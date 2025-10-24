Il Mostro, la spiegazione del finale: chi è l’assassino?

Il mostro è la serie tv italiana Netflix che racconta una serie di raccapriccianti omicidi avvenuti in Italia, nella regione di Firenze, nell’arco di 17 anni. Il killer, soprannominato “Il mostro”, prende di mira giovani coppie in auto, terrorizzandole e uccidendole senza pietà. Man mano che il numero delle vittime aumenta, la polizia si impegna nella caccia a questo killer enigmatico e sfuggente.

La serie (la nostra recensione) offre molteplici punti di vista dei personaggi direttamente o indirettamente coinvolti nelle indagini, esplorando il modo in cui il Mostro prendeva di mira le donne e le potenziali motivazioni dietro questi atti. Coprendo un arco temporale che va dagli anni ’50 agli anni ’80, la serie approfondisce decenni di segreti, inganni e violenze, mentre le forze dell’ordine e le altre parti interessate si sforzano di smascherare l’assassino. Mentre la narrazione giunge alla conclusione, i poliziotti cercano di fermare immediatamente gli omicidi e la verità sul killer rimane nell’ombra. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede ne Il Mostro?

La narrazione inizia il 19 giugno 1982 a Baccaiano di Montespertoli, Firenze. Paolo e la sua ragazza parcheggiano sul ciglio della strada per un momento di intimità, ma vengono brutalmente uccisi a colpi di pistola da un uomo mascherato vestito di nero. La ragazza muore, ma il team medico arriva e trova Paolo ancora vivo. La polizia arriva sulla scena e si rende conto che un assassino ha colpito di nuovo, prendendo di mira specificamente le donne. L’assistente procuratore distrettuale Silvia Della Monica conforta i genitori della vittima femminile quando arrivano sulla scena. Un poliziotto di nome Vincenzo rivela che anche il ragazzo non è sopravvissuto. Silvia dichiara falsamente alla stampa che “Il Mostro” ha colpito ancora, ma Paolo, in punto di morte, ha fornito una descrizione dettagliata del suo aspetto fisico. Silvia trova modalità operative simili in casi passati risalenti al 1974 e al 1981, ma decide di indagare ulteriormente per trovare altri indizi.

Gli omicidi indicano l’uccisione di coppie e rituali eseguiti sulle parti pubiche delle donne. Viene stabilito un collegamento con un caso avvenuto a Signa nel 1968, in cui gli amanti Barbara Locci e Antonio Lo Bianco furono uccisi in un’auto con una pistola simile. La polizia decide di indagare su Stefano Mele, colui che ha confessato di aver ucciso sua moglie Barbara e il suo amante Antonio. Nel 1960, Stefano e Barbara affittarono una delle stanze della loro casa a Salvatore, che provò un interesse sessuale per quest’ultima. Nel 1968, Barbara e il suo amante, Antonio, hanno un rapporto intimo in auto, mentre il figlio piccolo di lei, Natalino, è ancora nel veicolo. I due amanti vengono seguiti e uccisi da un uomo mascherato durante un atto intimo, ma il bambino viene lasciato in vita. Nel 1967, Francesco, il fratello di Salvatore, si interessa a Barbara, dando inizio a una relazione.

Nonostante Stefano scopra la relazione, Francesco e Barbara continuano a frequentarsi. Nel 1982, Francesco, teso, lascia la sua casa e guida fino a una zona isolata per nascondere la sua auto. La polizia perquisisce la sua casa dopo essere stata fatta entrare dalla moglie. Viene arrestato dalla polizia, che lo interroga su Paolo e Antonella. Egli nega di essere coinvolto, ma la polizia fa intervenire Stefano, che accusa pubblicamente Francesco di aver ucciso Barbara. Il procuratore distrettuale Silvia lo interroga sul suo passato, compresa l’aggressione alla moglie. La moglie di Francesco fornisce un alibi al marito per la notte della morte di Barbara. Francesco viene incarcerato per gli omicidi. La narrazione si sposta al 1983 a Giogoli, Firenze, dove una coppia gay tedesca viene brutalmente uccisa a colpi di pistola da un uomo mascherato, indicando che il Mostro è ancora a piede libero.

