Matrix 5: il film riceve un aggiornamento incoraggiante dal regista dopo due anni di silenzio

Di Gianmaria Cataldo

The Matrix 5

Dopo che la saga cyberpunk di fantascienza Matrix è stata finalmente ripresa nel 2021, Matrix Resurrections ha ottenuto risultati deludenti al botteghino, incassando solo 160 milioni di dollari a fronte di un budget di 190 milioni. Tuttavia, ciò non ha impedito alla Warner Bros. di perseguire un nuovo capitolo con Drew Goddard alla sceneggiatura e alla regia. Dopo l’annuncio iniziale nel 2024, gli aggiornamenti su Matrix 5 sono però stati minimi, ma ora ci sono alcune buone notizie.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per L’ultima missione – Project Hail Mary, Goddard ha confermato che il quinto capitolo è “ancora in lavorazione”. “Sono nella mia caverna a scrivere. Non so per quanto tempo rimarrò lì, ma quando ne uscirò avrò delle novità da condividere“.

Quando Matrix 5 è stato annunciato nel 2024, il dirigente della Warner Bros. Jesse Ehrman ha confermato che la storia “farà progredire il mondo fantastico senza allontanarsi troppo da ciò che ha reso la serie un successo”. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle potenziali riprese e sulla finestra di uscita, ma ciò dipenderà in ultima analisi dall’approvazione della sceneggiatura da parte dei dirigenti.

Sebbene ci siano stati pochi progressi e non sia stata definita una tempistica di produzione, il nuovo aggiornamento è rassicurante in quanto conferma che il quinto film di Matrix è ancora in fase di realizzazione. Tuttavia, i dettagli della trama rimangono segreti e non è chiaro se star del calibro di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss abbiano intenzione di riprendere i loro ruoli di Neo e Trinity.

Il prossimo capitolo sarà però il primo senza il coinvolgimento diretto delle sorelle Wachowski, ideatrici della popolare serie. Tuttavia, Lana Wachowski ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva, dopo aver già diretto il quarto capitolo senza la sorella. In ogni caso, non c’è dubbio che ci potrebbe essere una certa pressione per perfezionare la sceneggiatura alla luce di Matrix Resurrections. Anche se l’accoglienza della critica e del pubblico è leggermente migliorata rispetto al terzo film, attualmente il quarto detiene un punteggio del 63% su Rotten Tomatoes.

Purtroppo, quest’ultimo capitolo è stato considerato un flop dopo non essere riuscito a recuperare la maggior parte del budget. Tuttavia, vale la pena notare che il film è uscito durante la pandemia di COVID-19 ed è stato distribuito contemporaneamente nelle sale e in streaming su HBO Max. Va però infine sottolineato che sebbene Matrix 5 sia ancora in fase di sviluppo, non è chiaro quale impatto avrà l’accordo di acquisizione tra Warner Bros. e Paramount sullo stato del film. Fino ad allora, potrebbe volerci un po’ di tempo prima di avere maggiori certezze sul prossimo capitolo e su chi tornerà.

