Il mio anno a Oxford: guida al cast e ai personaggi

Il mio anno a Oxford è l’ultima commedia romantica di Netflix, un film supportato da un cast eccellente di personaggi forti. Con il ritorno di una delle più grandi star di Netflix, Sofia Carson, il nuovo film racconta la storia di Anna, una giovane donna americana che parte per l’Inghilterra per studiare poesia vittoriana all’Università di Oxford.

Questa esperienza doveva essere un soggiorno temporaneo per Anna, che ha un lavoro da Goldman Sachs, ma le cose si complicano quando incontra Jamie. Il film cattura la complessità della loro relazione dolce e piccante sullo sfondo di una delle scuole più belle del mondo.

Basato sul romanzo d’esordio di Julia Whelan, Il mio anno a Oxford è stato un film molto atteso. Ciò è dovuto in parte alla solida sceneggiatura di Allison Burnett e Melissa Osborne, nonché all’ottima regia di Iain Morris. Ciò che spicca sullo schermo, tuttavia, è l’eccellente cast di personaggi carismatici.

Sofia Carson nel ruolo di Anna De La Vega

Attrice: Sofia Carson è nata a Fort Lauderdale, in Florida, e si è fatta conoscere nel 2015 interpretando Evie, la figlia della Regina Cattiva, nel film originale Disney Channel Descendants. Ha lavorato come cantante e attrice e recentemente è diventata famosa per aver recitato in diversi film romantici di Netflix, tra cui The Life List e Purple Hearts.

Personaggio: Anna De La Vega è la protagonista di Il mio anno a Oxford. Appassionata fin da bambina di libri e scuola, si reca all’estero per studiare inglese a Oxford, con l’intenzione di tornare a fine anno. Al suo arrivo, instaura una forte relazione con Jamie, che porterà con sé una serie di complicazioni inaspettate.

Corey Mylchreest nel ruolo di Jamie Davenport

Attore: Corey Mylchreest è nato a Leytonstone, Londra, Inghilterra, e ha ottenuto il successo interpretando Re Giorgio III nella serie Netflix Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Personaggio drammatico e carismatico, Mylchreest ha conseguito una laurea in recitazione presso la Royal Academy of Dramatic Art ed è apparso sia in televisione che a teatro.

Personaggio: Jamie Davenport appare tranquillo e disinvolto, mentre insegna ad Anna al dipartimento di letteratura inglese di Oxford. Viene presentato come un playboy, ma una maggiore profondità del suo personaggio, così come alcune sorprendenti difficoltà, vengono lentamente rivelate nel corso del film. La sua relazione in crescita con Anna lo porta a chiedersi cosa desideri veramente, per lui e per lei.

Dougray Scott nel ruolo di William Davenport

Attore: Dougray Scott è un attore scozzese che ha raggiunto la notorietà dopo aver interpretato un importante ruolo secondario come interesse amoroso nel film del 1998 Ever After. Da lì, l’attore ha mostrato versatilità nei suoi progetti, apparendo come il cattivo in Mission: Impossible II e come protagonista della serie britannica Crime. Continua a lavorare sia al cinema che in televisione.

Personaggio: Dougray Scott interpreta il padre di Jamie nel film. Inizialmente viene presentata una relazione tesa tra i due personaggi, con William che esce furioso dall’ufficio del figlio nella sua prima apparizione. La loro relazione incombe su Jamie nel film, e il modo in cui questa coincide con il suo legame con Anna è una parte cruciale della storia.

Catherine McCormack nel ruolo di Antonia Davenport

Attrice: Catherine McCormack è un’attrice inglese nota soprattutto per il suo ruolo in Braveheart, dove interpreta la moglie di Wallace. Ha studiato alla Oxford School of Drama e ha interpretato vari ruoli in progetti drammatici di ogni genere nel corso dei decenni, lavorando con diversi registi, tra cui Kathryn Bigelow e Tony Scott.

