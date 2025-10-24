The Elixir, la spiegazione del finale: il virus zombie è stato contenuto?

The Elixir (Abadi Nan Jaya) di Netflix è un film horror indonesiano sugli zombie che racconta di un’epidemia di zombie in un pittoresco villaggio di campagna. La narrazione segue le vicissitudini di una famiglia che si trova in pericolo. Quando Dimin, il capo della Wani Waras Herbal Company, decide di rischiare con un nuovo prodotto a base di erbe chiamato “Abadi Nan Jaya”, si verificano risultati inaspettati che danno inizio all’epidemia di zombie nella zona rurale. La sua seconda moglie, Karina, e sua figlia, Kenes, sembrano avere difficoltà emotive. Il marito di Kenes, Rudi, e suo figlio Raihan rimangono con lei mentre l’azienda spera di migliorare le sue prospettive.

Anche Bambang, il figlio di Dimin, affronta i suoi problemi mentre vede i membri della sua famiglia allontanarsi. Con relazioni travagliate e mosse commerciali rischiose, l’epidemia di zombie costringe la famiglia a sopravvivere a tutti i costi. Man mano che la narrazione raggiunge la sua fase finale, i personaggi principali si trovano ad affrontare sfide che non avrebbero mai immaginato, lasciandoli in una situazione precaria in cui devono fare scelte difficili per sopravvivere. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede in The Elixir?

La narrazione inizia durante una cerimonia di circoncisione in cui una ragazza di nome Ningsih lavora come cameriera. Un SUV irrompe nella cerimonia e il conducente sembra comportarsi come uno zombie. La narrazione si sposta a cinque ore prima, quando ai dipendenti della Wani Waras, una fabbrica di prodotti medici, vengono consegnati dei campioni di un nuovo prodotto con la richiesta di consegnarli al capo e alla signora Grace. Uno dei corrieri porta un pacco in una grande casa per il capo. Vengono presentati una donna di nome Kenes, il suo figlioletto Raihan e suo marito Rudi. Un uomo anziano di nome Dimin beve il campione che gli è stato portato in precedenza e si scopre che in realtà è una giovane donna, il marito di Karina. Kenes e la sua famiglia fanno visita all’anziano, che è suo padre e proprietario della Wani Waras Herbal Company.

Sembra avere un problema con Karina, poiché è la seconda moglie di suo padre. Dimin nota che dopo aver bevuto il campione di erbe Wani Waras appare più giovane allo specchio. Il proprietario sostiene che la sua azienda sta perdendo denaro e che dovrebbe accettare un’offerta da Nusa Farma. Dice che il fattore principale di un nuovo accordo sarà un prodotto simile a un elisir, chiamato “Abadi Nan Jaya”, che garantisce la giovinezza. Kenes rivela che lei e Rudi stanno divorziando e si scopre che Karina è l’ex migliore amica di Kenes. Il proprietario inizia a tossire sangue e cade a terra. I membri della famiglia cercano di tirarlo su, ma l’uomo si trasforma in uno zombie e inizia a uccidere. Bambang spara a suo padre quando questi lo attacca e il proprietario muore, dopodiché Rudi chiede ad Aris, un dipendente dell’azienda, di chiamare la polizia.

Il pericolo degli zombie comincia a diffondersi. Si scopre che è stato Aris a trasformarsi in uno zombie e a irrompere nella cerimonia all’inizio della narrazione. Nel frattempo, Karina, Rudi, Raihan e la domestica Mbok cercano di fuggire, separandosi da Kenes e Bambang. Mbok dice che possono fuggire dalla casa del capo del villaggio, ma si scopre che è la casa delle cerimonie e gli zombie uccidono Mbok. Kenes e Bambang arrivano e vedono che tutti alla cerimonia si sono trasformati in zombie. Rudi, Karina e Raihan si rifugiano all’interno della casa. Rudi viene attaccato, ma riesce a difendersi. In fretta e furia, Bambang e Kenes hanno un incidente con la loro auto a causa di un camion in arrivo. Gli zombie sulla strada attaccano le persone del camion, e Kenes e Bambang si dirigono alla stazione di polizia per vedere se possono sopravvivere.

