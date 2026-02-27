Paramount ha vinto la “guerra delle offerte” contro Netflix: la strada per l’acquisizione di Warner Bros Discovery sembra spianata

In una inaspettata svolta degli eventi, Netflix ha deciso di ritirarsi dalla corsa alle offerte per Warner Bros. Discovery., lasciando di fatto campo libero a Paramount Skydance.

Netflix ha stabilito che adeguarsi all’ultima offerta di Paramount Skydance non avrebbe più avuto senso dal punto di vista finanziario. Pur ritenendo che la transazione proposta avrebbe generato valore per gli azionisti e avrebbe aperto un cammino percorribile per l’approvazione normativa, alla fine ha scelto di non sbilanciarsi troppo, poiché sarebbe stata una mossa finanziariamente irresponsabile.

Sebbene la piattaforma di streaming si sia ritirata dalla corsa, ha comunque elogiato Warner Bros. Discovery e ha chiarito di non nutrire rancore. Netflix ha anche ringraziato il consiglio di amministrazione di WBD per la correttezza dimostrata durante la negoziazione. L’azienda ha aggiunto di aver sempre considerato l’acquisizione come un bonus e non come qualcosa di necessario, quindi alla fine si è dichiarata favorevole a farsi da parte e a consentire a Paramount di vincere la “guerra delle offerte”. Ecco la traduzione di uno stralcio della dichiarazione ufficiale:

La transazione che abbiamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro per l’approvazione normativa. Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per eguagliare l’ultima offerta di Paramount Skydance, l’accordo non è più finanziariamente allettante, quindi ci rifiutiamo di adeguarci all’offerta di Paramount Skydance. Warner Bros. è un’organizzazione di livello mondiale e desideriamo ringraziare David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer e il Consiglio di Amministrazione di WBD per aver condotto un processo equo e rigoroso. Crediamo che saremmo stati dei validi custodi dei marchi iconici di Warner Bros. e che il nostro accordo avrebbe rafforzato l’industria dell’intrattenimento e preservato e creato più posti di lavoro nel settore della produzione negli Stati Uniti. Ma questa transazione è sempre stata un’opzione “nice to have” al giusto prezzo, non un “must have” a qualsiasi prezzo.

Netflix rimane fiduciosa nel suo futuro nonostante abbia perso la guerra delle offerte contro Paramount. Ha evidenziato la crescita che ha registrato nel corso degli anni e non prevede di rallentare a breve. L’azienda ha spiegato che quest’anno prevede di investire circa 20 miliardi di dollari in film e serie TV, assicurando ai propri abbonati un’offerta di contenuti di qualità per il 2026.

Netflix ha annunciato che riprenderà il programma di riacquisto di azioni, rafforzando il suo impegno nei confronti degli azionisti. L’azienda ha dichiarato che continuerà a concentrarsi sulla soddisfazione degli abbonati, sulla crescita redditizia e sui rendimenti a lungo termine.

L’attività di Netflix è sana, solida e in crescita organica, supportata dal nostro catalogo e dal miglior servizio di streaming della categoria. Quest’anno investiremo circa 20 miliardi di dollari in film e serie TV di qualità e amplieremo la nostra offerta di intrattenimento. In linea con la nostra politica di allocazione del capitale, riprenderemo anche il programma di riacquisto di azioni. Continueremo a fare ciò che abbiamo fatto per oltre 20 anni come società quotata in borsa: deliziare i nostri abbonati, far crescere la nostra attività in modo redditizio e generare valore per gli azionisti a lungo termine.

La decisione di Netflix di ritirarsi dalla guerra di offerte contro Paramount sembra aver già dato i suoi frutti sul mercato azionario. In un altro sconvolgente colpo di scena, meno di 24 ore dopo l’annuncio della ritrattazione da parte della società, le sue azioni sono balzate a quasi il 10% durante le contrattazioni after-hours.

Paramount è quindi destinata a vincere, ma dovrà anche pagare a Netflix i 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros. Discovery le deve per essersi tirata indietro rispetto all’accordo stipulato l’anno scorso. Se tutto andrà secondo i piani, il gigante dello streaming riceverà probabilmente il pagamento nel prossimo futuro.