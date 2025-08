Tom Holland commenta le speculazioni sul suo casting come nuovo James Bond

Mentre i piani per James Bond 26 stanno rapidamente prendendo piede, la star di Spider-Man Tom Holland ha risposto alle voci che lo vorrebbero in lizza per il ruolo da protagonista. La regia sarà affidata a Denis Villeneuve (Dune), ma solo di recente è emersa la notizia che il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, è stato scelto per scrivere il prossimo capitolo della longeva saga di spionaggio.

Prima della recente nomina di Knight come sceneggiatore di Bond 26, alcune indiscrezioni suggerivano che gli studi Amazon MGM stessero potenzialmente cercando un attore di età inferiore ai 30 anni per il prossimo 007, e avevano nominato Holland, Jacob Elordi (Saltburn) e Harris Dickinson (Babygirl) in cima alla loro rosa di candidati per il ruolo di James Bond.

Durante un’apparizione sul canale YouTube dello chef Gordon Ramsay, Tom Holland ha cercato di sminuire le voci sulla sua inclusione nella rosa dei candidati per il casting di 007. Suggerendo di ridurre al minimo le speculazioni, Holland ha lasciato intendere che la risposta effettiva su chi sarebbe stato scelto per il ruolo di Bond sarebbe stata rivelata in seguito. Date un’occhiata ai suoi commenti qui sotto:

Ascoltate, al momento ci sono speculazioni. Per ora le ridurremo al minimo. Un giorno ci arriveremo.

Ramsay ha anche chiesto alla star se fosse interessato al ruolo. Holland ha risposto timidamente che ogni giovane attore britannico aspirava a interpretare Bond, che ha descritto come “l’apice del lavoro nel nostro settore“. Date un’occhiata ai suoi commenti finali e al video qui sotto:

Amico, intendo ogni giovane attore britannico, è l’apice del lavoro nel nostro settore. Mi considero già il ragazzo più fortunato del mondo, sai, non avrei mai potuto sognare di avere la carriera che ho.

Cosa significa davvero la dichiarazione di Tom Holland?

Anche prima che Daniel Craig terminasse il suo ruolo di Bond in No Time To Die, le speculazioni sul suo successore erano già iniziate e tanti sono stati i nomi di attori associati al ruolo: Aaron Taylor-Johnson, Richard Madden e Idris Elba tra gli altri.

Le dichiarazioni di Holland sembrano indicare che c’è dell’interesse per il ruolo ma anche che la partita è molto aperta e che quindi, prima di fare qualsiasi commento che lo possa esporre in qualche modo, l’attore aspetta di avere in mano qualche risposta in più.

James Bond 26 sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight.