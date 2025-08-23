Margot Robbie parla del ritorno di Harley Quinn nell’universo DC rinnovato da James Gunn

Il ritorno di Harley Quinn nell’universo DC è stato affrontato da Margot Robbie. Robbie ha interpretato finora l’iconico personaggio della DC Comics tre volte in film live-action, nel 2016 in Suicide Squad, nel 2020 in Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) e nel 2021 in The Suicide Squad, tutti parte del DC Extended Universe (DCEU).

Il DC Universe (DCU) è un franchise lanciato di recente che rappresenta un soft reboot del DCEU. Il ramo live-action del nuovo franchise è iniziato con Superman del 2025, in cui David Corenswet ha sostituito Henry Cavill nel ruolo del supereroe titolare, precedentemente interpretato da Henry Cavill nel DCEU. La seconda stagione di Peacemaker, attualmente in corso, è il seguito live-action del DCU.

Durante un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant mentre promuoveva il suo nuovo film A Big Bold Beautiful Journey, Margot Robbie ha parlato del suo potenziale futuro nel DCU. Alla domanda se avrebbe ripreso il ruolo di Harley Quinn, Robbie ha risposto che “sarebbe divertente rivisitarla”, ma ha lasciato intendere che al momento non è previsto alcun ritorno.

Leggi il commento completo di Margot Robbie qui sotto:

No, in realtà [oggi] non mi è ancora stato chiesto [di Harley Quinn]! Sarebbe divertente riprendere quel ruolo. È così divertente da interpretare.

Cosa significa questo per l’universo DC

Sebbene Margot Robbie potrebbe stare giocando a fare la timida e nascondere una sorpresa in un prossimo film DCU, sembra probabile che non le sia ancora stato chiesto di riprendere il ruolo di Harley Quinn nei film attualmente in fase di sviluppo come parte del primo capitolo della serie, “Gods and Monsters”.

Finora, non sono stati molti i personaggi del DCEU a tornare nel DCU interpretati dagli attori originali. Questi si sono limitati al cast principale di Peacemaker, che include John Cena nel ruolo del protagonista (che ha anche fatto un cameo in Superman).

Mentre altri attori sono pronti a riprendere i loro ruoli, tra cui Viola Davis nei panni di Amanda Waller, il franchise ha anche ricastato una serie di personaggi. Oltre a Superman, questi includono Lois Lane (Rachel Brosnahan, precedentemente Amy Adams), Perry White (Wendell Pierce, precedentemente Laurence Fishburne) e Jimmy Olsen (Skyler Gisondo, precedentemente Michael Cassidy).

Sebbene Harley Quinn non sia ancora apparsa in nessun film live-action, non è ancora chiaro se l’intenzione sia quella di contattare Robbie per riprendere il ruolo o di ricasting il personaggio, qualora dovesse tornare.