso una nuova foto in bianco e nero dal set che invita ancora una volta i fan a “guardare attentamente” alla ricerca di potenziali indizi.

Questa sfida ha suscitato diversi tipi di reazioni sui social media. Ecco alcune delle più significative da X/Twitter.

Altri ancora hanno preso sul serio il compito e hanno avanzato varie teorie su quale segreto di Avengers: Doomsday potrebbe essere svelato nella foto. Una delle teorie più popolari finora, come ipotizzato da @Austin_Medzz, è che il set potrebbe anticipare una battaglia tra gli Avengers e gli X-Men.

Spiegazione delle teorie dei fan sulla foto del set di Avengers: Doomsday

La teoria Avengers vs X-Men sembra essere la preferita dai detective di Internet. Avrebbe senso, dato che sappiamo che Avengers: Doomsday vedrà la partecipazione di molti personaggi classici degli X-Men, tra cui il Professor X di Patrick Stewart, Magneto di Ian McKellen, Mystique di Rebecca Romijn, Cyclops di James Marsden, Nightcrawler di Alan Cumming, Beast di Kelsey Grammer e Gambit di Channing Tatum. Lo scontro tra le due squadre di supereroi ha anche un precedente nella Marvel, poiché nel 2012 è stata pubblicata una serie completa di fumetti incentrata su questa idea.

Tuttavia, non è l’unica teoria. Alcuni credono di vedere il nome “Wanda” nella foto, che presumibilmente si riferirebbe al personaggio di Elizabeth Olsen, Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Wanda sembra essere morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia dopo aver compiuto una svolta malvagia, anche se il personaggio è recentemente ricomparso nella nuova serie animata Marvel Zombies. Olsen ha dichiarato all’inizio di quest’anno che non sarebbe apparsa in Avengers: Doomsday, ma non sarebbe la prima volta che un attore depista il pubblico per creare un’apparizione a sorpresa in un film Marvel.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Mentre aspettiamo di avere conferma sul significato della foto dal set dei fratelli Russo, sappiamo che Robert Downey Jr. tornerà nell’MCU per interpretare il cattivo di questo nuovo film degli Avengers, Doctor Doom.

Altri fedelissimi della Marvel che appariranno in Avengers: Doomsday sono Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Simu Liu, Winston Duke, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Letitia Wright, Tenoch Huerta, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach.