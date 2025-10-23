I Fratelli Segreto: intervista ai registi Federico Ferrone e Michele Manzolini

Presentato nella sezione
Special Screenings + Concorso per Miglior Doc
della Festa del Cinema
di Roma 2025, I Fratelli Segreto è il nuovo
film di Federico Ferrone e Michele
Manzolini, sospeso tra fiaba, documentario e ricostruzione
storica. Ecco cosa ci hanno raccontato i registi.
La trama di I Fratelli Segreto
I fratelli Pasquale, Gaetano e
Alfonso Segreto, abbandonano le miserie del Cilento di fine
Ottocento per tentare la fortuna a Rio de Janeiro: tra notti
sfrenate, piccoli crimini e ambizioni cinematografiche, finiranno
col diventare i pionieri del cinema brasiliano. Dalla povertà
all’ascesa nelle sale e nei teatri della città, la loro vicenda si
muove mescolando leggenda e realtà, fiaba e mito, rivelando i
sogni, le ambizioni e le contraddizioni di un’epoca in assoluto
fermento.