Alla casa delle cerimonie, Rudi inizia a trasformarsi e attacca suo figlio, ma Karina lo colpisce alla testa con una bottiglia per difendere il ragazzo. I fratelli Kenes e Bambang vanno alla stazione di polizia per chiedere aiuto. Karina dice a Raihan di essere coraggioso, poi Ningsih entra in casa, dato che è sua. Ningsih chiama il suo amante, l’agente di polizia Rahman, per informarlo della situazione. Rahman è scioccato alla vista degli zombie e chiama la polizia di Sleman per chiedere aiuto. Karina chiama Kenes e le fa parlare con Raihan, poi la informa del destino di Rudi. Gli zombie attaccano la stazione mentre il virus si diffonde rapidamente. Al tramonto, Rahman e i fratelli indossano equipaggiamenti protettivi e si armano. I tre umani vengono improvvisamente circondati dagli zombie.

Proprio mentre Kenes, Bambang e Rahman stanno per essere uccisi, un tuono squarcia il cielo, facendo alzare lo sguardo agli zombie. Si scopre così che gli zombie possono essere distratti dai tuoni e dalla pioggia. Ningsih, Karina e Raihan se ne vanno in moto. Bambang e Rahman si rifugiano nella stazione, ma Kenes rimane bloccata fuori. Entra quindi in un camion per proteggersi dagli zombie. Kenes vede suo figlio, Karina e Ningsih e si unisce a loro. Quando gli zombie tornano, le tre donne e il bambino entrano di nuovo nel camion per proteggersi. Karina prende il volante e guida attraverso il muro dell’edificio della stazione di polizia.

Il finale di Elixir: Kenes è viva o morta?

La storia raggiunge un punto di tensione quando gli zombie iniziano ad attaccare la stazione di polizia. Una volta usciti dalla stazione di polizia, Kenes, Karina e Raihan iniziano a pianificare la loro fuga da quel luogo temibile. Mentre gli zombie continuano ad attaccare, le due donne e il bambino si trovano in una situazione difficile, senza alcuna possibilità di vittoria. A causa dei fuochi d’artificio sparati dall’interno della stazione, gli zombie vengono temporaneamente distratti, il che dà a Kenes un po’ di tempo per pensare al piano. Mentre corrono verso l’altro lato della strada, lontano dalla stazione, raggiungono un luogo appartato senza zombie e sembrano diventare ottimisti. Tuttavia, una rivelazione scioccante diventa motivo di preoccupazione. Kenes vede che la sua mano è stata morsa e va in stato di shock.

Sulla base della sua esperienza nella lotta contro gli zombie e vedendo come suo padre e gli altri si sono trasformati, si rende conto che non può impedire a se stessa di trasformarsi in un mostro. A questo punto il suo istinto materno prende il sopravvento e lei si rende conto con tristezza che non potrà più stare con suo figlio. Questo la mette in una situazione difficile, con solo pochi secondi a disposizione prima di perdere il controllo del suo corpo e della sua anima. Abbraccia Raihan con emozione e gli dice addio, anche se lui la supplica di restare con lui. Il ragazzino, coinvolto nell’orrore, capisce finalmente che questa è probabilmente la sua ultima occasione per legare con sua madre. Kenes si riconcilia quindi con la sua ex migliore amica, Karina, e la abbraccia, dicendole di prendersi cura di suo figlio.

Questo è un momento commovente, poiché richiama il momento in cui lei aveva detto a Karina al telefono di prendersi cura di Raihan nel caso in cui fosse morta. Lei tiene in mano un fuoco d’artificio e distrae gli zombie mentre Karina e Raihan fuggono su una moto. Poi, Kenes, in un campo aperto, si spara alla testa prima che gli zombie la attacchino. Così, Kenes sacrifica la propria vita di fronte alla morte inevitabile. Muore come essere umano, madre e amica, senza trasformarsi in un mostro.

Karina e Raihan sopravvivono? Come?

