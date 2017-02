Justice League: Batman contro i Parademoni (?) – foto

Di tanto in tanto, Zack Snyder condivide del materiale succulento dai suoi film e in questo caso il regista ha diffuso un’immagine dalla post produzione di Justice League in cui vediamo Batman in azione. Delle tante cose negative che si sono dette su Batman v Superman Dawn of Justice, si è senza dubbio salvata la rappresentazione del Cavaliere Oscuro e in particolare le coreografie dei suoi combattimenti, realizzate da Guillermo Grispo.

Nell’immagine a seguire potete vedere proprio un momento di un combattimento di Batman contro quelli che potrebbero essere i Parademoni, soldati di Darkseid. Chiaramente non c’è ufficialità in merito, né possiamo dedurlo con esattezza dall’immagine troppo sfocata.

Secondo quanto riportano i fumetti, il gruppo di eroi al completo, sette per la precisione, che compone la classica Justice League comparirà, forse, soltanto alla fine del film diretto da Zack Snyder, dal momento che Green Lantern non ha ancora un volto nel DCEU.

Justice League sarà diretto ancora una volta da Zack Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.