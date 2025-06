Brad Pitt: 10 cose che forse non sai sull’attore

In oltre trent’anni di carriera, Brad Pitt è diventato una delle star di Hollywood più famose di sempre. È una celebrità protagonista dei tabloid e un uomo impegnato, uno degli attori più versatili di sempre ma anche uno di quelli che garantiscono incassi certi. Ha lavorato duro ed è riuscito a guadagnarsi una carriera impressionante, ricca di collaborazioni e titoli di grande prestigio.

I film di Brad Pitt

I film da giovane di Brad Pitt

1. Ha recitato in celebri film. Con il suo ruolo in Thelma e Louise Pitt guadagnò un bel po’ di attenzione, e recitò poi in film come In mezzo scorre il fiume (1992), Kalifornia (1993), e Una vita al massimo (1993). Ma il ruolo importante arrivò con Intervista col vampiro (1994), e da lì la sua carriera fu in ascesa. Seguirono infatti Vento di passioni (1994), Seven (1995), L’esercito delle 12 scimmie (1995), Sleepers (1996), L’ombra del diavolo (1997), Sette anni in Tibet (1997), Vi presento Joe Black (1997), Fight Club (1999), Snatch – Lo strappo (2000), Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (2001), Troy (2004), Ocean’s Twelve (2004), Mr. and Mrs. Smith (2005), Babel (2006), Ocean’s Thirteen (2007), L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007), Burn After Reading (2008), Il curioso caso di Benjamin Button (2008) e Bastardi senza gloria (2009).

I film di oggi di Brad Pitt

Negli ultimi 15 anni Pitt ha invece recitato in The Tree of Life (2011), L’arte di vincere (2011), World War Z (2013), 12 anni schiavo (2013), Fury (2014), La grande scommessa (2015), C’era una volta a… Hollywood (2019), Ad Astra (2019), Bullet Train (2022), The Lost City (2022) Babylon (2022), Wolfs – Lupi solitari (2024) e F1 – Il film (2025).

2. È un produttore premio Oscar. Pitt non si è mai cimentato nella regia, ma oltre alla recitazione ha spesso lavorato come produttore, ottenendo anche importanti risultati. Tra i film da lui prodotti si annoverano The Departed – Il bene e il male (2006), The Tree of Life (2011), L’arte di vincere(2011) e 12 anni schiavo (2013), grazie al quale ha vinto l’Oscar come produttore del Miglior film. Ha poi prodotto anche By the Sea (2015), La grande scommessa(2015), Civiltà perduta (2016), Vice – L’uomo nell’ombra (2018), Ad Astra (2019), Anch’io (2022) e Wolfs – Lupi solitari (2024) e F1 – Il film (2025).

Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista col vampiro

3. Il rapporto tra i due attori non è stato dei migliori. Durante le riprese, sono sorte tensioni tra Tom Cruise e Brad Pitt a causa della presunta scarsa igiene personale di quest’ultimo. Secondo Cruise, il suo collega non usava alcun deodorante e l’odore corporeo che ne derivava era diventato evidente. Il rapporto tra i due sembra però essere migliorato nel tempo ed entrambi si sono detti disponibili a lavorare di nuovo insieme, anche se ad oggi ciò non si è ancora verificato.

Brad Pitt in Fight Club

4. Si è sottoposto ad una particolare operazione per interpretare il suo personaggio. Nel film del 1999 Fight Club Pitt interpreta Tyler Durden, uno dei suoi personaggi più celebri. Nella storia egli è il compare di Edward Norton nell’ideazione del Fight Club, il gruppo di lotta libera clandestina che degenererà poi in un vero e proprio movimento di rivolta. Particolarmente affascinato dal personaggio, Pitt decise di andare da un dentista per farsi volontariamente scheggiare un dente, al fine di conferire al personaggio un aspetto più particolare. In seguito, se lo fece riparare alla fine delle riprese.

