Il CEO di Netflix Ted Sarandos spiega perché ha abbandonato la battaglia per Warner Bros.

Netflix ha finalmente rotto il silenzio dopo una svolta scioccante nella battaglia per acquisire Warner Bros. Discovery e le sue attività. A dicembre, Netflix ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquistare gli studi Warner Bros. e HBO Max, con diversi comunicati stampa che annunciavano l’entusiasmante fusione. Tuttavia, Paramount Skydance e il suo CEO, David Ellison, erano alle loro calcagna in quella che sembrava una corsa senza fine per superare l’offerta di Netflix e che, alla fine, ha portato alla vittoria di Paramount.

In un’intervista con Bloomberg, il co-amministratore delegato di Netflix Ted Sarandos ha ora rivelato perché ha abbandonato la corsa all’acquisizione di WBD dopo che Paramount ha aumentato la sua offerta. WBD ha rivelato che Paramount aveva aumentato la sua offerta e ha dato a Netflix quattro giorni per rispondere, ma il gigante dello streaming si è ritirato dalla guerra delle offerte, causando uno shock in tutta Hollywood. Non era chiaro a nessuno chi volessero che vincesse.

“Avevamo un margine molto ristretto che eravamo disposti a pagare e abbiamo fatto quell’offerta quando abbiamo concluso l’accordo. Non ci siamo discostati molto da quella cifra, tranne che per il passaggio al contante, che è servito ad accelerare l’accordo. Sono contento di dove siamo arrivati e contento di dove siamo usciti. Abbiamo capito subito, quando giovedì abbiamo ricevuto la notizia che avevano un’offerta superiore e i dettagli dell’accordo. Sapevamo esattamente cosa avremmo fatto“.

Il nuovo accordo della Paramount con la WBD sta causando molte speculazioni, poiché è stato rivelato che la società avrebbe preso in prestito decine di miliardi di dollari per acquisire l’entità mediatica, il che, secondo Sarandos, richiederebbe a Ellison di tagliare 16 miliardi di dollari di costi per evitare il debito, compresa l’eliminazione di migliaia di posti di lavoro. La Paramount ha dovuto pagare 2,8 miliardi di dollari a Netflix per il suo nuovo accordo, poiché la fusione originale era stata annullata.

Alla domanda se la nuova fusione della Paramount debba essere approvata, Sarandos ha dichiarato: “Dovrebbe essere esaminata con grande attenzione, così come sono lieto che la nostra sia stata esaminata con grande attenzione. Dovrebbe essere esaminata con la stessa attenzione. Ricordate, ci è stato chiesto di andare a testimoniare. Sia a me che a David. Io ci sono andato“. La nuova offerta della Paramount era di 31 dollari per azione, il che non rappresentava un aumento significativo. Tuttavia, Sarandos riteneva di avere a che fare con un acquirente irrazionale in Ellison.

“Insolito, sì, insolito, irrazionale, qualunque parola vogliate usare. Sarà affascinante vedere i prossimi passi. Nelle ultime due settimane ho parlato molto di come vedo il futuro. Sono fiducioso nel nostro futuro e credo che non saremo influenzati da tutto questo. Anzi, forse sarà un vantaggio per noi. Ma spero di sbagliarmi, per il bene del settore“.

Non è tutto negativo per il co-CEO di Netflix, che lascia intendere che questa non sarà l’ultima volta che WBD potrebbe essere messa in vendita. Alla domanda se l’asset potrebbe essere nuovamente messo in vendita a breve, Sarandos ha aggiunto: “È possibile. Oppure, se si guarda alla storia della Warner Bros…”.

