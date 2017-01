Justice League: Henry Cavill indossa il costume nero di La morte di Superman?

Dopo la tragica morte cinematografica avvenuta nel finale di Batman V Superman Down of Justice si è a lungo vociferato della possibilità che Clark Kent aka Kal-El potessero fare la sua ricomparsa all’interno di un cinecomics appartenete al DCEU, ipotesi divenuta certezza dopo l’annuncio ufficiale che Henry Cavill avrebbe avuto modo di comparire nuovamente nell’atteso Justice League, nonostante al momento il personaggio di Superman sia stato quasi del tutto escluso dalla strategia promozionale messa in atto dai vertici DC per pubblicizzare già da ora la nuova pellicola, fatta eccezione che per alcuni recenti release grafici. Tuttavia ciò non ha assolutamente fermato la fantasia speculativa dei fan, molti dei quali si sono chiesti se Cavill avrebbe avuto modo di vestire la celebre tuta in nero proveniente direttamente da La morte di Superman, possibilità che ora comincia a farsi certezza grazie a una foto – in realtà abbastanza sfocata – che ha iniziato a fare il giro della rete tramite Instagram per essere poi pubblicata da CinemaComics (e ripresa anche da Screen Geek), nella quale viene mostrato l’attore con indosso un sospetto costume di colorazione scura.

La fotografia incriminata – e di cui l’autenticità potrebbe al momento risultare alquanto dubbia – mostra quello che pare proprio Henry Cavill nelle vesti di Superman, con indosso una tuta dalle tinte molto scure, mente la sua figura si staglia dinnanzi a una città. Poiché i pochi prodotti promozionali finora rilasciati a proposito di Justice Legaue in cui compare il personaggio di Superman appaiono impostati secondo una struttura grafica abbastanza classica, la presenza di un tale livello di sfocatura in quest’immagine potrebbe forse rivelare la sua natura di falso, come se il suo ideatore avesse voluto nascondere un possibile ritocco grafico al colore della tuta. Al momento non si hanno sufficienti informazioni per confermare o smentire questa possibilità.

Justice League: una foto dal set conferma Central City

Qualora la presenza di Superman abbigliato con l’iconica tuta nera di La morte di Superman dovesse essere confermata, allora sarà davvero molto interessante vedere come il regista Zack Snyder deciderà di includere il personaggio e questa sua condizione all’intento della narrazione di Justice League, soprattutto sarà necessario capire quale tipo di eventuale giustificazione verrà data circa questo nuovo abbigliamento legato al personaggio. Tuttavia ciò a cui stiamo assistendo potrebbe benissimo essere lo scherzo di qualche buontempone, o peggio ancora, un’infida trovata pubblicitaria per aumentare l’attesa attorno a questo nuovo ambizioso progetto.

CORRELATI:

Ecco il primo trailer di Justice League dal Comic Con

Justice League sarà diretto ancora una volta da Zack Snyder ed è previsto per il 10 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.

Fonte: CinemasComics