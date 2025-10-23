Il prossimo spin-off di The Boys ottiene nuovi dettagli da Eric Kripke dopo la fine della seconda stagione di Gen V

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke offre nuovi entusiasmanti dettagli sul prossimo spin-off della serie sui supereroi dopo la fine della seconda stagione di Gen V. Dopo aver sconfitto Thomas Godolkin e essere fuggiti dalla scuola per supereroi, la seconda stagione di Gen V si conclude con Marie e i suoi amici che vengono reclutati da Starlight e A-Train per un movimento di resistenza, che combatte contro Homelander e Vought.

Il finale getta le basi per The Boys – stagione 5, che porterà alla conclusione della trama principale del franchise. Tuttavia, sono già in fase di sviluppo altri due spin-off. Uno di questi è The Boys: Mexico, uno spin-off creato da Gareth Dunnet-Alcocer e prodotto da Diego Luna e Gael García Bernal. Al momento della stesura di questo articolo, la nuova serie è in fase di pre-produzione.

In un’intervista a Variety, Kripke ha fornito nuovi dettagli su The Boys: Mexico, confermando che Dunnet-Alococer sta attualmente scrivendo la serie. Ha anche rivelato che la serie sarà ambientata dopo gli eventi della quinta stagione di The Boys e che dovrebbe vedere la partecipazione di personaggi della serie originale in apparizioni speciali. Ecco cosa ha detto Kripke:

È ancora in fase di lavorazione. [Lo showrunner] Gareth [Dunnet-Alcocer], che è uno scrittore straordinario, sta scrivendo le bozze in questo momento. È in fase di sviluppo. Penso che sia esilarante. Ma vedremo, sta attraversando le rapide turbolente dello sviluppo. Si svolgerà in un momento successivo alla quinta stagione di “The Boys”.

Sì, la speranza è che alcuni personaggi possano apparire anche in “The Boys” Mexico [spin-off]. Ma vedremo.

Cosa sappiamo su The Boys: Mexico?

Sebbene Kripke non abbia fornito molte informazioni sulla trama di The Boys: Mexico, la sua conferma che sarà ambientato dopo la quinta stagione di The Boys lo rende il prossimo passo evolutivo per il franchise.

Finora, Gen V si è collegato direttamente alla storia di The Boys, con elementi crossover come il virus Supe, insieme a personaggi condivisi come Sam e Cate.

Questo significa anche che lo show principale non sarà la fine per alcuni dei suoi membri principali del cast. Anche se The Boys: Mexico seguirà una storia completamente nuova, sarà comunque sulla scia di come finirà The Boys. Questo spiega anche perché i dettagli sulla serie siano tenuti segreti per ora, mentre Dunnet-Alcocer continua a scrivere.

The Boys: Mexico è uno dei due nuovi spin-off attualmente in fase di sviluppo per il franchise. L’altro è il prossimo Vought Rising, un prequel ambientato negli anni ’50 con Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy e Aya Cash in quello di Stormfront. Le riprese sono iniziate nell’agosto 2025. Anche la terza stagione di Gen V potrebbe essere in programma, a seconda degli ascolti della seconda stagione.

Dato che The Boys: Mexico è ambientato dopo la quinta stagione di The Boys, è possibile che ci saranno alcuni filoni narrativi che getteranno le basi per lo spin-off nella stagione finale della serie principale. Tuttavia, non è ancora chiaro come le due serie saranno collegate, al di là del loro universo condiviso. Probabilmente ne sapremo di più man mano che lo sviluppo dello spin-off proseguirà.