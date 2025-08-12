Marvel Zombies: svelati altri eroi che prenderanno parte alla serie animata

Abbiamo appreso per la prima volta dei piani per Marvel Zombies al Comic-Con di San Diego del 2022, quando è stato annunciato come parte di una clamorosa presentazione del programma “Marvel Animation”. Da allora, le cose si sono calmate, poiché le serie presentate all’evento hanno apparentemente richiesto più tempo del previsto per essere prodotte.

X-Men ’97 e Your Friendly Neighborhood Spider-Man sono stati da allora presentati in anteprima, e Marvel Zombies è finalmente pronto per l’uscita questo autunno. La storia riprende dopo un episodio di “What If…?” intitolato “What If… Zombies?!”, che ha visto diversi eroi amati dai fan, tra cui Spider-Man, combattere contro una schiera di non morti amati dai fan.

Sebbene diversi personaggi siano già stati confermati per la serie animata, Nexus Point News ha ora condiviso una lista di altri eroi (e cattivi) dell’MCU che vedremo in questa spaventosa stagione.

Secondo il sito, “Marvel Zombies vedrà anche la partecipazione di John Walker, il Barone Zemo, Namor, Melina Vostokoff, Thor, Valkyrie e Black Panther”. Resta da vedere se gli attori che li hanno interpretati nel live-action daranno voce a questi personaggi, anche se immaginiamo che almeno alcuni di loro riprenderanno i rispettivi ruoli.

Abbiamo anche alcuni dettagli aggiuntivi sulla trama, tra cui Scarlet Witch che sarà “in prima linea nella nuova serie come una potente avversaria”. Verrà chiamata la Regina Morta, mentre Okoye “fungerà da cattiva secondaria e sarà a capo di un esercito di non morti, seguendo gli ordini di Scarlet Witch”.

“In termini di animazione più matura, sì, stiamo realizzando una serie su Marvel Zombies in questo momento che è piuttosto intensa, sicuramente una serie TV-MA”, ha dichiarato l’anno scorso Brad Winderbaum, responsabile TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios. “E ancora una volta, sta cercando di onorare i fumetti. E la cosa fantastica dei fumetti è che non si tirano indietro. È certamente questo che vogliamo ottenere anche con quel progetto.”

Il cast confermato di Marvel Zombies include Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Awkwafina (Katy), David Harbour (Red Guardian), Simu Liu (Shang-Chi), Randall Park (Jimmy Woo), Florence Pugh (Yelena Belova), Hailee Steinfeld (Occhio di Falco), Dominique Thorne (Ironheart), Iman Vellani (Ms. Marvel), Hudson Thames (Spider-Man) e Todd Williams in un ruolo misterioso.

Bryan Andrews dirige Marvel Zombies da una sceneggiatura di Zeb Wells. I produttori esecutivi includono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Wells e Andrews. Danielle Costa e Carrie Wassenaar sono produttrici.

È stata rivelata una breve sinossi, che afferma solo: “Da Marvel Animation, ‘Marvel Zombies’ arriva in tempo per Halloween nell’ottobre 2025”. Da allora abbiamo appreso che Marvel Zombies debutterà il 3 ottobre 2025.