Nel 1984, la polizia si reca a casa dei Mele, dove interroga sia Giovanni, il fratello di Stefano, che Stefano stesso. Quando viene interrogato, Giovanni nega di essere il Mostro, ma la polizia si rende conto che non ha un alibi. La polizia sostiene che Giovanni abbia costretto Stefano a fuorviare la polizia dichiarandosi colpevole dell’omicidio e poi indicando Francesco per distogliere l’attenzione dalla famiglia. Giovanni e Piero vengono incarcerati perché sospettati di essere coinvolti nell’omicidio di Barbara. Il 29 luglio 1984, a Boschetta, una coppia si abbandona a un rapporto intimo in una zona appartata dell’auto. Vengono brutalmente uccisi da un uomo mascherato, che poi taglia via la zona pubica della ragazza. Il Mostro sembra essere ancora a piede libero.

La polizia si rende conto che Natalino è l’unico ad aver visto l’assassino in tutti questi anni. Viene portato sulla scena dell’omicidio di sua madre per vedere cosa riesce a ricordare. Dice alla polizia che ha solo raccontato ciò che gli era stato insegnato in passato. La sua memoria torna alla notte dell’omicidio, dove si scopre che in realtà ha visto qualcuno nascosto dietro un cespuglio. La polizia bussa alla porta di Salvatore Vinci e setaccia il posto alla ricerca di indizi. Trovano alcune riviste oscene, una corda e vestiti macchiati di sangue, insieme a vestiti con residui di polvere da sparo. Trovano anche una torcia simile a quella portata dal Mostro.

Chi è il Mostro?

Il mistero centrale della serie è l’identità dell’assassino conosciuto solo come “Il Mostro”. I poliziotti e le altre parti interessate spingono oltre i loro limiti per restringere il campo delle possibili identità dell’assassino. Sebbene la narrazione non riveli esplicitamente l’identità dell’assassino, suggerisce alcune possibilità su chi potrebbe essere. Vale la pena notare che gli eventi della serie si svolgono da diverse prospettive e nessuna di esse può essere considerata attendibile. Sembra che il candidato più probabile in questo caso, secondo la trama, sia Salvatore, il fratello di Francesco. Nel 1958, Salvatore torna a casa dopo il servizio militare.

Sembra avere una relazione con un ragazzo di nome Sasà, per cui suo padre lo ridicolizza. Salvatore è costretto a perseguire invece la sorella del suo amante. La aggredisce sessualmente per dimostrare la sua “virilità”, il che la porta a rimanere incinta. Nel 1959, perseguita le coppie nei boschi e ha problemi con la sorella del suo amante, Barbarina. Lui sostiene di possederla, ma lei si rifiuta di accettarlo. Nel 1960, a Signa, Salvatore affitta una stanza da Stefano e Barbara. Prende l’abitudine di guardarli mentre fanno sesso, ma Stefano non mostra alcuna esitazione nell’essere osservato. Più tardi, Salvatore e Stefano hanno un rapporto orale. Salvatore minaccia Barbara e le dice di non rivelare a nessuno la sua relazione con Stefano. Barbara ammette di essere incinta, dopodiché Salvatore se ne va, perché si sente a disagio.

Nel 1974 Salvatore trascorre del tempo con sua moglie, Rosina Massa. Ha problemi nella sua vita coniugale. Costringe sua moglie a fare sesso con uno sconosciuto in modo da poter praticare il voyeurismo. Rosina trova difficile sostenere il suo matrimonio. Salvatore lavora come riparatore e un giorno, quando torna a casa, scopre che sua moglie e i suoi figli se ne sono andati. Si arrabbia e poi perseguita una coppia in macchina, uccidendoli. Nel 1968, Salvatore cerca di convincere Barbara che lui “la possiede”, ma lei rifiuta, dicendo che preferisce Francesco. Salvatore convince quindi Stefano che sua moglie deve essere uccisa. I due uomini seguono l’auto e uccidono gli amanti. L’avvocato con i poliziotti deduce che ogni volta che Rosina lasciava Salvatore, il Mostro uccideva delle persone.

Quando le viene chiesto del 1968, Rosina dice che suo marito non era con lei la notte dell’omicidio di Barbara e Antonio. Gli dicono che tutti i crimini del Mostro sono stati commessi usando una Beretta calibro 22, serie 70, e che undici di queste pistole sono state vendute nella città natale di Salvatore, Villacidro. Una delle undici pistole non viene mai ritrovata e si dice che appartenga a un parente di Salvatore emigrato nei Paesi Bassi. Questi indizi, insieme al fatto che gli omicidi sono cessati dopo la sua comparizione in tribunale, indicano in parte che potrebbe essere lui il Mostro. Anche altre persone potrebbero essere l’enigmatico assassino. Il fratello di Stefano, Giovanni Mele, spicca in questo caso per la sua ossessione di controllo sul corpo delle donne.

