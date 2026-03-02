Harry Potter, Cillian Murphy ribadisce: “Non interpreterò Voldemort”

Le speculazioni sui piani della HBO riguardo a Lord Voldemort nella prossima serie TV di Harry Potter continuano a dominare le conversazioni tra i fan del mondo magico. Sebbene il personaggio non compaia fisicamente nei libri fino al quarto volume, Il calice di fuoco, il suo volto simile a quello di un serpente è visibile sulla nuca del professor Raptor in La pietra filosofale. Una versione più giovane del cattivo, lo studente di Hogwarts Tom Riddle, è anche una parte importante de La camera dei segreti.

Le foto dal set di Harry Potter suggeriscono che la prima stagione conterrà un flashback della notte in cui Voldemort uccise i genitori di Harry. Si tratta di una sequenza riservata a una parte molto più avanzata dei romanzi, e sono circolate voci su tutto, dal doppiatore scelto al possibile ruolo di una donna nei panni di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. Un nome che è però stato ripetutamente citato (anche da Ralph Fiennes, che ha interpretato Voldemort nei film di Harry Potter) è quello di Cillian Murphy, protagonista di Oppenheimer.

Durante una recente intervista con The Times, l’attore irlandese ha però ribadito la sua estraneità alla serie Harry Potter. “Non interpreterò assolutamente Voldemort”, ha dichiarato Murphy. “Potete metterlo in titolo?” Non è una grande sorpresa. Anche se Murphy ha recitato in alcune serie televisive come Peaky Blinders, la serie HBO vede protagonisti principalmente attori che ci si aspetta di vedere sul piccolo schermo, con poche eccezioni. Tenendo presente questo, non sembra probabile che Harry Potter avrà come protagonista un attore di prima grandezza nel ruolo di Voldemort, soprattutto perché si tratterebbe di un impegno di quasi un decennio.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

