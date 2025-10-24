Maria Esposito conquista il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma

Maria Esposito ha portato alla Festa del Cinema di Roma 2025 Io sono Rosa Ricci (qui la nostra recensione), il film prequel di Mare Fuori diretto da Lyda Patitucci. Con lei, sul red carpet della cavea dell’Auditorium, oltre alla regista, anche Raiz, che torna nel ruolo di Don Salvatore Ricci, e Andrea Arcangeli.

Viene presentato oggi alla 20ª Edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, Io Sono Rosa Ricci di Lyda Patitucci con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz.

Io Sono Rosa Ricci è prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, prodotto da Roberto Sessa e uscirà nelle sale il 30 ottobre distribuito da 01 Distribution. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Regione Campania – FCRC.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. La fotografia è a cura di Valerio Azzali, il montaggio di Valeria Sapienza, la scenografia di Carmine Guarino e i costumi di Rossella Aprea. Il film è ispirato alla serie Mare Fuori ideata da Cristiana Farina e scritta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu.

Il brano dei titoli di coda “Vàttelo!” è scritto e interpretato da Gennaro “Raiz” Della Volpe e Silvia Uras, musica di Paolo Baldini DubFiles.