Karina e Raihan fuggono in moto e riescono a sfuggire all’assalto degli zombie nel villaggio. Con i loro familiari morti, ora si ritrovano ad avere solo l’un l’altra come sostegno emotivo. La mattina dopo, in una giornata nuvolosa, i due raggiungono un’autostrada in un’altra parte della regione e percorrono la strada deserta. Tuttavia, uno zombie li vede allontanarsi, indicando che non sono veramente fuori pericolo. Sebbene la loro storia finisca a questo punto, la narrazione fornisce indizi sufficienti per determinare se sopravviveranno o meno. Il fatto di trovarsi all’aperto su una moto dà loro il vantaggio della velocità. Hanno il vantaggio dello spazio e del tempo, oltre ad essere lontani dalla regione in cui si è verificata l’epidemia iniziale del virus zombie. Presumibilmente possono prendersi del tempo per confortarsi a vicenda e persino procurarsi delle provviste per il loro viaggio.

Dato che Karina ha promesso a Kenes in fin di vita che si sarebbe presa cura di Raihan, si può presumere che farà tutto il possibile per salvare il ragazzo da qualsiasi pericolo. Una volta che i due avranno ritrovato la loro stabilità emotiva, probabilmente riusciranno a trovare il modo di sopravvivere. Probabilmente andranno in luoghi appartati e isolati e continueranno a vivere. Dato che Karina sa già come attaccare e neutralizzare gli zombie, potrà mettere a frutto le sue conoscenze. Dato che uno zombie li ha avvistati sull’autostrada, è probabile che vengano attaccati prima piuttosto che poi. Tuttavia, Raihan e Karina avranno probabilmente un aiuto sufficiente per organizzare un contrattacco. Uno degli elementi principali che li aiuterà a sopravvivere è il fatto che possono usare la pioggia, la velocità e i tuoni contro gli infetti. Quindi, Karina e Raihan riusciranno molto probabilmente a sopravvivere se resteranno uniti e manterranno un atteggiamento ottimista e calmo.

Ningsih e Rahman sono morti? Bambang è morto?

Uno dei momenti più strazianti arriva all’inizio della narrazione, dopo che gli zombie hanno attaccato la stazione di polizia approfittando dell’apertura creata dal camion guidato da Karina. Le persone del camion si uniscono ai due uomini alla stazione. Tuttavia, Bambang è ferito e non può muoversi a causa di un oggetto pesante sulla gamba. Gli zombie attaccano la stazione mentre Bambang e Rahman iniziano a sparare contro di loro. Tuttavia, trovano difficile contenere l’attacco incessante. A questo punto della storia, le cose prendono una piega scioccante, portando a conseguenze mortali. Uno zombie morde Ningsih al braccio e lei cerca disperatamente di liberarsi dalla sua presa. Tuttavia, non riesce a farlo prima che il morso lasci un segno indelebile sul suo corpo.

Vedendo la sua amata in pericolo, Rahman corre a salvarla. Cerca di fare tutto ciò che è in suo potere per combattere i mostri, ma viene sopraffatto dagli zombie, che lo mordono da tutte le parti. Bambang, incapace di muoversi, si offre di rimanere alla stazione per aiutare sua sorella, suo nipote e Karina a fuggire. Nonostante le loro suppliche e i loro tentativi di aiutarlo a uscire dalla sua situazione, si rende conto che è inutile. Capisce che deve essere superiore e dice loro che non vuole più scappare dai suoi problemi. Questo è un momento toccante che porta alla redenzione di Bambang. Dopo essere stato ridicolizzato per essere un perdente e insultato da suo padre, riesce a redimersi nei suoi ultimi momenti.

Lo zombie di Rudi attacca tutti e Karina gli spara per neutralizzarlo. Gli amanti Rahman e Ningsih incontrano la loro fine quando il ragazzo finalmente chiede alla sua amata di sposarlo nei loro ultimi momenti. Mentre gli zombie li attaccano, lui tira fuori l’anello e lo infila al dito della sua amata. Vengono orribilmente morsi dagli zombie da tutte le parti mentre si fidanzano. Bambang dice agli altri di andarsene e tiene in mano un fuoco d’artificio. Lo lancia contro il camion che perde carburante, facendolo esplodere, con molti zombie ancora all’interno. L’esplosione causa la morte coraggiosa di Bambang, ma neutralizza anche molti zombie allo stesso tempo.

