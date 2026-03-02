Se solo potessi ti prenderei a calci: l’intervista a Rose Byrne e Mary Bronstein

Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, e in corsa agli Oscar 2026 per la migliore interpretazione femminile, Se solo potessi ti prenderei a calci (titolo originale If I Had Legs I’d Kick You) è il nuovo film di Mary Bronstein con protagonista una intensa Rose Byrne. Il film esce in sala in Italia il 5 marzo distribuito da I Wonder Pictures. Le abbiamo incontrate entrambe, ecco quello che ci hanno raccontato sul film.

Scritto e diretto da Mary Bronstein, SE SOLO POTESSI TI PRENDEREI A CALCI è un film personale e visionario che indaga il momento in cui le responsabilità della vita si accumulano fino a rendere necessario ridefinire il proprio equilibrio. Protagonista è Linda, terapeuta e madre che cerca di tenere insieme la propria esistenza mentre affronta la misteriosa malattia della figlia, un marito assente, una paziente scomparsa e un rapporto sempre più conflittuale con il proprio psicologo. Le difficoltà si intrecciano trascinando lo spettatore in un percorso emotivo instabile ma profondamente umano.

Dopo aver conquistato pubblico e critica tra Cannes e Berlino ed essere stato presentato in anteprima italiana nella sezione Best of alla 20ª Festa del Cinema di Roma, Se solo potessi ti prenderei a calci (If I Had Legs I’d Kick You) arriva nelle sale italiane dal 5 marzo distribuito da I Wonder Pictures.

Cosa racconta Se solo potessi ti prenderei a calci

Una straordinaria Rose Byrne, candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe, è Linda, affermata psicologa e madre alle prese con le sfide della vita quotidiana. Quando il soffitto del suo salotto le crolla letteralmente addosso, si trova davanti a una nuova prova da affrontare. Rifugiatasi in un motel con la figlia che necessita di attenzioni mediche, dovrà trovare il modo di barcamenarsi tra il lavoro, un marito assente, una paziente scomparsa e una sfilata di personaggi eccentrici, in una spirale di situazioni sempre più fuori controllo. La pluripremiata regista Mary Bronstein dirige con maestria una vicenda familiare intensa e coinvolgente, un’opera audace, ironica e vibrante che ha conquistato Sundance e Berlinale.