La Warner Bros. diventa il primo Studio della storia a stabilire questo importante record al botteghino

Julia Garner in Weapons (2025)
Julia Garner in Weapons

Warner Bros. ha stabilito un record monumentale al botteghino come studio cinematografico, con Weapons che segna la sua ultima uscita di successo. Uscito l’8 agosto, il film horror ha incassato 42 milioni di dollari nel weekend di apertura ed è diventato l’ultimo film dello studio a superare un importante traguardo. Oltre a questo ottimo inizio, il nuovo film horror di Zack Cregger è diventato virale sui social media, ricevendo forti reazioni da parte degli spettatori.

Dopo l’uscita quest’anno di Sinners, Minecraft, F1: The Movie, Final Destination: Bloodlines, Superman e Weapons, la Warner Bros. è diventata la prima casa di produzione nella storia ad avere sei film consecutivi che hanno incassato più di 40 milioni di dollari al botteghino. Inoltre, di questi sei film, la metà sono storie completamente originali.

Cosa significa questo per la Warner Bros.

Analogamente a Weapons, la Warner Bros. ha riscosso un successo generale con gli altri cinque film in uscita nel 2025, in particolare con i titoli originali, che dimostrano un potenziale promettente e un crescente interesse per i nuovi contenuti. Sinners di Ryan Coogler è diventato il film originale con il maggior incasso dopo Coco, superando i 200 milioni di dollari al botteghino nazionale. Ha anche superato Lo squalo come secondo film horror con il maggior incasso al botteghino nazionale.

Sinners è stato il primo film originale a raggiungere il primo posto al botteghino quest’anno, seguito dal film horror di Zack Cregger, molto apprezzato dalla critica. Oltre a questi due, anche F1: The Movie ha ottenuto un grande successo. Con un incasso di oltre 570 milioni di dollari, il film drammatico sullo sport è diventato il film di Brad Pitt con il maggior incasso di tutti i tempi e l’ottavo film più redditizio uscito quest’anno.

