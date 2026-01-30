Phil Dunster sostituisce Kit Harington in Dragon Trainer 2

L’adattamento live-action di Dragon Trainer dello scorso anno ha superato le aspettative al botteghino, incassando la ragguardevole cifra di 636 milioni di dollari in tutto il mondo. Un sequel è stato annunciato prima della sua uscita e il cast del film continua ad ampliarsi.

The Hollywood Reporter (tramite Toonado.com) ha confermato che Phil Dunster, star di Ted Lasso, è entrato a far parte del cast per il ruolo di Eret, un personaggio del film d’animazione del 2014 descritto come “l’arrogante, vanitoso e autoproclamato ‘il miglior cacciatore di draghi vivente'”.

Kit Harington, di Game of Thrones, ha prestato la voce a Eret nel film d’animazione DreamWorks del 2014. Non è chiaro se sia stato contattato per riprendere il ruolo, ma Dunster sembra perfetto per il personaggio.

Si unisce a un cast che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Ólafur Darri Ólafsson, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James e Harry Trevaldwyn. È di recente uscita la notizia che Cate Blanchett tornerà nei panni di Valka nel sequel.

Dean DeBlois, co-creatore del franchise animato, torna come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. Oltre a Ted Lasso, Dunster è noto per il suo lavoro in The Devil’s Hour e Strike Back. Prossimamente reciterà al fianco di Steve Carell nella serie comica Rooster di Bill Lawrence e Matt Tarses per HBO.

Ambientato cinque anni dopo il primo film, Dragon Trainer 2 riunisce i vichinghi e i draghi mentre vivono in armonia a Berk, divertendosi nelle corse nei cieli. Durante uno dei loro giochi di volo, Hiccup e Sdentato incontrano un branco di draghi selvaggi guidati da un misterioso Cavaliere dei Draghi e, ancora una volta, si ritrovano a combattere per mantenere la pace nel loro regno.

Parlando dei suoi piani per il sequel la scorsa estate, DeBlois ha detto: “Al momento è molto amorfo. Credo che ci sia qualcosa nel secondo film d’animazione che la maggior parte dei fan preferisce della trilogia, e voglio mantenere questa aspirazione. [Dragon Trainer 2] è stato come il nostro L’Impero colpisce ancora, dove tutto è diventato più grande e più vasto.”

“I personaggi diventano più ricchi e anche le cose diventano più spaventose. Detto questo, ho ancora dei rimpianti – aver scritto e diretto il secondo film – che mi piacerebbe affrontare nella versione live-action”, ha continuato il regista. “Quindi, non dobbiamo necessariamente colorare all’interno delle linee [per quanto riguarda la storia e la trama originali], ma al momento è un’esplorazione. Sto letteralmente scrivendo la sceneggiatura proprio ora.”

L’uscita nelle sale di Dragon Trainer 2 è prevista per l’11 giugno 2027.