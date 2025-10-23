HomeCinemaVideo

I Fratelli Segreto: intervista ai registi Federico Ferrone e Michele Manzolini

Di Chiara Guida

-

Presentato nella sezione Special Screenings + Concorso per Miglior Doc della Festa del Cinema di Roma 2025, I Fratelli Segreto è il nuovo film di Federico Ferrone e Michele Manzolini, sospeso tra fiaba, documentario e ricostruzione storica. Ecco cosa ci hanno raccontato i registi.

La trama di I Fratelli Segreto

I fratelli Pasquale, Gaetano e Alfonso Segreto, abbandonano le miserie del Cilento di fine Ottocento per tentare la fortuna a Rio de Janeiro: tra notti sfrenate, piccoli crimini e ambizioni cinematografiche, finiranno col diventare i pionieri del cinema brasiliano. Dalla povertà all’ascesa nelle sale e nei teatri della città, la loro vicenda si muove mescolando leggenda e realtà, fiaba e mito, rivelando i sogni, le ambizioni e le contraddizioni di un’epoca in assoluto fermento.
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
