Mia Market torna con l’undicesima edizione, dal 6 al 10 ottobre 2025

Dopo un’edizione 2024, che ha visto oltre 2800 partecipanti (10% di presenza in più rispetto al 2023), il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo torna a Roma dal 6 al 10 Ottobre 2025 con la sua undicesima edizione nelle storiche sedi di Palazzo Barberini e del Cinema Barberini. Il Mercato – promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) presieduta da Alessandro Usai e APA (Associazione Produttori Audiovisivi) presieduta da Chiara Sbarigia, e diretto per il 4° anno da Gaia Tridente – si conferma il principale punto di riferimento italiano per l’industria audiovisiva internazionale.

Il MIA 2025 si presenta con una nuova veste grafica e una campagna di comunicazione, con il claim “All Stories lead to MIA” (“Tutte le storie portano al MIA”), che reinterpreta creativamente Roma come epicentro creativo dell’industria audiovisiva internazionale. Ispirata all’iconico detto “Tutte le strade portano a Roma”, la campagna propone un immaginario visivo che colloca la città eterna al centro di un mondo illustrato in uno stile contemporaneo, che da Piazza Barberini – dove il MIA si svolge – spazia in tutti i continenti. Il messaggio ci dice che dal MIA nascono le storie, emergono le voci e prendono forma i progetti, rendendo Roma il luogo in cui la comunità audiovisiva internazionale si incontra per dare vita al futuro.

Circa 500 i progetti ricevuti quest’anno da 81 nazioni di tutti i continenti per il Co-Production Market e Pitching Forum. Di questi ne verranno presentati 62 tra opere di Animazione, Documentari, Drama (prodotti seriali) e Film.

Tra le principali novità di quest’anno, il Book Adaptation Forum (BAF) – programma dedicato alla collaborazione tra editoria e industria audiovisiva, realizzato grazie al sostegno della Fondazione Roma Lazio Film Commission – e Apollo Series, il nuovo programma di training sviluppato in collaborazione con Series Mania Institute e Goteborg Film Festival TV Drama Vision. E ancora, UNBOX | Short Film Days, appuntamento industry in collaborazione con Alice nella Città dedicato ai talenti del cortometraggio che da quest’anno entra nel programma ufficiale del MIA; i workshop di Vertical AI, a cura di Largo.ai, piattaforma leader nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per l’industria audiovisiva organizzati con il supporto di Creative Europe MEDIA; l’Industry Insider Bootcamp l’opportunità formativa organizzata dalla United Talent Agency (UTA).

Il programma del MIA 2025, concepito per favorire lo sviluppo, il finanziamento, la co-produzione, la circolazione e la vendita delle opere audiovisive di tutti i formati e generi e la promozione dei talenti, prevede un’ampia gamma di attività: dal mercato di co-produzione ai content showcase, dalle proiezioni di mercato alle sessioni di networking, fino a workshop, tavole rotonde e conferenze su temi chiave per l’industria audiovisiva.

Il MIA rappresenta un unicum tra i mercati dell’audiovisivo, non è infatti legato a un festival ed è il solo appuntamento di settore ad abbracciare tutti i generi dell’audiovisivo. Pensato come evento curatoriale, rappresenta una destinazione strategica e una piattaforma B2B per l’ecosistema globale dell’audiovisivo e offre spazi dedicati a ANIMAZIONE, DOC & FACTUAL, DRAMA (prodotti seriali) e FILM. Pensato per le esigenze di differenti generi e formati, sia per la distribuzione cinematografica che per il consumo televisivo e sulle piattaforme di streaming, il MIA è oggi un punto di riferimento dove scoprire il potenziale di diversi modelli narrativi, produttivi e distributivi, concepiti per pubblici distinti. Attenzione particolare è dedicata alle tecnologie più innovative applicate alla produzione audiovisiva e allo storytelling. Il MIA continua a sostenere la crescita dell’industria audiovisiva, con un’attenzione particolare ai programmi di innovazione per le industrie creative, per favorire lo sviluppo economico delle imprese del settore, aumentarne la competitività internazionale e aprire nuove opportunità di business a livello globale. Il Made in Italy dell’audiovisivo è sempre al centro del MIA che si distingue come piattaforma di eccellenza, capace di valorizzare i talenti e i contenuti italiani e di inserirli al centro delle dinamiche e delle opportunità internazionali.