Nel 1968, Giovanni vede Barbara e Francesco durante un appuntamento. La famiglia insulta Stefano per il comportamento di sua moglie e Giovanni dice al fratello che sua moglie deve essere uccisa. Giovanni, Piero e Stefano seguono Barbara e Antonio in macchina. Poi, Giovanni spara agli amanti. Stefano accetta di essere condannato all’ergastolo dopo essere stato costretto dal fratello. Nel 1984 porta la sua ragazza nel luogo in cui una coppia è stata uccisa nel 1974 e ricrea gli omicidi con un coltello finto. Dimostra di conoscere molto bene l’omicidio del passato. La sua ragazza gli chiede di accompagnarla a casa, ma lui risponde che prima deve andare in un altro posto. Parcheggia l’auto vicino a un cimitero e cerca di avere un rapporto intimo con la sua ragazza, Iolanda, che però rifiuta. Lui si allontana, ma lei nota una corda e delle riviste per adulti nel bagagliaio della sua auto.

Iolanda scappa immediatamente e si mette in salvo prima che Giovanni la veda. Va dalla polizia e dice loro che Giovanni potrebbe essere l’assassino. Questi indizi suggeriscono la possibilità che anche Giovanni possa essere il Mostro. Nella vita reale, sia Giovanni che Salvatore sono stati interrogati dalla polizia per il loro possibile coinvolgimento negli omicidi, ma sono stati rilasciati perché gli omicidi sono continuati mentre erano sotto il controllo della polizia. Pertanto, l’identità del Mostro è un segreto che potrebbe non essere mai svelato, anche se la serie presenta prove convincenti a carico di Salvatore e Giovanni.

Perché Salvatore è libero?

La polizia dice che Salvatore è ufficialmente indagato per l’omicidio della sua prima moglie, Barbarina, nel 1960. Si scopre che nel 1960 Salvatore, la sua amante Sasà e un altro uomo hanno trovato Barbarina morta per suicidio. Nel 1988, alla Corte d’Assise, Stefano viene chiamato a testimoniare. Dice di non ricordare i dettagli su se Salvatore abbia confessato o meno l’omicidio della sua prima moglie, Barbarina. Salvatore esce dal tribunale da uomo libero per mancanza di prove. Verso la fine della serie, viene rivelato attraverso delle scritte sullo schermo che Salvatore è scomparso nel 1988 e nessuno lo ha più visto. Salvatore viene poi visto andare in una vecchia casa e più tardi camminare di notte con una torcia frontale nello stile del Mostro.

La mancanza di prove e il rifiuto di Stefano di rilasciare dichiarazioni contro il suo ex amante, Salvatore, sono stati i motivi principali che gli hanno permesso di ottenere la libertà. Nonostante il suo possibile coinvolgimento in crimini brutali, in particolare stupro e omicidio, se la cava semplicemente perché le circostanze gli sono favorevoli. Si può dire che la polizia non sia riuscita ad arrivare al nocciolo dell’indagine, motivo per cui non c’erano prove utilizzabili contro Salvatore. L’ossessione sessuale di Stefano per Salvatore rende anche possibile che quest’ultimo abbia una sorta di controllo sul primo.

Pietro Pacciani è una persona di interesse?

Nel 1985, un uomo sconosciuto scrive alla polizia per interrogare un concittadino nato a Vicchio. L’uomo dice che l’individuo è stato incarcerato per quindici anni per l’omicidio della sua ragazza ed è molto talentuoso e scaltro. La lettera anonima afferma anche che è un contadino con grandi scarpe e un intelletto ancora più grande, e che l’uomo tiene sotto controllo sua moglie e i suoi figli, non permettendo loro di uscire. Il nome dell’uomo viene rivelato essere Pietro Pacciani. La narrazione si conclude a questo punto, lasciando il destino di Pietro in sospeso. Il fatto che Pietro abbia una storia di istinti e atti violenti rende probabile che possa essere una persona di interesse.

