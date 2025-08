Liam Neeson “imbarazzato” dal successo del suo franchise action

Liam Neeson si esprime apertamente sulla sua leadership nel franchising d’azione Taken mentre promuove Una pallottola spuntata. L’attore è noto per la sua imponente presenza sullo schermo, avendo recitato in film come Schindler’s List, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma e Batman Begins. Tuttavia, Neeson ha anche mostrato un lato più spensierato in film come Love Actually – L’amore davvero, oltre a vari cameo in commedie.

Di recente, Neeson ha suscitato scalpore con il suo ultimo film, Una pallottola spuntata, una commedia d’azione che funge da sequel e quarto capitolo della saga di Una pallottola spuntata. Infatti, il film del 2025 ha debuttato con un fantastico punteggio su Rotten Tomatoes, del 90%. Tuttavia, questo non ha impedito a Neeson di riflettere sul suo ruolo più iconico in un film d’azione.

In un’intervista al New York Times, Liam Neeson ha ripensato al suo ruolo determinante in Taken, affermando: “Ero un po’ imbarazzato. Non fraintendetemi, ho adorato la sceneggiatura. Ma non so dirvi quanti messaggi vocali [del discorso di “Taken”] ho registrato per gli amici dei miei figli”. Taken è uscito nel 2008 e ha incassato 226 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il film d’azione è stato un enorme successo di critica e pubblico, lanciando la saga di Taken e ridefinendo Neeson come star d’azione. Pertanto, 17 anni dopo, il ruolo di Liam Neeson nella commedia d’azione in Una pallottola spuntata è interessante, soprattutto considerando la sua eredità, e l’attore spiega come la sua carriera d’azione abbia una data di scadenza. Ecco la citazione completa qui sotto:

Arriva un momento in cui il pubblico lo sa, e non voglio insultarlo fingendo di avere 50 anni. Non voglio farlo. Ho troppo rispetto per il pubblico.