Personaggio: Antonia è la madre di Jamie e il suo atteggiamento nei confronti del figlio è molto diverso da quello del marito. I due raggiungono un interessante equilibrio nel ruolo dei genitori di Jamie e contribuiscono a mostrare l’evoluzione della sua visione della vita, inclusa quella incentrata sulla perdita dolorosa.

Harry Trevaldwyn nel ruolo di Charlie Butler

Attrice: Harry Trevaldwyn è nato in Inghilterra e si è recentemente affermato interpretando Testa di Tufo nel remake live-action di Dragon Trainer. L’attore è già apparso in numerosi progetti di alto profilo, tra cui la serie di Star Wars The Acolyte e il film del 2022 di Judd Apatow The Bubble. Lo vedremo prossimamente nel film Or Something Like It.

Personaggio: Charlie Butler è l’amico sarcastico e spiritoso di Anna, le cui avventure amorose e sessuali tra gli uomini di Oxford sono audaci e divertenti. Inizia il film con una battuta maligna sulle scarpe di Anna, ma i due stringono presto una forte amicizia mentre lui la aiuta a scoprire i diversi lati della scuola, della città e dell’Inghilterra in generale.

Poppy Gilbert nel ruolo di Cecelia Knowles

Attrice: Poppy Gilbert è nata a Stoccolma, in Svezia, ed è diventata famosa dopo il suo ruolo di supporto nel cast di Stay Close. È apparsa in diverse serie britanniche di successo a partire dal 2020 con ruoli in Call the Midwife. Ha conseguito una laurea in recitazione presso la Guildhall School of Music & Drama.

Personaggio: Cecelia sembra essere la fidanzata di Jamie nel film e all’inizio gioca un ruolo importante nel contrastare le sue passioni. La loro relazione sembra un insolito disallineamento man mano che la storia procede, ma in realtà i due condividono un legame emotivo e profondo. Cecelia si rivela profondamente importante per Jamie per diverse ragioni sorprendenti.

Cast e personaggi secondari di My Oxford Year

Esmé Kingdom nel ruolo di Maggie Tims: Esmé Kingdom si è laureata alla Royal Academy of Dramatic Art nel 2022 e My Oxford Year sarà il suo primo ruolo in un film importante. In precedenza ha lavorato in cortometraggi e ha interpretato ruoli importanti in produzioni di Sweeney Todd, Romeo e Giulietta e altri.

Nikhil Parmar nel ruolo di Tom Sethi: Nikhil Parmar è nato in Gran Bretagna nel 1990 ed è apparso in film come We Live in Time e Gran Turismo. Tom è un altro degli amici di Anna nel film, presentato da Maggie, che ha un ruolo importante nel proteggere Anna con la sua bicicletta.

Hugh Coles nel ruolo di Ridley: Hugh Coles è un attore teatrale esperto, avendo vinto il Laurence Olivier Award 2022 come miglior attore non protagonista in un musical per il ruolo di George McFly in Ritorno al futuro: Il musical. È apparso in numerose serie televisive di successo, tra cui Death in Paradise e Atlanta.

Barney Harris nel ruolo di Ian: affermato attore londinese, Barney Harris è apparso in diversi film importanti, tra cui Billionaire Boys Club e The Severed Son. Ha lavorato anche in televisione, interpretando il ruolo di Mat nella prima stagione di The Wheel of Time, e ha lavorato come produttore in film come Good Boy.

Romina Cocca nel ruolo della signora De La Vega: pur essendo presente nel film solo per un breve periodo, Romina Cocca ha un impatto notevole nel ruolo della madre di Anna. Lavora regolarmente come attrice dal 2006, apparendo in film e serie televisive, tra cui Yo soy la Juani e Reflections. Più recentemente, è apparsa in due episodi della serie di Sundance Now The Split.

Yadier Fernández nel ruolo del signor De La Vega: Yadier Fernández recita da anni, debuttando in televisione nella serie del 2007 Tras las huellas Caso Alarma. Da lì, l’attore è apparso in vari programmi sia in inglese che in spagnolo, tra cui The Gold, Nido de Mantis e The Mother, prima del suo ruolo in My Oxford Year.

Il mio anno a Oxford è disponibile su Netflix.