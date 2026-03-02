HomeCinemaVideo

Se solo potessi ti prenderei a calci: l’intervista a Rose Byrne e Mary Bronstein

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Rose Byrne e Mary Bronstein - Se solo potessi ti prenderei a calci - Photo by Logan White

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, e in corsa agli Oscar 2026 per la migliore interpretazione femminile, Se solo potessi ti prenderei a calci (titolo originale If I Had Legs I’d Kick You) è il nuovo film di Mary Bronstein con protagonista una intensa Rose Byrne. Il film esce in sala in Italia il 5 marzo distribuito da I Wonder Pictures. Le abbiamo incontrate entrambe, ecco quello che ci hanno raccontato sul film.

Leggi la nostra recensione in anteprima del film

Scritto e diretto da Mary Bronstein, SE SOLO POTESSI TI PRENDEREI A CALCI è un film personale e visionario che indaga il momento in cui le responsabilità della vita si accumulano fino a rendere necessario ridefinire il proprio equilibrio. Protagonista è Linda, terapeuta e madre che cerca di tenere insieme la propria esistenza mentre affronta la misteriosa malattia della figlia, un marito assente, una paziente scomparsa e un rapporto sempre più conflittuale con il proprio psicologo. Le difficoltà si intrecciano trascinando lo spettatore in un percorso emotivo instabile ma profondamente umano.

Dopo aver conquistato pubblico e critica tra Cannes e Berlino ed essere stato presentato in anteprima italiana nella sezione Best of alla 20ª Festa del Cinema di Roma, Se solo potessi ti prenderei a calci (If I Had Legs I’d Kick You) arriva nelle sale italiane dal 5 marzo distribuito da I Wonder Pictures.

Cosa racconta Se solo potessi ti prenderei a calci

Una straordinaria Rose Byrne, candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe, è Linda, affermata psicologa e madre alle prese con le sfide della vita quotidiana. Quando il soffitto del suo salotto le crolla letteralmente addosso, si trova davanti a una nuova prova da affrontare. Rifugiatasi in un motel con la figlia che necessita di attenzioni mediche, dovrà trovare il modo di barcamenarsi tra il lavoro, un marito assente, una paziente scomparsa e una sfilata di personaggi eccentrici, in una spirale di situazioni sempre più fuori controllo. La pluripremiata regista Mary Bronstein dirige con maestria una vicenda familiare intensa e coinvolgente, un’opera audace, ironica e vibrante che ha conquistato Sundance e Berlinale.

Articolo precedente
Actor Awards 2026: I Peccatori vince il primo premio. Ecco tutti i vincitori
Articolo successivo
Matrix 5: il film riceve un aggiornamento incoraggiante dal regista dopo due anni di silenzio
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved