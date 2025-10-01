Man of Tomorrow: Chukwudi Iwuji risponde ai rumor sul casting per Brainiac

Dato che il film Superman del 2025 è diventato uno dei grandi successi dell’anno, la DC Studios sta facendo in modo che l’Uomo d’Acciaio non resti lontano dal grande schermo troppo a lungo. Mentre il “Capitolo 1 della DCU: Dei e Mostri” ha diversi film e serie TV in lavorazione, è ufficialmente in fase di sviluppo un seguito al film del 2025. David Corenswet e Nicholas Hoult riprenderanno i loro ruoli di Clark Kent e Lex Luthor in Man of Tomorrow, dove dovranno affrontare insieme una nuova minaccia.

Durante un’intervista con The Movie Dweeb, a Chukwudi Iwuji, che è diventato uno dei preferiti dai fan per il ruolo del cattivo DC Brainiac – che si vocifera possa essere il grande villain del film -, è stato chiesto se potesse immaginarsi nei panni del famoso nemico di Superman. Tuttavia, nonostante le voci, l’attore ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Potrei immaginarmi in quel ruolo? Se James mi chiamasse al telefono, assolutamente sì. È un ruolo interessante? Sei tipo la dodicesima persona che me lo chiede“.

L’attore ha poi aggiunto: “Quindi, ovviamente sono andato online, ho cercato e ho pensato: “Oh, wow. Questo tizio è forte”. Quindi, potrei immaginarmi in quel ruolo se ne avessi l’opportunità? Ci salterei a piedi pari. Il “no” che ho detto è solo per far sapere a tutti che James non ha chiamato… Non vi sto mentendo. Mi dispiace tanto di averti mentito, ma dovevo farlo. Avevo un contratto. Mi avrebbero arrestato, espulso… Ma questo non è affatto mentirti. Non c’è assolutamente alcun legame con Brainiac. E non sto mentendo. Ok?”

Iwuji non è nuovo al genere dei film tratti dai fumetti, avendo già interpretato l’Alto Evoluzionario in Guardiani della Galassia Vol. 3 di Gunn nel 2023. Ha anche recitato in uno dei progetti DC del regista, interpretando Clemson Murn, che si è rivelato essere una Farfalla di nome Ik Nobe Lok, nella prima stagione di Peacemaker. Al momento, dunque, Iwuji non sembra essere coinvolto per il ruolo di Brainiac, che non è neanche ancora stato confermato come effettivo villain del film. Occorrerà dunque attendere notizie ufficiali in merito.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro. Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.