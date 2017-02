Batman: cinque storie da ridere del Cavaliere Oscuro

5 Batman #66 – “The Joker’s Comedy of Errors”

Il numero, uscito nel 1951, non è certo memorabile. Il Joker vede un suo piano malvagio fallire miseramente in pubblico e giura vendetta a Batman. La cosa buffa di questo numero è che viene ripetuta in continuazione la parola “boner” (in italiano può significare erroraccio, o anche erezione).