Sebbene non sia stato approfondito nella serie, nella vita reale, nel 1994, Pietro è stato condannato per l’omicidio di sette coppie. La sua condanna è stata annullata e è stato ordinato un nuovo processo. La polizia sospettò quindi di un gruppo guidato da Pietro, ma questi morì prima del secondo processo. Pertanto, i parallelismi tra la serie e la realtà ci dicono che Pietro divenne effettivamente una persona di interesse nelle indagini sul Mostro. Nella serie non viene rivelato molto sulle sue convinzioni, ma il fatto che tratti le donne in modo controllante e cerchi di esercitare il suo dominio dimostra che potrebbe avere motivi reali per commettere gli omicidi.

Chi ha ucciso Barbara? Perché?

Sebbene il Mostro abbia ucciso diverse donne durante la sua vita, il caso di Barbara è centrale nel mistero della serie. La sua morte è vista da molteplici prospettive, il che suggerisce che il suo vero assassino potrebbe essere uno dei diversi potenziali protagonisti. La risposta più ovvia in questo caso è Francesco. Nel 1982, dopo essersi riunito con suo figlio, Stefano rivela che Francesco ha effettivamente ucciso sua moglie a causa della relazione sentimentale di Barbara con Antonio. Il fatto che Francesco si sia sentito tradito a causa della relazione di Barbara con Antonio dimostra che aveva un motivo valido per ucciderla. La moglie di Francesco denuncia il marito per tradimento, portando al suo arresto. Stefano parla con Salvatore e gli chiede di tornare a vivere in casa, causando il panico in Barbara. Sei mesi dopo, Francesco viene rilasciato dal carcere e Salvatore gli dice che si è “divertito” con Barbara.

Questo provoca una frattura tra Francesco e Barbara. Francesco costringe Stefano ad accompagnarlo in auto per seguire Barbara e Antonio. Poi spara agli amanti e costringe Stefano a sparare di nuovo. Queste versioni dei fatti suggeriscono che Francesco potrebbe essere l’assassino, ma potrebbe anche essere stata un’idea di Stefano, che potrebbe essere diventato un marito geloso. È anche possibile che Barbara sia stata uccisa da Giovanni o Salvatore. Come accennato in precedenza, anche i due uomini hanno forti motivazioni per uccidere Barbara. Giovanni la ucciderebbe per orgoglio familiare, mentre Salvatore la ucciderebbe per un contorto senso di possesso sul suo corpo e sulla sua anima. Pertanto, il piccolo mistero dell’omicidio di Barbara, nel quadro più ampio dell’identità del Mostro, rimane irrisolto. Tuttavia, si può presumere che Francesco avesse un legame più profondo con Barbara rispetto agli altri, il che lo rende il killer più probabile.

Perché gli omicidi sono cessati nel 1988?

Verso la fine della serie, viene rivelato attraverso alcune battute sullo schermo che Salvatore è scomparso nel 1988 e che nessuno lo ha più visto. Questo porta alla fine degli omicidi del Mostro, che non si sono mai più verificati. Tuttavia, le battute dicono che potrebbe trattarsi solo di una coincidenza. Non ci sono prove che suggeriscano che la scomparsa di Salvatore abbia portato direttamente alla fine degli omicidi del Mostro. Si può presumere che l’assassino abbia perso la motivazione a continuare a uccidere intorno al 1988. Poiché non è possibile provare che Salvatore sia il Mostro, non è nemmeno possibile provare che gli omicidi siano cessati a causa della sua scomparsa. Altri potrebbero essere il Mostro, ma probabilmente hanno smesso di uccidere per motivi diversi. Il vero assassino potrebbe aver scoperto che la vita familiare era più importante o potrebbe anche aver sviluppato un problema di salute che lo ha costretto ad abbandonare il suo modus operandi.

Il fatto che le indagini reali sul crimine siano continuate ben oltre il 1988 dimostra che l’enigma dell’assassino era ancora vivo. Poiché il vero assassino non è stato arrestato, è anche possibile che sia morto nel corso del 1985, motivo per cui gli omicidi sono cessati improvvisamente. Pertanto, non è possibile individuare con esattezza il motivo alla base della fine del massacro nel 1985. Tuttavia, l’attenzione della serie sulla trama di Salvatore verso la fine, così come sulla sua scomparsa, potrebbe suggerire che egli sia effettivamente l’assassino. Anche se così fosse, non c’è una ragione definitiva dietro la sua decisione improvvisa di non commettere più omicidi. Pertanto, come suggerisce la serie, potrebbe trattarsi solo di una coincidenza.