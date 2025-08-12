Resident Alien – Stagione 4: spiegazione del finale della serie: minacce finali e nuovi arrivati

Resident Alien – Stagione 4, episodio 10, “The End Is Here”, porta la commedia drammatica fantascientifica di Alan Tudyk a una conclusione emozionante, dando a ciascuno dei suoi personaggi un addio appropriato. Sebbene ci siano alcuni segnali che il cast di Resident Alien potrebbe tornare per progetti correlati, non ci sono piani confermati in tal senso e l’episodio sembra davvero la fine di un’era.

Mentre Resident Alien – stagione 3 si è conclusa con una serie di colpi di scena, le trame lasciate in sospeso in “The End Is Here” non sono dello stesso tipo. Lo showrunner Chris Sheridan ha dichiarato di sapere che Resident Alien – stagione 4 sarebbe stata l’ultima, e quindi ha voluto scrivere un finale adeguato.

L’ultima puntata della serie vede la partecipazione della maggior parte dei migliori personaggi di Resident Alien, mentre alcuni sono relegati a menzioni marginali o cameo incredibilmente brevi. Tuttavia, considerando che Sheridan aveva solo 45 minuti per concludere quattro anni di narrazione, ha fatto un ottimo lavoro con la sceneggiatura.

Resident Alien termina con un sostituto di Harry sorprendentemente familiare

Il penultimo episodio di Resident Alien, “Tunnel Vision”, si è concluso con Asta Twelvetrees (Sara Tomko) che anticipava l’arrivo di una nuova minaccia aliena. Come rivela “The End Is Here”, si scopre che un altro membro del popolo di Harry (Alan Tudyk) è arrivato per tentare nuovamente ciò che il suo predecessore avrebbe dovuto fare: uccidere tutti gli esseri umani sulla Terra.

Il ritorno di Michael Cassidy nel cast di Resident Alien per la prima volta dalla sua uscita nella seconda stagione con “The Weight” lo vede riprendere brevemente il ruolo del dottor Ethan Stone. Dopo che una nave aliena schiaccia l’auto di Ethan nei primi secondi di “The End Is Here”, Cassidy assume il nuovo ruolo di successore alieno di Harry.

Il nuovo Ethan si rivela molto simile al personaggio interpretato da Tudyk nei primi episodi di Resident Alien. Sebbene sia per lo più freddo e privo di emozioni, le sue interazioni con gli abitanti di Patience mostrano segni che il ghiaccio sta iniziando a sciogliersi. Quindi, il ritorno di Cassidy è un chiaro segno che l’alieno Ethan intraprenderà un viaggio molto simile a quello di Harry e probabilmente deciderà di risparmiare l’umanità.

“The End Is Here” allude anche fortemente alla possibilità che Harry non sia il primo personaggio a vivere questa esperienza. È stato stabilito che gli alieni visitano la Terra da molto tempo, eppure il pianeta rimane vivo e attivo. Quindi, Harry è probabilmente l’ultimo di una lunga serie di alieni ad aver cambiato idea grazie all’umanità, e l’alieno Ethan è il prossimo.

Il finale di Resident Alien regala a Harry Vanderspeigle il lieto fine che era stato anticipato dalla terza stagione.

In “The End Is Here”, Harry inizia a avere dei ripensamenti sul lasciare la Terra, preoccupato che tutti lo dimenticheranno quando se ne sarà andato. Tuttavia, ha Heather (Edit Patterson) e i loro bambini alieni che lo aspettano su un pianeta lontano. Il debutto di Heather nella terza stagione ha regalato a Harry la sua prima vera storia d’amore in Resident Alien, quindi non è una sorpresa che siano finiti insieme.

Sebbene “The End Is Here” non mostri effettivamente Harry con la sua nuova famiglia, c’è una splendida scena in cui il personaggio di Tudyk arriva in orbita attorno al suo nuovo pianeta. Fortunatamente, è riuscito a salvare la Terra un’ultima volta prima di andarsene e ha ricevuto un commosso addio da quasi tutti i personaggi principali della serie.

Il destino di tutti gli altri personaggi principali di Resident Alien rivelato nel finale

Sheridan trova il tempo nel finale per dare ai personaggi principali di Resident Alien un finale su misura che si adatta perfettamente a ciascuno di loro. La decisione di Asta di dedicarsi all’impegno umanitario la porta ad abbandonare il suo talento infermieristico al Patience, il che si adatta perfettamente alla sua personalità altruista. D’arcy Bloom (Alice Wetterlund) trova un giovane membro del suo gruppo degli Alcolisti Anonimi da guidare.

Dopo averla vista intraprendere un percorso molto simile a quello che ha portato lei stessa all’autodistruzione, Resident Alien suggerisce fortemente che il personaggio di Wetterlund sta per intraprendere una carriera come allenatrice di sci, coronando così il lungo percorso alla ricerca di un nuovo significato dopo il fallimento alle Olimpiadi.

Forse la cosa più emozionante è che lo sceriffo Mike (Corey Reynolds) e la vice Liv (Elizabeth Bowen) concludono la serie come agenti segreti incaricati di tenere d’occhio le attività aliene. Troppo giovani per prendere decisioni importanti sul proprio futuro, Max (Judah Prehn) e Sahar (Gracelyn Awad Rinke) probabilmente continueranno la loro vita, ma diventeranno sicuramente eroi ancora più grandi.

Ben (Levi Fiehler) è ancora sindaco di Patience alla fine del finale di Resident Alien, mentre Kate (Meredith Garretson) decide di abbandonare la carriera di insegnante e tornare a fare l’avvocato. Quindi, rispetto agli altri, i membri della famiglia Hawthorne hanno un finale relativamente banale. Detto questo, visto che sono stati trascinati nel dramma contro la loro volontà, probabilmente va bene così.

L’episodio finale di Resident Alien getta diversi semi che rendono possibile un revival o uno spin-off

Anche se “The End Is Here” funziona brillantemente come episodio finale di Resident Alien, lo showrunner Chris Sheridan inserisce alcuni momenti sottili che potrebbero essere sviluppati se la serie dovesse mai tornare o diventare un franchise più ampio. Ad esempio, Harry dà a Max un modo per evocarlo se l’alieno Ethan diventa una minaccia, il che sembra un ottimo modo per far rivivere la serie.

Allo stesso modo, il finale di Resident Alien rivela l’esistenza delle fate nell’universo della serie, un fatto che Liv scopre grazie a un trucchetto ai danni del suo nuovo datore di lavoro. Quindi, la saga non è più solo una storia di fantascienza, ma è entrata nel mondo del fantasy all’ultimo secondo. Questo colpo di scena potrebbe costituire la base per un avvincente spin-off di Resident Alien, ma la serie, come tutti sappiamo, è finita.