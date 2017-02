The Batman: Matt Reeves abbandona la regia

Ad appena una settimana di distanza dall’annuncio che avrebbe diretto The Batman, Matt Reeves lascia il progetto Warner Bros. Non sono certe le cause dell’abbandono del regista ma sembra che Reeves fosse ancora troppo impegnato con War of the Planet of the Apes per prestare la giusta attenzione al nuovo film sul Cavaliere Oscuro.

A questo punto la Warner Bros sarà già in cerca di un nuovo nome per il film che vedrà protagonista Ben Affleck.

The Batman (titolo provvisorio) sarà prodotto da Ben Affleck e Geoff Johns che firmano anche la sceneggiatura. Nel cast J.K. Simmons sarà Jim Gordon e Joe Manganiello sarà Deathstroke.

Fonte: THR