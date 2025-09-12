Avengers: Doomsday, uno spettacolo di luci anticipa il look di Dottor Destino

Un primo sguardo al Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. è stato – in un certo senso – rivelato con un nuovo spettacolo di luci dedicato ad Avengers: Doomsday, presentato in anteprima al Walt Disney Studios Marketing Expo di Shanghai, mentre il promo (lo si può vedere qui) è stato pubblicato online, offrendo una prima anteprima di Victor von Doom e di alcuni loghi della squadra. Il teaser offre anche un assaggio dei poteri iconici del nemico Marvel dei fumetti, mentre lo mostra in cima al suo trono.

In questo spettacolo di luci Dottor Destino indossa la maschera già vista nel film I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Con Avengers: Doomsday che si avvia a concludere la produzione, è logico che sia iniziata una campagna di marketing, anche se di piccole dimensioni. Il ritorno di Downey Jr. nella timeline dell’MCU è senza dubbio la notizia più importante sul film, quindi è una mossa intelligente quella di stuzzicare la curiosità del pubblico.

Tuttavia, dato che la deformità di Victor è uno degli aspetti più famosi della sua storia a fumetti, è probabile che il pubblico non vedrà il volto di Downey Jr. attraverso il marketing fino all’uscita del film. Ma mostrare un assaggio del suo costume e dei suoi poteri è un primo passo concreto per creare aspettativa per il film. Non resta a questo punto che attendere delle prime immagini ufficiali, che forniscano una visione più completa e dettagliata di come il personaggio apparirà nel film.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).