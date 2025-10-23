It – Welcome to Derry: i creatori non riuscivano a credere che HBO non avesse censurato le scene più “disgustose”

I creatori e i protagonisti di It – Welcome to Derry sono rimasti scioccati dal fatto che HBO abbia permesso che così tante scene “disgustose” rimanessero nella serie. Dopo aver lavorato ai precedenti film di IT, Andy Muschietti, Barbara Muschietti e Jason Fuchs si sono riuniti per creare una serie prequel su Derry e l’entità demoniaca comunemente nota come Pennywise.

Le prime recensioni di It – Welcome to Derry sono state in gran parte positive, con un punteggio critico di debutto del 78% su Rotten Tomatoes, e i critici hanno elogiato i numerosi spaventi sorprendenti e creativi.

Durante un’intervista con Variety, Barbara Muschietti ha rivelato di essere rimasta scioccata dal fatto che HBO non volesse che alcune di queste scene fossero tagliate. Si aspettava di ricevere una telefonata di dissenso, ma invece lo studio è stato di supporto durante l’intero processo. Ecco i suoi commenti:

Durante le riprese, continuavo a pensare: “Riceverò la telefonata”. Ma abbiamo continuato a presentare queste scene e questi episodi e loro hanno continuato a rispondere e ad apprezzarli. Siamo stati molto fortunati ad avere il sostegno dello studio.

Anche Chris Chalk, che interpreta il ruolo di Dick Hallorann nel cast di Welcome to Derry, è rimasto sorpreso dalla portata dell’orrore nella serie e racconta di non averne compreso appieno la portata fino a quando non ha visto lo show con i propri occhi:

Ci sono cose che vedrete che sono giustamente disgustose.

Fuchs spiega che lui e il team creativo dello show “volevano spingersi oltre i limiti in termini di orrore” e stimolare e sorprendere il pubblico in modi nuovi. Questo approccio ‘spietato’ va oltre il puro shock, però, poiché egli sottolinea che la serie parla “dell’oscurità dentro tutti noi”:

Penso che al pubblico piaccia essere sorpreso, stimolato in modi che prima non conosceva. L’abbiamo fatto in modo più intenso sotto ogni aspetto.

Penso che sia una serie sulla parte oscura che è dentro tutti noi. Tutti hanno una parte oscura. Tutti hanno una parte luminosa. Forse io ho più [oscurità] della maggior parte delle persone, ma nel caso di una serie come questa, è sicuramente molto utile. Volevamo davvero spingerci oltre i limiti in termini di horror, paura e sangue. È spietato. Non usa mezzi termini.

Con IT (2017) che è il film horror di maggior incasso di tutti i tempi e IT Capitolo Due (2019) anch’esso ai vertici della classifica, HBO sa che l’approccio adottato nei precedenti adattamenti funziona. Non c’era bisogno di interferire con questo, e come dimostrano molti altri programmi HBO, è una piattaforma di streaming che spesso accoglie con favore il superamento dei limiti.

Il livello di sangue “adeguatamente disgustoso” e altri elementi horror sono ancora più amplificati rispetto ai film vietati ai minori. La capacità di sorprendere il pubblico più che in passato è in parte dovuta al fatto che questa è la prima volta che la storia viene raccontata.

Mentre la storia del Losers Club è stata adattata direttamente nei film IT del 2017 e del 2019 e nella miniserie degli anni ’90 con Tim Curry, Welcome to Derry è basato sui capitoli interludio del libro originale di Stephen King. Ciò significa che il pubblico potrà vedere la storia terrificante di Pennywise e Derry in modi che non sono mai stati mostrati prima sullo schermo.

Con la sua prima prevista per il 26 ottobre, perfetta per la stagione di Halloween, IT: Welcome to Derry sarà ovviamente spaventosa, ma Muschietti, Chalk e Fuchs stanno chiarendo che la serie andrà ben oltre i brividi previsti.