Hellboy 3, Guillermo del Toro: il progetto è defunto

Dopo tanti tentativi, petizioni e dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti, Guillermo del Toro ha annunciato infine che il progetto di Hellboy 3 è ufficialmente defunto.

Ecco cosa ha scritto su Twitter il regista messicano:

“Triste report su Hellboy 3: ho parlato con tutte le parti. Devo riferire che un sequel non ci sarà al 100%. E questa è l’ultima parola in merito.”

Hellboy 3 è ufficialmente naufragato

Lo scorso mese, del Toro si era congratulato con i fan del franchise, ringraziandoli per l’incredibile successo riscosso dal sondaggio on line indetto proprio per la realizzazione di Hellboy 3.

A quanto pare dovremo accontentarci dei primi due film realizzati dal regista con Ron Perlman.