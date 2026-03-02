Actor Awards 2026: I Peccatori vince il primo premio. Ecco tutti i vincitori

I Peccatori, un film sui vampiri ambientato nel Sud segregato, ha trionfato agli Actor Awards 2026 di domenica sera, vincendo il primo premio per il miglior cast corale in un film, mentre il suo protagonista Michael B. Jordan è stato eletto miglior attore protagonista.

The Studio, una presa in giro di molti dei potenti del pubblico, ha vinto tre premi, tra cui il miglior cast corale in una serie comica. The Pitt, un crudo medical drama, è arrivato subito dietro con due premi, tra cui il miglior cast corale in una serie drammatica.

I premi, noti come Screen Actors Guild Awards fino al cambio di nome lo scorso novembre, vengono assegnati dal sindacato SAG-AFTRA e premiano le migliori performance sia sul grande che sul piccolo schermo.

Sul fronte cinematografico, Jessie Buckley è stata scelta come migliore attrice protagonista per aver interpretato una madre addolorata in Hamnet – nel nome del figlio, mentre Jordan è stato premiato per la sua interpretazione di due gemelli contrabbandieri in “Sinners”.

“Il solo fatto di essere in questa stanza in questo momento con tutte queste persone che mi hanno visto crescere davanti alla telecamera… sento l’amore e il sostegno che mi avete sempre dato e che mi hanno incoraggiato ad andare avanti e a dare il massimo”, ha detto Jordan visibilmente sbalordito.

Ryan Coogler, il regista di “Sinners”, ha fatto la storia, diventando il primo regista a dirigere due film vincitori del premio come miglior cast nella storia degli Actor Awards. In precedenza aveva vinto il primo premio con Black Panther nel 2018. Gli Actor Awards sono considerati un importante precursore degli Oscar, che si terranno il 15 marzo. “Sinners”, che ha un record di 16 nomination, è in lizza per la vittoria con “One Battle After Another”, che ha trionfato ai Directors Guild Awards e ai Producers Guild Awards.

I premi per l’attore non protagonista sono andati a due performance da cattivo, con Sean Penn vincitore per l’interpretazione di un soldato demente in “One Battle After Another” e Amy Madigan premiata per aver interpretato una vera e propria strega in “Weapons”.

“Gli attori amano altri attori, adorano stare con loro”, ha detto Madigan a proposito di un premio assegnato dai suoi colleghi dello spettacolo.

Seth Rogen, co-creatore di The Studio, si è aggiudicato il premio come attore protagonista in una serie comica per aver interpretato uno sfortunato direttore cinematografico. La sua co-protagonista Catherine O’Hara, scomparsa a gennaio all’età di 71 anni, ha vinto postumo come attrice protagonista. Rogen ha ritirato il premio e ha riflettuto sull’abitudine di O’Hara di offrire suggerimenti che valorizzassero il suo personaggio e The Studio.

“Nelle ultime settimane mi sono meravigliato della sua capacità di essere generosa, gentile e cortese, senza mai minimizzare il proprio talento e la sua capacità di contribuire al lavoro che stavamo svolgendo”, ha detto Rogen. “Sapeva di poter distruggere, e voleva distruggere ogni giorno sul set.”

Con sorpresa, Keri Russell, che interpreta un’astuta ambasciatrice in The Diplomat, è stata eletta miglior attrice protagonista in una serie drammatica, superando Rhea Seehorn di Pluribus. Noah Wyle, che in precedenza aveva vinto un Emmy e un Golden Globe per la sua interpretazione di un medico del pronto soccorso in The Pitt, ha aggiunto un premio come miglior attore in una serie drammatica alla sua bacheca.

Michelle Williams ha vinto il premio come miglior attrice in una miniserie per aver interpretato una donna con un cancro terminale in Dying for Sex. Owen Cooper, la star sedicenne di Adolescence, ha battuto il suo co-protagonista Stephen Graham nella categoria miglior attore in una miniserie.

Harrion Ford ha invece ritirato il premio alla carriera. “Sono in una stanza piena di attori, molti dei quali sono qui perché sono stati nominati per ricevere un premio per il loro straordinario lavoro, mentre io sono qui per ricevere un premio per essere vivo”, ha detto Ford, che ha trattenuto le lacrime in diversi punti del suo discorso.

Ma la serata non è stata del tutto festosa. Gli Actor Awards si sono svolti mentre Stati Uniti e Israele sono impegnati nella guerra con l’Iran. “I nostri pensieri sono con tutti coloro le cui vite sono in pericolo all’estero in questo momento, e penso che se c’è una cosa su cui possiamo essere tutti d’accordo, è che desideriamo la pace e piangiamo coloro che hanno perso la vita”, ha detto al pubblico Duncan Crabtree-Ireland, direttore esecutivo di SAG-AFTRA, poco prima dell’inizio della cerimonia.

Per il secondo anno consecutivo, Kristen Bell ha presentato la cerimonia di premiazione che è andata in onda su Netflix. Il servizio di streaming ha fatto notizia questa settimana dopo essersi ritirato da un’accesa guerra di offerte con Paramount Skydance per acquistare Warner Bros. Discovery. La Paramount, che ha vinto un solo premio agli Actor Awards per le acrobazie di Mission: Impossible, ha un accordo per acquistare il conglomerato mediatico per 110 miliardi di dollari.

Vedi l’elenco completo dei vincitori dei Actor Awards 2026

Categorie Cinema

Male Actor in a Leading Role

Michael B. Jordan, “I Peccatori” (Warner Bros.)

Female Actor in a Leading Role

Jessie Buckley, “Hamnet” (Focus Features)

Male Actor in a Supporting Role

Female Actor in a Supporting Role

Amy Madigan, “Weapons” (Warner Bros.)

Stunt Ensemble in a Motion Picture

“Mission: Impossible — The Final Reckoning” (Paramount Pictures)

Categorie TV

Cast Ensemble in a Drama Series

“The Pitt” (HBO Max)

Cast Ensemble in a Comedy Series

Male Actor in a Drama Series

Noah Wyle, “The Pitt” (HBO Max)

Female Actor in a Drama Series

Keri Russell, “The Diplomat” (Netflix)

Male Actor in a Comedy Series

Seth Rogen, “The Studio” (Apple TV)

Female Actor in a Comedy Series

Catherine O’Hara, “The Studio” (Apple TV)

Male Actor in a TV Movie or Limited Series

Owen Cooper, “Adolescence” (Netflix)

Female Actor in a TV Movie or Limited Series

Michelle Williams, “Dying for Sex” (FX)

Stunt Ensemble in a Television Series