Brad Pitt nel thriller Seven

5. Accettò il ruolo con un obiettivo preciso. Nel celebre thriller Seven di David Fincher, Pitt interpreta il giovane e impulsivo detective Mills (inaugurando così la prima di diverse collaborazioni con Fincher). L’attore, però, rivelò di aver accettato il ruolo desideroso di togliersi di dosso l’etichetta da “sex symbol”. Per la parte, dunque, egli cercò di evidenziare gli aspetti meno affascinanti del personaggio. Lo spettatore si trova così dinanzi ad un protagonista assolutamente imperfetto e continuamente incline agli errori, che si riveleranno poi fatali.

Brad Pitt è Achille in Troy

6. Brad Pitt, Troy e le scene di combattimento. Brad Pitt, per Troy, ha dovuto mettersi in forma per interpretare il ruolo di Achille, e parecchio. Infatti, prima di girare il film decise di non utilizzare degli stuntmen o controfigure per le numerosissime scene di battaglia e lotta. Decise però di stringere un patto con Eric Bana: ognuno dei due avrebbe dovuto pagare delle somme prestabilite per ogni colpo accidentalmente dato all’altro. Il prezzo da pagare per un colpo leggero era 50$, e il prezzo di un colpo pesante e doloroso era 100$. Alle fine delle riprese di Troy, Brad Pitt doveva a Eric Bana 750$.

Brad Pitt in F1 – Il film

7. È realmente lui alla guida delle auto da corsa. Per interpretare al meglio il suo ruolo nel film F1 – Il film, Brad Pitt si è immerso in un intenso periodo di preparazione, partecipando a sessioni di guida su circuiti reali sotto la supervisione di tecnici della Formula 1. Sorprendentemente, molte delle scene di corsa più spettacolari lo vedono realmente alla guida: Pitt ha infatti pilotato una monoposto appositamente modificata per le riprese, grazie anche al supporto del team Mercedes. L’attore ha dichiarato di essersi allenato duramente per garantire il massimo realismo alle sequenze, affrontando velocità impressionanti e affinando la sua tecnica al volante. Un impegno che ha stupito persino gli addetti ai lavori.

Brad Pitt, Angelina Jolie e i figli

8. Ha avuto celebri fidanzate. Dopo essere stato fidanzato con attrici del calibro di Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston, nel 2004 Brad Pitt ha incontrato Angelina Jolie sul set di Mr. e Mrs. Smith. Da lì è nato l’amore tra i due, i quali si sono sposati però solo nel 2014 in quanto volevano sposarsi solo dopo che i matrimoni tra persone dello stesso sesso sarebbero diventate legali negli Stati Uniti. Insieme hanno poi avuto tre figli naturali e tre adottati. Tra i figli naturali si annovera Shiloh Jolie-Pitt. Pitt e Jolie hanno però poi divorziato nel 2016, citando differenze inconciliabili e comportamenti tossici.

La nuova fidanzata di Brad Pitt

9. Ha una nuova fidanzata. Dopo il travagliato divorzio da Angelina Jolie, Pitt sembra aver ritrovato la serenità accanto a Ines de Ramon, giovane designer di gioielli con cui è stato avvistato più volte a partire dal 2022. La relazione, inizialmente mantenuta lontana dai riflettori, è stata confermata da diverse apparizioni pubbliche, tra cui eventi mondani e vacanze romantiche. Ines, nota per la sua discrezione, avrebbe contribuito a riportare equilibrio nella vita dell’attore, segnando un nuovo capitolo sentimentale per la star di Hollywood. La coppia continua a destare curiosità, anche per il modo in cui Brad si mostra finalmente più rilassato e felice.

L’età e l’altezza di Brad Pitt

10. Brad Pitt è nato il 18 Dicembre 1963 negli Stati Uniti, a Shawnee, Oklahoma. L’attore è alto complessivamente 1.80 metri.