Grace è stata contagiata da Abadi Nan Jaya? Il virus zombie si diffonde?

Nella scena a metà dei titoli di coda, una donna in un appartamento di un grattacielo parla con suo marito e dice che Dimin, il proprietario di Wani Waras, non ha ancora risposto. Si scopre che la donna è la signora Grace, quella che aveva ricevuto un pacco da Wani Waras in precedenza. Si può presumere che lei sia in realtà la proprietaria della società rivale, Nusa Farma, che cerca di acquisire Wani Waras grazie alle sue risorse superiori. In precedenza, Dimin aveva sperato che il prodotto a base di erbe Abadi Nan Jaya avrebbe portato la sua attività a nuovi livelli e avrebbe anche impedito che venisse acquisita. Grace riceve quindi il pacco nell’ambito delle trattative in corso, ma non ottiene alcuna risposta da Dimin. Si scopre anche che Grace vive principalmente a Giacarta grazie alla sua ricchezza. Poiché risiede in città, entrerà in contatto con molte più persone rispetto al suo omologo Dimin, la cui influenza era principalmente nelle zone rurali.

Il marito di Grace le dice di prepararsi per il volo. Si scopre che Grace ha già preso il campione di Abadi Nan Jaya e inizia a sentirsi più giovane, il che indica che presto si trasformerà in uno zombie. Questo fa pensare a una situazione spaventosa, perché si può presumere che Grace salirà a bordo di un aereo mentre è infetta dal virus. Quindi, molto probabilmente infetterà tutti i passeggeri. Se non sull’aereo, potrebbe infettarsi mentre va all’aeroporto, il che renderà vulnerabili le persone per le strade di Giacarta. Poiché le persone non avranno idea del motivo per cui gli infetti iniziano a mordere gli altri, molto probabilmente si faranno prendere dal panico, rendendo la situazione ancora più pericolosa. Questo indica sicuramente lo scenario più probabile, ovvero che Giacarta, e alla fine il resto del Paese, saranno infettati dal virus zombie, spingendo il Paese verso un’apocalisse.

Il virus zombie può essere contenuto? Come?

Il contenimento o il controllo del virus zombie è uno degli elementi più importanti della storia. Poiché il virus rischia di diffondersi in tutto il Paese e causare livelli di distruzione mai visti prima, spetterà al governo e all’esercito contenerne in qualche modo la diffusione. Poiché la storia stabilisce che gli zombie reagiscono ai rumori forti, guardano verso l’alto durante i tuoni e smettono di attaccare gli esseri umani durante la pioggia, ciò dimostra che hanno dei limiti intrinseci. Poiché la pioggia è una misura di sicurezza temporanea, possiamo presumere che Karina, che ne è a conoscenza, ne parlerà a qualcuno dell’esercito o del governo. Il governo potrebbe quindi esplorare opzioni come la pioggia artificiale e altre tattiche diversive per affrontare le sfide poste dagli zombie.

Presumibilmente, le persone saranno trasferite in zone più sicure utilizzando rumori forti e pioggia artificiale come diversivo. Ciò darà al governo e alla comunità scientifica il tempo di sviluppare un antidoto per il virus e distribuirlo alla popolazione. Sebbene le vittime civili saranno piuttosto numerose durante la fase iniziale dell’apocalisse zombie, le fasi successive potrebbero portare qualche speranza alla popolazione. Pertanto, la possibilità di contenere il virus zombie dipende dalla volontà della popolazione, dall’uso efficace dell’intelligence e dalla forza fornita dal governo, con l’assistenza della comunità scientifica. Sebbene la narrazione non tratti le conseguenze dell’incidente di Grace, si può presumere che la popolazione troverà un modo per liberarsi.